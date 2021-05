Die erste Staffel von „Princess Charming“ feiert am Dienstag, den 25.05.2021, auf TVNow Premiere. Nach zwei erfolgreichen Staffeln der Gay-Dating-Show „Prince Charming“ zieht RTL jetzt als erster Sender in Deutschland mit demselben Format für Frauen nach.

Für die erste „Princess Charming“ Irina Schlauch fühlt sich das anstehende Liebes-Abenteuer noch surreal an, doch das wird sich ändern, wenn sie vor den 20 Kandidatinnen steht. Doch wer sind die Frauen, die um ihr Herz buhlen wollen? Wir stellen euch alle Teilnehmerinnen vor.

„Princess Charming“ 2021: Das sind die Kandidatinnen

20 Frauen hoffen darauf, sich im Rahmen der TV-Show zu verlieben. Wer die Kandidatinnen sind und was sie zu ihrer Teilnahme sagen, erfahrt ihr hier:

Anja aus Leipzig

Anja (30) aus Leipzig findet es gut, dass „es jetzt eine lesbische Dating-Show gibt“, weil es im Real-Life oft an Clubs und Bars für lesbische Frauen mangele.

Youtuberin und Lehrerin Anja

© Foto: TVNOW / René Lohse

Bine aus Berlin

Die 33-jährige Bine aus Berlin bringt andere nach eigener Aussage mit mit ihrem Hüftschwung und ihrem selbstgemachten Tiramisu um den Verstand.

Bine aus Berlin

© Foto: TVNOW / René Lohse

Britta aus Aachen

Ein Funfact über Britta (26) aus Aachen ist, dass sie schon vor dem Betreten der Wohnung ihres Gegenübers darüber nachdenkt, wie diese Person wohl wohnt.

Britta ist Sport- und Fitnesskauffrau

© Foto: TVNOW / René Lohse

Elsa aus Berlin

Elsa kommt aus Berlin. Die 22-Jährige ist sich sicher, dass die Show „Princess Charming“ die LGBTQ+ Community stärken wird.

Elisa ist 22 Jahre alt.

© Foto: TVNOW / René Lohse

Gea aus Berlin

Die selbstbewusste (28) aus Berlin freut sich darüber, die „Queerness ins TV zu bringen“ und findet es wichtig für queere Menschen sich mit „anderen queeren Menschen identifizieren zu können“. Gea (28) aus Berlin freut sich darüber, die „Queerness ins TV zu bringen“ und findet es wichtig für queere Menschen sich mit „anderen queeren Menschen identifizieren zu können“.

Künstlerin und Sozialarbeiterin Gea.

© Foto: TVNOW / René Lohse

Iry aus Köln

Iry „nicht in Worten zu beschreiben, man muss sie erleben“. Die 27-Jährige war bereits in der Show „Get the Fuck out of my House“ zu sehen, wo sie mit Nackt-Model Micaela Schäfer geknutscht hat. Liebe ist für die quirlige Kölnerin„nicht in Worten zu beschreiben, man muss sie erleben“. Die 27-Jährige war bereits in der Show „Get the Fuck out of my House“ zu sehen, wo sie mit Nackt-Model Micaela Schäfer geknutscht hat.

Iry aus Köln

© Foto: TVNOW / René Lohse

Jana aus Dorsten

Jana (26) aus Dorsten ist sich sicher, dass ihre Einfühlsamkeit und ihre tolerante Art die diesjährige „Princess Charming“ verzaubern werden.

Bürokauffrau Jana

© Foto: TVNOW / René Lohse

Johanna aus Hildesheim

Johanna (26) aus Hildesheim versucht mit Liebesgedichten und „einem festen Blick in die Augen“ bei „Princess Charming“ zu punkten. Sie ist überzeugt, es braucht ein Format, bei dem sich die Frauen nicht in die Männer hineinversetzen müssen.

Producerin Johanna aus Hildesheim

© Foto: TVNOW / René Lohse

Kati aus Berlin

Kati (29) aus Berlin mag es poetisch. Sie will die diesjährige „Princess Charming“ mit ihrem „Lächeln, behaftet mit Grübchen“ um den Verstand bringen.

Kati ist 29 Jahre alt und wohnt in Berlin

© Foto: TVNOW / René Lohse

Lia aus Berlin

Für (30) aus Berlin ist Liebe, wenn man sich „immer aufeinander verlassen kann“. Sie freut sich über das Format „Princess Charming“, denn so könnte mehr Toleranz entstehen. Lia (30) aus Berlin ist Liebe, wenn man sich „immer aufeinander verlassen kann“. Sie freut sich über das Format „Princess Charming“, denn so könnte mehr Toleranz entstehen.

Lia ist als Kategoriemanagerin im E-Commerce tätig.

© Foto: TVNOW / René Lohse

Lou aus Saarbrücken

Lou aus Saarbrücken entscheidet immer aus dem Moment, mit dem Ziel glücklich und erfüllt zu sein und will bei „Princess Charming“ zeigen, dass auch „feminine Frauen Teil unserer Community sind“. Die 21-jährigeaus Saarbrücken entscheidet immer aus dem Moment, mit dem Ziel glücklich und erfüllt zu sein und will bei „Princess Charming“ zeigen, dass auch „feminine Frauen Teil unserer Community sind“.

Lou aus Saarbrücken

© Foto: TVNOW / René Lohse

Miri aus Kiel

Das Motto von (28) aus Kiel lautet „Less gender roles – more cinnamon roles“. Das neue Format „Princess Charming“ sei genau das Richtige, um Vorbilder für „struggelnde Teenager, genau wie ich einer war“ ins TV zu bringen. Miri (28) aus Kiel lautet „Less gender roles – more cinnamon roles“. Das neue Format „Princess Charming“ sei genau das Richtige, um Vorbilder für „struggelnde Teenager, genau wie ich einer war“ ins TV zu bringen.

Studentin Miri aus Köln

© Foto: TVNOW / René Lohse

Niki aus Berlin

Niki (27) aus Berlin sagt von sich selbst, dass sie andere mit ihrer humorvollen und aufmerksamen Art sowie mit ihren selbstgemachten Burgern um den Verstand bringt.

Schauspielerin Niki

© Foto: TVNOW / René Lohse

Sandra aus Ratingen

Sandra (31) aus Ratingen findet: „‚Princess Charming’ ist einfach ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung! Frauen sind in jeglicher Hinsicht immer benachteiligt, dabei sind wir doch das viel stärkere Geschlecht.“

Sandra aus Ratingen

© Foto: TVNOW / René Lohse

Sarina aus Stolberg

Sarina (27) aus Stolberg will die Princess „mit Intelligenz und Empathie“ von sich überzeugen und will „den Zuschauer:innen zeigen [...], dass wir auch nur normale Menschen sind“.

Psycholoiestudentin Sarina

© Foto: TVNOW / René Lohse

Saskia aus Berlin

Saskia (25) aus Berlin beschreibt sich als schlagfertig, locker und aufmerksam und sagt, es ist „wichtig, dass homosexuelle Frauen auch endlich im Fernsehen gezeigt werden“.

Die 25-jährige Saskia aus Berlin

© Foto: TVNOW / René Lohse

Sonja aus Salzburg

Sonja (30) aus Salzburg zeichnet sich durch ihre aufmerksame, verständnisvolle Art aus und freut sich, dass „wir Frauen mal die Chance haben, uns zu zeigen und die Frau fürs Leben im TV finden zu können“.

Kandidatin Sonja wohnt in Wien.

© Foto: TVNOW / René Lohse

Tabi aus Dortmund

Tabi (25) aus Dortmund sieht „Princess Charming“ als Möglichkeit, „die lesbische Community auch in medialer Hinsicht integrieren“. (25) aus Dortmund sieht „Princess Charming“ als Möglichkeit, „die lesbische Community auch in medialer Hinsicht integrieren“.

Tabea studiert Rechtswissenschaften.

© Foto: TVNOW / René Lohse

Ulle aus Berlin

Ulle (28) aus Berlin hat das Lebensmotto „Carpe Diem“. Sie macht bei „Princess Charming“ mit „weil ich’s kann!“, denn für sie ist glücklich sein das Wichtigste.

Die Influencerin Ulle wohnt in Berlin.

© Foto: TVNOW / René Lohse

Wiki aus Hamburg

Die 27-jährige aus Hamburg sagt: „Liebe ist die Antwort.“ Sie hofft, genau diese Antwort mit ihrer Teilnahme bei „Princess Charming“ 2021 zu finden. Wiki aus Hamburg sagt: „Liebe ist die Antwort.“ Sie hofft, genau diese Antwort mit ihrer Teilnahme bei „Princess Charming“ 2021 zu finden.