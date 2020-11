Kaum ist „The Masked Singer“ auf ProSieben vorbei, steht schon die nächste außergewöhnliche Gesangsshow in den Startlöchern: Am Freitag, 27.11.2020 läuft Folge 1 von „Pretty in Plüsch“ auf Sat.1.

In dem neuen Format treten sechs Promi-Kandidaten jeweils mit einer Plüsch-Puppe im Duett auf. Eine dreiköpfige Jury bewertet die Auftritte. Am Ende entscheiden aber die TV-Zuschauer, wer weiter kommt und wer gehen muss. Wir haben euch die Juroren im Überblick.

„Pretty in Plüsch“ Jury: Die festen Juroren am 27.11.2020

Die Jury von „Pretty in Plüsch“ besteht aus zwei festen Juroren und einem wöchentlich wechselnden Gastjuroren. In allen vier Folgen werden Sarah Lombardi und Hans Sigl die Auftritte beurteilen.

Sarah Lombardi

Sarah Lombardi wechselt von der ProSieben-Bühne auf den Jury-Sitz bei Sat.1. Die Sängerin hat am Dienstagabend als Skelett “DSDS“-Kandidatin vorab. „Ich weiß genau, wie schwer es ist, vor einer Jury zu performen. Ich hoffe, dass ich den Duetten deswegen außer einer fairen Bewertung auch ein paar Tipps für die kommenden Auftritte geben kann. Denn: Ich will mich in dieser Show in jedem Fall verzaubern lassen.“ wechselt von der ProSieben-Bühne auf den Jury-Sitz bei Sat.1. Die Sängerin hat am Dienstagabend als Skelett die dritte Staffel von „The Masked Singer“ gewonnen. Ab Freitag ist sie dann selbst Jurorin und freut sich auf ihre neue Aufgabe: „So lustig und süß manche Puppen-Charaktere auch aussehen mögen, so ernst nehmen sie alle den Wettbewerb. Und das tun wir Jury-Mitglieder auch“, erklärt die einstige-Kandidatin vorab. „Ich weiß genau, wie schwer es ist, vor einer Jury zu performen. Ich hoffe, dass ich den Duetten deswegen außer einer fairen Bewertung auch ein paar Tipps für die kommenden Auftritte geben kann. Denn: Ich will mich in dieser Show in jedem Fall verzaubern lassen.“

Hans Sigl

Auch Jury-Kollege Hans Sigl freut sich auf die abwechslungsreiche Aufgabe: „Meine Juryarbeit wird streng, aber gerecht sein - natürlich mit viel Humor gespickt“, da ist sich der „Bergdoktor“-Schauspieler sicher. Sigl hat selbst am Theater angefangen und kennt sich mit Bühnenperformances aus. Daher weiß er: „Worauf es ankommt ist, dass jede Darbietung das Herz berührt. Dass es einen packt, dass es einen mitreißt und darauf werde ich achten.“

„Pretty in Plüsch“: DJ Bobo ist Gastjuror in Folge 1

Gastjuror auf dem Jury-Stuhl neben Sarah Lombardi und Hans Sigl Patz nehmen. In der ersten Woche ist es DJ Bobo. Der Schweizer Sänger, Jede Woche wird ein andererauf dem Jury-Stuhl neben Sarah Lombardi und Hans Sigl Patz nehmen. In der ersten Woche ist es. Der Schweizer Sänger, der 2021 in der neuen Staffel von „Sing meinen Song“ dabei sein wird , ist gespannt auf die Show: „Es ist für mich bis heute überraschend, wie viele Emotionen Puppen auslösen können, wenn sie gut bespielt werden“, sagt DJ Bobo. „Ich freue mich auf was erfrischend Neues, denn das Konzept der Sendung hat mich sofort begeistert!“

Die Gastjuroren von „Pretty in Plüsch“ im Überblick:

Folge 1: DJ Bobo

Folge 2: noch nicht bekannt

Folge 3: noch nicht bekannt

Folge 4: noch nicht bekannt

Weitere Infos rund um „Pretty in Plüsch“