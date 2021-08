Bei „Der Bachelor“ 2021 bekam sie die letzte Rose von Niko Griesert und wurde dann eiskalt abserviert. Jetzt will Mimi Gwozdz bei „Promi Big Brother“ 2021 beweisen, dass sie noch eine andere Seite hat als die Heulsuse vom „Bachelor“: „Viele haben einen falschen Eindruck von mir und jetzt will ich zeigen, dass mehr in mir steckt.“

Doch wer ist die Kandidatin eigentlich? Alter, Beruf, Wohnort, Instagram und Co. – wir stellen euch Mimi im Porträt vor.

Mimi Gwozdz: Alter, Geburtstag, Beruf, Instagram

Alle Fakten zu Mimi Gwozdz auf einen Blick:

Name: Michelle Gwozdz

Michelle Gwozdz Spitzname: Mimi

Mimi Alter: 27 Jahre

27 Jahre Geburtstag: 18. Februar 1994

18. Februar 1994 Sternzeichen: Wassermann

Wassermann Beruf: Bürokauffrau

Bürokauffrau Wohnort: Köln

Köln Geburtsort: Pfungstadt

Pfungstadt Herkunft: Polen

Polen Instagram: mimi.gwo

Mimi Gwozdz: Köln, Pfungstadt und Herkunft

Mimi kommt ursprünglich aus Pfungstadt. Ihre Eltern stammen aus Polen, sie wurde aber in Deutschland geboren und ist hier aufgewachsen. Trotzdem fühlt sie sich dem Heimatland ihrer Eltern sehr verbunden. Wenn sie nicht gerade eine Pandemie daran hindert, besucht sie ihre Verwandten in Ostschlesien regelmäßig.

Im Frühjahr ist Mimi nach Köln gezogen. „Ich wollte einfach einen Neuanfang“, erklärt die 27-Jährige und ist glücklich in der Domstadt: „Besonders gefallen mir hier die Menschen. Egal, wo man wen trifft, sie sind alle total herzlich und offen. Die Kölner lieben es, neue Leute kennenzulernen. Da ist man irgendwie nie alleine.“

Mimi Gwozdz nimmt an „Promi Big Brother“ 2021 teil

Ab dem 6. August 2021 ist Mimi Gwozdz bei „Promi Big Brother“ zu sehen. Es ist erst das zweite Mal, dass die 27-Jährige an einem TV-Format teilnimmt. Warum will sie wieder vor die Kamera? „Ich muss den Leuten auch mal zeigen, dass ich noch eine ganz andere Seite habe als die Heulsuse Mimi vom ‚Bachelor‘“, erklärt sie. „Viele haben einen falschen Eindruck von mir und jetzt will ich zeigen, dass mehr in mir steckt.“

Auf das Abenteuer ist sie sehr gespannt, trotzdem befürchtet sie, dass sie sich fehl am Platz fühlen könnte. „Es ist schließlich ‚Promi Big Brother‘ und was bin ich denn für ein Promi unter den Promis? Ich bin sehr gespannt, wer mit mir einziehen wird.“ Aber Mimi hofft das Beste: „Bisher hatte ich noch keinen großen Kontakt zu Promis und weiß nicht, wie die so drauf sind. Aber es wird bestimmt lustig.“

Mimi Gwozdz gewann „Der Bachelor“ 2021 mit Niko Griesert

„Der Bachelor“ 2021 zu sehen. Vom ersten Moment an war die Pfungstädterin hin und weg von Niko Griesert. Sie bekam sogar das erste Date und eine Vorab-Rose. Viele weitere Dates folgten, bis sie schließlich die letzte Rose bekam. Während sie somit die Show gewann, galt das nicht für das Herz des Rosenkavaliers. kein Paar. Doch für Mimi ein noch viel größerer Schlag ins Gesicht: Mittlerweile ist Niko mit der Zweitplatzierten Michèle de Roos zusammen, die der Osnabrücker bereits während der Show schon einmal zurückgeholt hatte. Anfang des Jahres war Mimi Gwozdz beizu sehen. Vom ersten Moment an war die Pfungstädterin hin und weg vonSie bekam sogar das erste Date und eine Vorab-Rose. Viele weitere Dates folgten, bis sie schließlich die letzte Rose bekam. Während sie somit die Show gewann, galt das nicht für das Herz des Rosenkavaliers. Beim Wiedersehen der Kandidatinnen mit dem „Bachelor“ wurde klar: Die beiden wurden. Doch für Mimi ein noch viel größerer Schlag ins Gesicht: Mittlerweile ist Niko mit der Zweitplatziertenzusammen, die der Osnabrücker bereits während der Show schon einmal zurückgeholt hatte.

Mimi Gwozdz auf Instagram

Auf Instagram hat die 27-Jährige ein öffentliches Profil. Ihre Follower-Zahl war im Laufe der „Bachelor“-Staffel bis zur Wiedersehensfolge im März 2021 auf 186.000 gestiegen. Vor „Promi Big Brother“ folgen ihr derzeit 153.000 Fans (Stand 03.08.2021).

Auf ihrem Account gibt sie einen kleinen Einblick in ihr Leben. Sie zeigt sich meist an der Seite von Freunden, beim Reisen oder postet Selfies.