Urlaubszeit in Deutschland: Alle Bundesländer machen in diesen Tagen gleichzeitig Sommerferien. Passend dazu strahlt RTL am Montag ab 20:15 Uhr eine Sondersendung aus.

„RTL Aktuell Spezial“ ab 20:15 Uhr

Bei „RTL Aktuell Spezial: Deutschland macht Ferien – Zwischen kühlem Norden und heißem Süden“ sprechen Moderator Maik Meuser und der Reiseexperte Ralf Benkö über die Ferienstimmung der Deutschen. Ist der Traumurlaub mit einem knappen Reisebudget derzeit möglich? Was sind die aktuellen Reisetrends? Und wie sieht die Lage an den deutschen Flughäfen aus? Diese Fragen werden in der Sondersendung am Montagabend beantwortet.

„Undercover Boss“ heute Abend später

„Undercover Boss" beginnt an diesem Montag 15 Minuten später – und zwar ab 20:30 Uhr. In der neuesten Ausgabe der RTL-Kult-Sendung, die bereits seit 2011 in Deutschland ausgestrahlt wird, dreht sich alles um Mode. Maren Wolters sitzt im Aufsichtsrat der „Adler Modemärkte AG". Die 29-Jährige gibt sich laut Ankündigung als Quereinsteigerin Laura aus. Bei ihrer Undercover-Mission arbeitet sie in Filialen, der Logistik im Kundenrestaurant und auch als Reinigungskraft. Die Folge ist nach der Ausstrahlung im TV auch auf RTL+ abrufbar.