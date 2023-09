Am heutigen Dienstag, den 26. September 2023, startet der FC Bayern München bei Preußen Münster in die Während der Großteil der 1. Pokalrunde bereits zwischen 11. und 14. August ausgespielt wurde, findet diese Partie erst heute statt. Aufgrund des DFL-Supercups zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem aktuellen DFB-Pokalsieger RB Leipzig steigt der FCB erst heute in den DFB-Pokal ein. DFB-Pokalsaison 2023/24. Während der Großteil der 1. Pokalrunde bereits zwischen 11. und 14. August ausgespielt wurde, findet diese Partie erst heute statt. Aufgrund des DFL-Supercups zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem aktuellen DFB-Pokalsieger RB Leipzig steigt der FCB erst heute in den DFB-Pokal ein. Das ärgert Münster-Trainer Sascha Hildmann . Nach der enttäuschenden vergangenen Saison, als die Bayern bereits im Viertelfinale im DFB-Pokal gegen Freiburg die Segel streichen mussten, will das Team von Trainer Thomas Tuchel in diesem Jahr zum ersten Mal seit vier Jahren wieder den Pokal gewinnen. Münster sei nicht zu unterschätzen, sagte Tuchel vor dem heutigen Spiel.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel zwischen Preußen Münster und dem FC Bayern München und die Übertragung im Free-TV und Livestream.

Preußen Münster - FC Bayern München im DFB-Pokal heute: Uhrzeit, Schiedsrichter, Übertragung

Das Spiel zwischen Preußen Münster und dem FC Bayern München wird am Dienstag, den 26. September 2023, ausgetragen. Anpfiff der Partie ist um 20:45 Uhr im Preußenstadion in Münster. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung von daheim aus verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Preußen Münster, FC Bayern München

Preußen Münster, FC Bayern München Wettbewerb: DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde

DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde Datum und Anpfiff: Dienstag, 26.09.2023, 20:45 Uhr

Dienstag, 26.09.2023, 20:45 Uhr Spielort: Preußenstadion, Münster

Preußenstadion, Münster Schiedsrichter: Dr. Matthias Jöllenbeck (Freiburg)

In der vergangenen DFB-Pokalsaison scheiterten die Bayern bereits im Viertelfinale am SC Freiburg.

© Foto: Peter Kneffel/dpa

Wer überträgt Preußen Münster gegen FC Bayern heute im Free-TV?

Viele Fans fragen sich, ob das Erstrundenspiel im DFB-Pokal live im Free-TV übertragen wird. Hier gibt es gute Nachrichten! Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt die Partie zwischen Preußen Münster und dem FC Bayern München live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Moderator Sven Voss führt mit dem Experten René Adler durch die Übertragung. Kommentator der Partie zwischen Preußen Münster und dem FC Bayern ist Oliver Schmidt.

Zudem zeigt der Bezahlsender Sky als einziger Anbieter alle 63 Spiele des DFB-Pokals. Sky zeigt das Spiel live und in voller Länge.

Wer zeigt Preußen Münster vs. FC Bayern München kostenlos im Stream?

Parallel zur Übertragung im ZDF wird das DFB-Pokalspiel zwischen Preußen Münster und dem FC Bayern München auch im kostenlosen Livestream bei ZDFsport.de übertragen. Zudem können Sky-Abonnenten die Partie via SkyGo und WOW live streamen.

Alle Informationen zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht:

Free-TV : ZDF

: ZDF Pay-TV : Sky Sport

: Sky Sport Livestream: ZDF-Mediathek (kostenlos), SkyGo, WOW

DFB-Pokal live erleben mit Sky: Jetzt das WOW-Angebot sichern*

Mit WOW können Fans die DFB-Pokal-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben. Der neue Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. Für den besten Preis können sich Fans das Jahresabonnement sichern und für eine Laufzeit von 12 Monaten den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Hier geht es direkt zum Angebot von WOW.

DFB-Pokal: Wann findet das Finale statt?

Das Endspiel wird am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Anstoß ist um 20 Uhr.

Alle Termine im DFB-Pokal 2023/24 bis zum Finale im Überblick:

1. Runde : 11. bis 14. August sowie am 26. und 27. September 2023

: 11. bis 14. August sowie am 26. und 27. September 2023 2. Runde : 31. Oktober und 01. November 2023

: 31. Oktober und 01. November 2023 Achtelfinale : 05. und 06. Dezember 2023

: 05. und 06. Dezember 2023 Viertelfinale : 30. und 31. Januar sowie 06. und 07. Februar 2024

: 30. und 31. Januar sowie 06. und 07. Februar 2024 Halbfinale : 2. und 3. April 2024

: 2. und 3. April 2024 Finale: 25. Mai 2024 in Berlin

DFB-Pokal Prämien 2023/2: Rekord-Summen für Vereine

*Dieser Beitrag enthält Affiliate Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.