Der eine oder andere Fernsehzuschauer dürfte Paco Steinbeck schon kennen. Mit dem Verkauf von zwei Werken des Malers Peter Paul Rubens in Millionenhöhe hat er sich einen Namen als Kunst- und Antiquitätenhändler gemacht. Der 46-Jährige ist seit 2019 auf RTL in „Die Superhändler“ zu sehen. Dort bieten Besitzer ihre Antiquitäten unter anderem dem Superhändler Paco Steinbeck zum Verkauf an, um wieder Platz in Garage, Keller und Co zu schaffen. Von RTL geht es für Steinbeck jetzt zu Sat.1, nämlich ins „Promi Big Brother“-Haus. Abgesehen von „Die Superhändler“ ist es für ihn die erste Teilnahme in einem Reality-Format.

Aber wer ist Paco Steinbeck eigentlich? Frau, Kinder, Haus, Laden, Instagram – wir stellen euch den Kandidaten von „Promi Big Brother“ 2021 vor.

Paco Steinbeck: Alter, Geburtstag, Beruf, Instagram

Alle Fakten zu Paco Steinbeck auf einen Blick:

Name : Paco Steinbeck

: Paco Steinbeck Vollständiger Name : Paco Patrick Steinbeck Garcia-Rubio

: Paco Patrick Steinbeck Garcia-Rubio Alter : 46 Jahre

: 46 Jahre Geburtstag : 11. Mai 1975

: 11. Mai 1975 Sternzeichen: Stier

Stier Größe: 1,76 m

1,76 m Beruf: Kunst- und Antiquitätenhändler

Kunst- und Antiquitätenhändler Wohnort: Gießen

Gießen Kinder: keine Kinder

keine Kinder Instagram: pacosteinbeck_official

Paco Steinbeck bei „Promi Big Brohter“ 2021

Außer in seiner Rolle als Superhändler in „Die Superhändler“ hat Paco Steinbeck noch keine Erfahrung mit Reality-Formaten. Mit seiner Teilnahme bei „Promi Big Brohter“ 2021 wird sich das ändern. Er zieht am 9. August ins Haus ein. Zu seiner Teilnahme bei „Promi Big Brother“ 2021 sagt er im Interview mit Sat.1: „Ich mache mit, um was Neues auszuprobieren und um zu sehen, ob ich das schaffe. Ich will herausfinden, ob ich dem gewachsen bin. Ich finde die Show total spannend, weil hier so viele verschiedene Charaktere aufeinandertreffen. Ich frage mich dann immer: Wie kommt man mit so vielen verschiedenen Menschen aus?“

Paco Steinbeck: Hat er Frau, Freundin und Kinder?

Zwar hat der 46-jährige Paco Steinbeck durch seine Auftritte im Fernsehen freilich einige Verehrerinnen. Die richtige Frau an seiner Seite hat er aber noch nicht gefunden. Paco Steinbeck ist derzeit Single, Kinder hat er keine. Bei „Promi Big Brother“ kann sich der Deutsch-Spanier durchaus vorstellen, sich zu verlieben. In einer Mitteilung wird er zitiert: „Ich sage immer: Verlieben kannst Du dich jeden Freitag (lacht). Aber ich will keine Prinzessin, denn von denen gibt es viele - ich will eine Königin, und die gibt es nur einmal.“ Laut Sat.1 schwärmt Steinbeck von Janine Pink, der „Promi Big Brother“ Gewinnerin von 2019.

Paco Steinbecks Laden in Gießen