Nach dem erfolgreichen Start der zweiten Staffel von „Prince Charming“ wurde jetzt bekannt gegeben, dass es ein weiteres Gay-Datingformat geben soll. Bei „Princess Charming“ sucht eine Frau ihre bessere Hälfte – egal ob Mann oder Frau.

In der LGBTQ-Dating-Show ist eine attraktive Bi-Frau auf der Suche nach der Person, die sie glücklich macht. Die Prinzessin hat die Wahl zwischen vielen unterschiedlichen Singles. Dabei sind lesbische und bisexuell Frauen und eine Auswahl an Männern. Alle ziehen zusammen in eine Villa und das bunte Chaos kann nur zu einer spannenden Show führen. Es soll Einzel- und Gruppendates geben und eine Happy Hour, bei der die Singles sich nochmal um die Prinzessin bemühen können. Bis zum Finale bleibt also die Frage, für wen sich die Prinzessin entscheidet.

Start und Sendetermine von „Princess Charming“

Wann die Show auf TVNow verfügbar sein soll, ist noch nicht bekannt. Sobald es News zum Start und zu den Sendeterminen gibt, findet ihr sie hier.

„Princess Charming“ Kandidaten: Bewerbung und Casting

Casting für das neue Datingformat läuft bereits. Noch können sich Interessierte bei der zuständigen Produktionsfirma Seapoint Productions bewerben

Was gesucht wird:

Ihr seid als Frau auf der Suche nach der großen Liebe – egal ob männlich oder weiblich

Ihr seid lesbisch oder bisexuell