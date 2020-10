„Prince Charming“ auf Vox. Auch in der zweiten Staffel des Gay-Dating-Formats versucht der Prinz aus einer Gruppe heißer Single-Männer den Richtigen zu finden. 20 Kandidaten stehen zur Auswahl und kämpfen um die Aufmerksamkeit von „Gentlemen-Night“ am Ende jeder Folge entscheidet der Prinz, wer geht und wer bleiben darf. Die Auserwählten bekommen dann eine schwarze Krawatte. Ein neuer Prinz ist auf der Suche nach der wahren Liebe. Ab dem 26. Oktober läuft die Showauf Vox. Auch in der zweiten Staffel des Gay-Dating-Formats versucht der Prinz aus einer Gruppe heißer Single-Männer den Richtigen zu finden.stehen zur Auswahl und kämpfen um die Aufmerksamkeit von Alexander Schäfer . Bei verschiedenen Gruppen- und Einzeldates müssen sich die Herren beweisen und in deram Ende jeder Folge entscheidet der Prinz, wer geht und wer bleiben darf. Die Auserwählten bekommen dann eine schwarze Krawatte.

Vox hat jetzt die Single-Männer bekannt gegeben. Wir haben für euch alle Kandidaten samt Foto im Überblick.

„Prince Charming“ 2020: Das sind die Teilnehmer

Die diesjährigen Teilnehmer sind zwischen 23 und 39 Jahre alt und kommen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie sind gutaussehend und haben die unterschiedlichsten Talente. Hier erfahrt ihr, wer die Kandidaten sind und was sie sich von der Show erhoffen.

Adrian (25) aus Berlin

Der Student Adrian möchte in der Show vor allem zeigen, dass es wichtig ist, zu sich selbst zu stehen. Erst nach einer längeren Beziehung zu einer Frau hat er zu sich selbst gefunden und sich geoutet. Trotzdem meint er, „am Ende definiert dich dein Charakter und nicht deine Sexualität!" Er hofft in der Show seiner wahren Liebe zu begegnen.

Adrian ist Deutsch-Türke und kommt aus Berlin.

Andrea (24) aus Bayreuth

Der italienische Sunny-Boy sucht bei „Prince Charming“ einen schlanken Typen – sportlich muss er aber nicht sein. Andrea sucht die Liebe in der TV-Show, weil es "eine Alternative zu den ganzen Apps ist: Es ist schwer, etwas Ernstes in der Community zu finden. Ich habe das Vertrauen verloren." Zwar hat er sich erst ein paar Wochen vor Drehbeginn bei seiner Mutter geoutet, aber der 24-Jährige ist sich sicher, dass sie es schon bemerkt hatte, "weil man blind sein muss, wenn man es bei mir nicht checkt."

Andrea ist Friseur in Bayreuth.

Arne (25) aus Heidelberg

Arne hatte alle Zweifel schon mit mit fünf Jahren beseitigt, als er als Prinzessin zum Kindergarten-Fasching gegangen ist. Seitdem gab es nie wieder eine Situation, in der seine Sexualität in Frage gestellt wurde. Der 25-Jährige sagt über seine Heimat: „Heidelberg hat vielleicht ein schönes Schloss, aber leider keine Prinzen (und schon gar keine schwulen …)." Deshalb ist er jetzt bei „Prince Charming“ mit dabei.

Arne arbeitet aktuell als Servicekraft und wohnt in Heidelberg.

Bastian (30) aus Berlin

Für Bastian steht nach zwei Beziehungen mit Frauen und drei mit Männern fest, dass die Liebesflaute endlich beendet werden muss. Deshalb versucht er bei „Prince Charming“ das Herz des Prinzen zu erobern. Sein Lebensmotto ist: "Wer lachen kann, dort wo er hätte weinen können, hat wieder Lust am Leben."

Bastian ist selbstständig und arbeitet von Berlin aus.

Benedetto (27) aus Köln

Der It-Boy nimmt kein Blatt vor den Mund. „Auch sexuell rede ich gerne sehr offen und sage direkt, was ich mit einem Typen machen würde. Da werden die meisten erst mal rot und es wird eng in der Hose“, sagt er und gesteht ein, „vielleicht bin ich manchmal zu offen!“ Bei „Prince Charming“ dürfte es also nicht langweilig werden. „Ich brauche das Kribbeln und das Abenteuer, sonst langweile ich mich schnell“, sagt Benedetto

Benedetto wohnt in Köln.

Bernhard (30) aus Düsseldorf

Genug Dating-Erfahrung hat Bernhard aus jeden Fall. Den Prinzen will er mit seinem Charakter überzeugen: „Ich bin ein offener, witziger, spontaner Kerl, der gerne auch mal seine 5 Minuten hat.“ Tatsächlich war seine Mutter sehr überrascht von seinem Outing und dachte , dass es nur eine Phase ist – was er aber erst viel später herausfand.

Bernhard ist Sales Assistant.

David (24) aus Köln

Nachdem er von seinem letzten Freund betrogen wurde, ist David jetzt auf der Suche nach einer treuen Liebe. Er ist für alles offen, aber für One-Night-Stands ist er nicht zu haben. Seine Mutter war von seinem Outing nicht überrascht und hat ihn ganz sachlich aufgeklärt. Leider hat er zum Rest seiner Familie keinen Kontakt.

David kommt aus Köln.

Erik (31) aus Hamburg

Erik hat nichts zu verbergen – ganz im Gegenteil. Der 31-Jährige hat sein Gewicht von 145 kg auf 78kg reduziert. Über sich selbst sagt er, „ich habe das Herz am rechten Fleck, bin super spontan, abenteuerlustig, kreativ und für jeden Spaß zu haben" und bezeichnet sich als "Mann fürs Herz, den Kopf und die Hose".

Erik ist Erzieher.

Florian (39) aus Berlin

Dieser Kandidat hat sicher am meisten Erfahrung. Florian war schon fünfmal liiert, davon einmal verheiratet, einmal mit einer Frau zusammen und eine Fernbeziehung nach New York war auch dabei. In der Show wird es gewiss heiß werden, denn Florian sagt selbst, „ich habe nie klassische Dates. Ich lerne meine Partner immer beim Sex kennen.“

Florian kommt aus Berlin.

Gino (32) aus Berlin

Der 32-Jährige hat er ziemlich hohe Ansprüche und hofft, dass bei „Prince Charming“ jemand seine Erwartungen erfüllt. Gino möchte auf der White Night als Drag punkten

Gino verkleidet sich auch gerne mal als Drag-Queen.

Jakob Matthias (29) aus Dortmund/ Hannover

Jakob hatte insgesamt schon neun Beziehungen, leider war keine davon für die Ewigkeit bestimmt. Sein Outing war keine große Sache, nur der polnische Teil seiner Familie hat es nicht verstanden. „Persönlich sehr traurig macht mich jedoch die Situation in meinem Geburtsland Polen. Ich wünsche mir, dass die LGBTQ-Community und auch die Frauen die gleichen Rechte haben, nicht mehr diskriminiert werden und frei und ohne Angst leben können,“ sagt er selbst.

Jakob Matthias ist 29 Jahre alt.

Jan Maik (30) aus Zürich (Schweiz)

Nach einer langen Beziehungspause ist Jan Maik bereit für was Neues. Er beschreibt sich selbst als „spontaner, lebenslustiger, energiegeladener Mann“. Außerdem hat er genaue Vorstellungen von seinem Traummann: „Mein Typ muss sportlich und athletisch sein, ich stehe nicht so auf Bettmatratzen.“

Jan Maik ist seit 2018 Single.

Joachim (29) aus Schwechat (Österreich)

Joachim hat eine „Masche“, um die Jungs um den Verstand zu bringen: Schüchternheit. „Ich bin eigentlich nicht schüchtern, aber ein unsicheres Grinsen bricht oft das erste Eis“, sagt er. Der 29-Jährige findet den ersten Kuss am wichtigsten beim Date: "Küssen ist für mich persönlich viel intimer als Sex!"

Joachim kommt aus Österreich.

Lauritz (27) aus Frankfurt

Lauritz ist ein witziger und aktiver Typ mit weichem Kern. Sein Lebensmotto ist: „Das Leben ist so kurz, mach das Beste aus jeder Situation.“ Über sich selbst sagt Lauritz : „Ich bin sehr wählerisch, habe viele und hohe Ansprüche.“ Was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass er noch keine Beziehung hatte.

Lauritz kommmt aus Frankfurt.

Leon (32) aus Zürich (Schweiz)

Leon hat schon viel gedated, aber seinen Mr. Right hat er bisher nicht gefunden. "Ich habe viele Frösche geküsst, aber es war kein Prinz dabei, nur Teufel", sagt er traurig. Leon beschreibt sich selbst als zurückhaltend, witzig, aufmerksam, redet viel Unsinn und ist für jeden Quatsch zu haben. Aber er ist optimistisch: „Wenn ich die Boys dann küsse, gewinne ich“, sagt er und fügt hinzu: „Manchmal.“

Michael (39) aus Zürich (Schweiz)

Michael (englisch ausgesprochen) ist seit letztem Jahr Single. Nur Durchschnitt ist ihm nicht gut genug und so sucht er auch in einer Beziehung einen starken Mann, der immer zu ihm steht - auch in schlechten Zeiten. Sein ebenfalls schwuler Bruder sagt über ihn, dass ihm nichts peinlich sei.

Michael ist Stylist und Personal Trainer.

Patrick (32) aus Frankfurt am Main

Patrick ist schon lange Single – genau genommen elf Jahre. „Ich brauche keinen random Freund und des Nicht-allein-seins wegen. Zum Glück habe ich einen tollen Freundeskreis", sagt er. Und doch wagt Patrick bei „Prince Charming“ einen neuen Versuch. Sich selbst beschreibt er als aufgeschlossen, hilfsbereit und manchmal ein bisschen verrückt. Fun Fact: Er ist seit seit 21 Jahren DJ Bobo-Fan!

Patrick wohnt in Frankfurt.

Roman (32) aus Wien, Hamburg, Köln

Roman legt viel Wert auf sein Äußeres und zeigt das auch bei Instagram. Er ist selbstbewusst, aber auch verpeilt, und in der Gay-Community aufgrund schlechter Erfahrungen sehr zurückhaltend und schüchtern. Ob er in der Show von seinen Erfahrungen berichtet, bleibt abzuwarten.

Roman hat russische und spanische Wurzeln.

Sascha (30) aus Köln

Sascha ist optimistisch, was die Liebe angeht. Sein Motto: „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die nächste. Stoße alles ab, was dich unglücklich macht.“ Seit seinem Outing musste er viel über sich ergehen lassen. Doch das hat ihn nur selbstbewusst gemacht und so lautet Saschas Botschaft: „Macht euren Mund auf, wenn euch etwas nicht gefällt oder sogar weh tut und lasst es nicht über euch ergehen!“

Sascha ist Fitnesstrainer.

Vincent (23) aus London

Der jüngste Kandidat ist ein sogenannter Platinum Gay: „Ich hatte noch nie Kontakt mit einer Vagina. Ich kam sogar per Kaiserschnitt zur Welt.“ Die Show ist für in die ideale Art zu daten, denn nur so könne man jemand in einer derart kurzen Zeit so intensiv kennenlernen.