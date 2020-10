Dieses neue Sat.1-Format macht den Spätherbst kuschelig und unterhaltsam: Bei „Pretty in Plüsch“ singen bunte Puppen mit Promis im Duett. Woche für Woche müssen die Kandidaten die Juroren und das Publikum von sich überzeugen.

Eine dreiköpfige Jury bewertet jede Performance, doch am Ende jeder Sendung liegt es an den Zuschauern, welches Duo die Show verlassen muss. Welches außergewöhnliche Duett schafft es ins Finale und wird der erste „Pretty in Plüsch“-Gewinner?

Start und Sendetermine: „Pretty in Plüsch“ auf Sat.1

Die neue Show startet am Freitag, 27. November 2020 auf Sat.1. Das Format umfasst vier Live-Shows, die jeweils freitags zur Primetime laufen.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Show 1: 27.11.2020 um 20:15 Uhr

Show 2: 04.12.2020 um 20:15 Uhr

Show 3: 11.12.2020 um 20:15 Uhr

Show 4: 18.12.2020 um 20:15 Uhr

Stream und Joyn: „Pretty in Plüsch“ online schauen

Livestream verfügbar. Außerdem könnt ihr euch die Show auch im Nachinein noch auf der Die außergewöhnliche Musik-Show ist nicht nur im TV zu sehen. Alle Folgen sind parallel zur Ausstrahlung imverfügbar. Außerdem könnt ihr euch die Show auch im Nachinein noch auf der Streamingplattform Joyn ansehen.

„Pretty in Plüsch“ Tickets: Live in der Show dabei sein

Tickets gibt es aktuell zwar noch nicht, ihr könnt euch aber über Live-Shows vormerken lassen. Wer die neue Show hautnah erleben will, hat mit ein bisschen Glück die Gelegenheit dazu.gibt es aktuell zwar noch nicht, ihr könnt euch aber über die Homepage der Produktionsfirma Endemol Shine Germany für dievormerken lassen.

Die Aufzeichnungen finden in Köln statt. Die Teilnahme im Studio ist ab 16 Jahren gestattet. Alle gültigen Hygieneregeln werden laut Produktion eingehalten. Bucher erhalten alle nötigen Infos rechtzeitig vor dem Event.

Moderatorin Michelle Hunziker präsentiert „Pretty in Plüsch“

Einige Wochen vor Start hat der Sender nun auch bekannt gegeben, wer die Moderation der neuen Show übernimmt: Michelle Hunziker wird „Pretty in Plüsch“ präsentieren. Die Italienerin freut sich jetzt schon sehr auf ihre neue Aufgabe. „Ich habe mich sofort in ‚Pretty in Plüsch’ verliebt! Eine Show, wie es sie noch nirgendwo auf der Welt gibt“, so Hunziker. Weiter erklärt sie zum Konzept: „Unsere Puppen-Stars coachen ihre prominenten Partner für das gemeinsame Duett auf der großen Showbühne, und ich bin so gespannt, welche ungeahnten Gesangstalente die Plüsch-Charaktere aus unseren Promis herauskitzeln.“

Wer gewinnen wolle, müsse als Team hart arbeiten und üben, prophezeit die Moderatorin. Sie ist sich sicher: „Das wird ein Spaß! Und vielleicht werde auch ich den Zuschauern noch mal eine ganz andere Seite von mir zeigen...“

Michelle Hunziker moderiert „Pretty in Plüsch“.

© Foto: SAT.1/Julian Essink

„Pretty in Plüsch“ Jury: Sarah Lombardi und Hans Sigl sind dabei

Zwei der drei Juroren für die erste Staffel von „Pretty in Plüsch“ stehen bereits fest.

Sarah Lombardi

Sängerin Sarah Lombardi hat sich schon auf ihre Rolle als Jurorin vorbereitet: „So lustig und süß manche Puppen-Charaktere auch aussehen mögen, so ernst nehmen sie alle den Wettbewerb. Und das tun wir Jury-Mitglieder auch“, erklärt die einstige “DSDS“-Kandidatin vorab. „Ich weiß genau, wie schwer es ist, vor einer Jury zu performen. Ich hoffe, dass ich den Duetten deswegen außer einer fairen Bewertung auch ein paar Tipps für die kommenden Auftritte geben kann. Denn: Ich will mich in dieser Show in jedem Fall verzaubern lassen.“

Hans Sigl

Auch Jury-Kollege Hans Sigl freut sich auf die abwechslungsreiche Aufgabe: „Meine Juryarbeit wird streng, aber gerecht sein - natürlich mit viel Humor gespickt“, da ist sich der „Bergdoktor“-Schauspieler sicher. Sigl hat selbst am Theater angefangen und kennt sich mit Bühnenperformances aus. Daher weiß er: „Worauf es ankommt ist, dass jede Darbietung das Herz berührt. Dass es einen packt, dass es einen mitreißt und darauf werde ich achten.“

„Pretty in Plüsch“ Kandidaten: Wer ist dabei?

In der neuen Gesangsshow nehmen sich sechs Plüsch-Kandidaten jeweils eines Promis an und stellen sich als „Pupette“ der gemeinsamen Herausforderung. Bislang hat Sat.1 noch keinen Promi-Teilnehmer verkündet. Als Puppen sind unter anderem Puppen-Asien-Star „Das Maki“ und die Plüsch-Diva Francesca de Rossi dabei.

Wer die weiteren Promis und Puppen bei „Pretty in Plüsch“ 2020 sein werden, wird sich gewiss schon bald zeigen. Alle News findet ihr zum gegebenen Zeitpunkt hier.