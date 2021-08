Den Fernsehzuschauern dürfte Daniela Büchner, auch Danni genannt, bereits bekannt sein. Der Reality-Star war in vielen Formaten zu sehen, doch zunächst 2015 in der Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“. Dabei zog die 43-Jährige mit ihren Kindern und ihrem mittlerweile verstorbenen Mann Jens nach Mallorca. Nach dessen Tod trat Danni Büchner in seine Fußstapfen im „Dschungelcamp“.

Nun ist sie erneut im Reality-TV zu sehen. Doch wer ist Danni Büchner eigentlich? Alter, Beruf, Wohnort, Instagram – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

Danni Büchner: Alter, Geburtstag, Beruf, Instagram

Alle Fakten zu Daniela Büchner auf einen Blick:

Name :Daniela Büchner

:Daniela Büchner Spitzname : Danni

: Danni Alter : 43 Jahre

: 43 Jahre Geburtstag : 22. Februar 1978

: 22. Februar 1978 Sternzeichen : Fische

: Fische Beruf : Influencerin, Reality-Star

: Influencerin, Reality-Star Wohnort : Mallorca

: Mallorca Geburtsort : Düsseldorf

: Düsseldorf Kinder : fünf Kinder

: fünf Kinder Instagram: dannibuechner

Danni Büchner bei „Promi Big Brother“ 2021

Sie hat bereits Erfahrung im Reality-TV gesammelt: Danni Büchner ist dem Publikum bekannt aus Formaten wie „Goodbye Deutschland“ oder „Dschungelcamp“. Nun nimmt sie an „Promi Big Brother“ 2021 teil. In der Live-Show am Freitag zieht sie in die Raumstation ein. "Ich liebe Herausforderungen und ich denke, 'Promi Big Brother' ist ein Format, bei dem ich endlich zeigen kann, wer Danni Büchner wirklich ist. Eben nicht nur die 'Frau von' oder 'die laute Mama'“, sagt Daniela Büchner vor ihrer Teilnahme an der Show. „Ich bin jetzt gefestigter und stärker als je zuvor.“

Danni Büchner privat: Kinder und Partner

Aus der Ehe mit Yılmaz Karabaş stammen drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Mit dem verstorbenen Schlagersänger Jens Büchner hat Daniela Büchner zwei Kinder. 2015 zog die 43-Jährige mit ihren bis dato drei Kindern zu Jens Büchner nach Mallorca. Zu sehen war die Familie in dieser Zeit bei „Goodbye Deutschland“. 2016 wurden Danni und Jens Büchner Eltern von Zwillingen, 2017 heirateten sie. Im November 2018 erlitt die gebürtige Düsseldorferin dann einen schweren Schicksalsschlag: Ehemann Jens starb an den Folgen von Lungenkrebs. Bei „Promi Big Brother“, so sagt sie, wird sie ihre Kinder am meisten vermissen.

Danni Büchner Freund: Aus mit Ennesto Monté

2020 schien es so, als hätte wieder ein Mann das Herz von Danni Büchner erobert. Mit dem Sänger Ennesto Monté führte die 43-Jährige eine On-Off-Beziehung. Im Juli 2021 war diese Partnerschaft dann jedoch endgültig beendet.

Danni Büchner: „Dschungelcamp“ und „Sommerhaus der Stars“

Im Reality-TV ist sie keine Unbekannte. Danni Büchner nahm unter anderem am „Sommerhaus der Stars“ 2018 auf RTL teil. Die Fünffachmutter trat außerdem 2020 das Erbe ihres verstorbenen Mannes Jens Büchner an als sie bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ teilnahm. bei der Show erreichte sie den dritten Platz.

„Ich weiß gar nicht, ob es ein Vorteil ist, wenn man schon bei einigen Formaten zu sehen war. Vielleicht sind bei ‚Promi Big Brother‘ auch Mitbewohnerinnen und Mitbewohner dabei, die schon viel mehr gemacht haben als ich“, sagt Danni Büchner vor der Show. „Ich glaube, ein Vorteil ist, wenn du deine innere Balance hast. Dann ist es egal, bei wie vielen Formaten du schon mitgemacht hast. Vielleicht ist das sogar ein Nachteil, wenn ich auf die anderen Bewohner:innen stoße, weil sie mich bei anderen Formaten gesehen und deshalb Vorurteile haben.“