Als TV-Gesicht erlangte er vor allem durch „Germany’s next Topmodel“ bereits erste Bekanntheit. Nun ist Topmodel Papis Loveday in einem Reality-Format zu sehen: Der Mode-Unternehmer nimmt an „Promi Big Brother“ 2021 teil. Als einer von vier weiteren Kandidatinnen und Kandidaten zieht er als Bewohner an Tag 4 in die bekannteste Promi-WG Deutschlands ein.

Doch wer ist der Kandidat eigentlich? GNTM, Vermögen, Instagram, Buch – alle Infos zu Papis Loveday findet ihr in seinem Porträt.

Papis Loveday: Alter, Geburtstag, Beruf, Instagram

Alle Fakten zu Papis Loveday auf einen Blick:

Name : Papis Loveday

: Papis Loveday Bürgerlicher Name: Pape Badji

Pape Badji Alter : 44 Jahre

: 44 Jahre Geburtstag : 03. Januar 1977

: 03. Januar 1977 Sternzeichen : Steinbock

: Steinbock Beruf : Topmodel und Modeunternehmer

: Topmodel und Modeunternehmer Wohnort : München, Mailand und Ibiza

: München, Mailand und Ibiza Geburtsort : Dakar

: Dakar Herkunft : Senegal

: Senegal Instagram: papis_loveday

Papis Loveday bei „Promi Big Brother“ 2021

Der Wahl-Münchner wurde als Sohn eines Arztes mit drei Ehefrauen im Senegal geboren und wuchs mit 19 Halbgeschwistern auf. Dem Fernsehpublikum dürfte der 44-Jährge bereits bekannt sein als Laufsteg-Coach von „Germany’s next Topmodel“. TV-Erfahrung hat der Mode-Unternehmer also schon, nun geht es für bei „Promi Big Brother“ ihn in ein Reality-Format. „Millionen Menschen zeigen ihr privates Leben der ganzen Welt auf Instagram. Jetzt zeige ich mein Leben ganz Deutschland, werde dafür bezahlt und bekomme vielleicht sogar noch eine Gewinnsumme“, sagt das Topmodel vor seiner Teilnahme an der Show.

Um sich wohlzufühlen, braucht Papis Loveday seine Beauty-Produkte und, dass ihn die Menschen in seinem Umfeld gut verstehen. „Wenn ich mitbekomme, dass es Streit gibt, mache ich meinen Mund auf und sage meine Meinung. Ich kann mich aber auch entschuldigen, wenn ich im Unrecht oder ungerecht war“, kündigt er vor seinem Einzug bei „Promi Big Brother“ an.

Wer die weiteren Kandidaten von „Promi Big Brother“ 2021 sind, erfahrt ihr hier:

Papis Loveday: Anti-Rassismus-Rede 2020

Für ein großes Medienecho sorgte Papis Loveday im vergangenen Jahr als er bei einer Kundgebung in München im Rahmen einer Demonstration gegen Rassismus zu mehr als 25.000 Menschen sprach. „Als ich diese Rede gehalten habe, haben sich viele meiner Freunde gewundert: ‚Was? Du auch?‘ Aber natürlich: Rassismus betrifft mich genauso, wie jeden anderen Farbigen. Ich erlebe Rassismus jeden Tag: Wenn ich in den Supermarkt gehe und Blicke bemerke oder ich auf Menschen treffe, die mir sagen: ‚Ach, wie gut für Dich, dass Du jetzt in Deutschland lebst.‘ Auch das ist eine Art von Rassismus, ein alltäglicher Rassismus eben. Es hilft aber nicht, darüber zu weinen. Man muss weiterkämpfen, damit sich etwas ändert. Man muss darüber sprechen, damit sich das Denken der Menschen ändert“, sagt Papis Loveday.

Papis Loveday bei „GNTM“ als Laufsteg-Coach

2014 wurde Papis Loveday als das bekannteste männliche, dunkelhäutige Topmodel der Welt beschrieben. Wie fing alles an? Für ein Studium zog Papis Loveday aus dem Senegal nach Paris und wurde während des Trainings für die Leichtathletik-WM als Model entdeckt: der Startschuss für eine steile Modekarriere. Papis Loveday ist Dauergast auf den Laufstegen dieser Welt, zierte zahlreiche Cover von Modemagazinen und arbeitete für die größten Modemarken, die es gibt. Dem Fernsehpublikum wurde er bekannt als Laufsteg-Coach bei „Germany’s next Topmodel“ (GNTM). Doch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz war er in den jeweiligen Sendungen dabei – als Moderator von „Austria’s next Topmodel“ und als Juror bei „Switzerlands’s next Topmodel“.

Papis Loveday auf Instagram

Auf Instagram hat der 44-Jährige ein öffentliches Profil. Aktuell folgen dem Topmodel mehr als 28.000 Menschen (Stand 09.08.2021). Auf seinem Account gibt Papis Loveday einen kleinen Einblick in sein Leben. Er zeigt sich meist auf Mode-Fotos – teils extravagant und oft in farbenfroher Kleidung. Neben Beauty-Aufnahmen sehen seine Abonnenten etwa auch, welche Neuigkeiten es in seinem Leben gibt, zum Beispiel die Ankündigung Juror bei „Switzerlands’s next Topmodel“ zu sein.

Papis Loveday und Carmen Geiss

Nein, Robert Geiss war es nicht, dem Carmen Geiss da auf einem Foto bei Instagram sehr nahe kommt, sondern Papis Loveday. Im Mai 2021 postete sie ein Foto zusammen mit dem Topmodel, auf dem sich die Lippen der beiden beinahe berühren und es so aussieht, als würden sie zu einem Kuss ansetzen. Was hat es damit auf sich? Carmen Geiss schreibt dazu „#black and #white #together we are stronger!!!“ Das Bild soll also eine innige Bindung symbolisieren, keineswegs eine Liebesbeziehung, aber offenbar eine enge Freundschaft.

Papis Loveday Vermögen