„Princess Charming“ in die zweite Runde geht, steht sie im Mittelpunkt: Hanna Sökeland sucht im Rahmen des Formats ihre Traumfrau. Die Hannoveranerin lernt Wenn die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete lesbische Datingshowin die zweite Runde geht, steht sie im Mittelpunkt:sucht im Rahmen des Formats ihre Traumfrau. Dielernt 19 Kandidatinnen kennen, mit denen sie in Griechenland Einzel- und Gruppendates verbringt. Ob unter ihnen die Mrs. Right steckt, wird sich in den kommenden Wochen auf RTL Plus und später auch auf Vox zeigen...

Wie alt ist Hanna?

ist Hanna? Hat sie Instagram?

Warum nimmt sie teil?

Wie die neue „Princess“ tickt und was sie sich von ihrer Teilnahme erhofft, lest ihr hier.

„Princess Charming“ Hanna im Wiki-Steckbrief: Alter, Beruf, Instagram

„Große Klappe, aber auch viel dahinter“ – so beschreibt sich die 28-Jährige aus Hannover selbst. Sie sei „humorvoll, lustig und sehr temperamentvoll“.

Die wichtigsten Infos zu ihr im Überblick:

Name: Hanna Sökeland

Hanna Sökeland Alter: 28

28 Geburtstag: nicht bekannt

nicht bekannt Wohnort: Hannover

Hannover Größe: nicht bekannt

nicht bekannt Beruf: Projektleiterin

Projektleiterin Instagram: hannasoekeland (privat und nicht verifiziert)

Warum macht Hanna bei „Princess Charming“ mit?

Dass sie mal die Chance bekommen würde, ihre große Liebe im TV zu finden, hat die 28-Jährige aus Hannover wohl selbst nicht gedacht. Denn beworben habe sie sich bei der TV-Show eigentlich aus Spaß, sagt die junge Frau. Als sie dann aber die Möglichkeit bekam als „Princess“ in die Show zu gehen, sah sie nicht nur für sich, sondern auch für andere einen Gewinn: „Je mehr in den Medien über ‚nicht heterosexuelle‘ Menschen gezeigt wird, desto eher wird dieses Thema normalisiert und gibt den Menschen die Möglichkeit, das zu sein, was sie sein wollen – ohne, dass die sexuelle Orientierung eine wichtige Rolle spielt“, erklärt Hanna.

Was für Hanna bei „Princess Charming“ die größte Herausforderung wird

Schon vor dem Start der Show weiß die 28-Jährige genau, was für sie zur Herausforderung wird: Ihre größte Hürde sei es „die richtige Entscheidung zu treffen, wer von den Singles das Haus verlassen muss und wer bleiben darf“. Dabei vermutet die Hannoveranerin, dass die Entscheidungsfindung gerade zum Ende hin zunehmend emotional und schwierig werden dürfte.

So tickt die neue „Princess Charming“ Hanna

Zuschauer dürfen sich wohl auf eine emotionale Show freuen, zielt „Princess Charming“ letztlich doch darauf ab, sich zu verlieben. Und Liebe ist für die neue „Princess“ vor allem eins: „sehr intensiv, emotional“ und auch „kompliziert“ – denn die 28-Jährige kann nach eigenen Angaben auch schon mal etwas schwierig sein. „Ich kann ziemlich anstrengend sein“, sagt Hanna. „Es muss schon sehr auf der charakterlichen Ebene passen, damit man mit mir klarkommt.“

Und wie genau merkt die Hannoveranerin, wenn es zwischen ihr und einer anderen Person funkt? Daran, sagt sie, dass sie sich bei diesem Menschen sehr wohl fühle und gerne Zeit mit diesem Menschen verbringt.

Neben der Suche nach der großen Liebe hat Hanna aber auch ganz andere Ziele im Leben: „Mein persönliches Ziel und meine größte Motivation ist es, eines Tages eine Organisation zu gründen, die es ermöglicht, Schulen, Krankenhäuser und Kinderheime in entwicklungsarmen Regionen aufzubauen.“