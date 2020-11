Ende November wird es kuschelig auf Sat.1: Das neue Format „Pretty in Plüsch“ startet am 27.11.2020 – und es ist so ganz anders als bisherige Musikshows, wie schon der Titel-Zusatz „schrägste Gesangsshow Deutschlands“ besagt. Das Konzept: Promis singen mit bunten Puppen im Duett. Woche für Woche müssen die Kandidaten die Juroren und das Publikum von sich überzeugen.

Eine dreiköpfige Jury bewertet jede Performance, doch am Ende jeder Sendung liegt es an den Zuschauern, welches Duo die Show verlassen muss.

Start, Sendetermine, Sendezeit: „Pretty in Plüsch“ auf Sat.1

Die neue Show startet am Freitag, 27. November 2020 auf Sat.1. Das Format umfasst vier Live-Shows, die jeweils freitags zur Primetime laufen.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Show 1: 27.11.2020 um 20:15 Uhr

Show 2: 04.12.2020 um 20:15 Uhr

Show 3: 11.12.2020 um 20:15 Uhr

Show 4: 18.12.2020 um 20:15 Uhr

Stream und Joyn: „Pretty in Plüsch“ online schauen

Livestream verfügbar. Außerdem könnt ihr euch die Show auch im Nachinein noch auf der Die außergewöhnliche Musik-Show ist nicht nur im TV zu sehen. Alle Folgen sind parallel zur Ausstrahlung imverfügbar. Außerdem könnt ihr euch die Show auch im Nachinein noch auf der Streamingplattform Joyn ansehen.

„Pretty in Plüsch“ Kandidaten: Das sind die Duette

In der neuen Gesangsshow nehmen sich sechs Plüsch-Kandidaten jeweils eines Promis an und stellen sich als „Pupette“ der gemeinsamen Herausforderung.

Wenige Wochen vor dem Start hat Sat.1 die Duetto bekannt gegeben. Wer die Promi-Kandidaten sind und mit welchen Puppen sie singen:

Mareile Höppner mit Harry Love

Für gewöhnlich präsentiert Moderatorin Mareile Höppner Shows und tritt nicht selbst darin auf. Das ändert sich jetzt, wenn sie mit der Gentleman-Puppe Harry Love auf die Bühne geht: „Normalerweise stehe ich nicht mit Männern auf der Bühne, die länger im Bad brauchen als ich. Bei Harry mache ich eine Ausnahme, weil er einfach richtig gut singen kann. Wenn sich schon mein Sohn über meine Gesangsleistung lustig macht, werde ich Harrys starke Stimme garantiert brauchen und freue mich auf die gemeinsame Herausforderung“, erklärt Höppner vorab.

Moderatorin Mareile Höppner singt gemeinsam mit Plüsch-Gentleman Harry Love.

© Foto: SAT.1/Julian Essink

Janine Kunze mit Werner Edel

Auch Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze wagt die ungewöhnliche Herausforderung. Dass sie die Grummel-Puppe Werner Edel erwischt hat, macht ihr nichts aus: „Ich liebe meinen Grummel: immer schlecht gelaunt, immer einen motzigen Spruch auf den Lippen - typisch Mann halt (lacht). Dabei sieht Werner so kuschelig und flauschig aus, dass man ihn die ganze Zeit knuddeln möchte. Hoffentlich kriege ich neben Lachen überhaupt noch ein paar Töne raus.“

Janine Kunze singt mit Grummel-Puppe Werner Edel.

© Foto: SAT.1/Julian Essink

Ingolf Lück mit Francesca de Rossi

Comedian Ingolf Lück lässt Comedy mal Comedy sein und konzentriert sich in der Show auf seinen Gesang. Dass er dabei eine echte Diva an seiner Seite hat, freut den 62-Jährigen sehr. „Ich freue mich riesig auf Plüsch-Diva Francesca de Rossi. Ich bin Fan seit der Grundschule. Sie hat mit allen gesungen und man könne ihr ein Stück Butter ans Bein binden, sie wird es zum Singen bringen“, da ist Lück sich sicher.

Comedian Ingolf Lück stellt sich gemeinsam mit Plüsch-Diva Francesca de Rossi der Herausforderung.

© Foto: SAT.1/Julian Essink

Massimo Sinató mit Didi Rakete

Eigentlich tanzt er, doch für die Puppe Didi Rakete wagt Massimo Sinató die gesangliche Herausforderung. Denn er findet: „Singen ist die perfekte Ergänzung zum Tanzen - und Didi die perfekte Duett-Partnerin. Wir sind ein dynamisches Duo voller Energie, Ehrgeiz und Spontaneität. Gemeinsam rocken wir die Bühne! Didi lehrt mich das Singen und ich lass' die Puppen tanzen (lacht).“

Tänzer Massimo Sinató tritt im Duett mit Didi Rakete auf die Bühne.

© Foto: SAT.1/Julian Essink

Jessica Paszka mit Kevin Puerro

Die 30-jährige Jessica Paszka war Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2014, drei Jahre später ging sie als „Die Bachelorette“ selbst auf die Suche nach der großen Liebe. Der Reality-Star freut sich auf die Herausforderung der neuen Show und ist zufrieden mit ihrem Gesangspartner: „Kevin Puerro wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas schüchtern. Aber der Lauch hat es faustdick hinter den Ohren. Musikalisch kann ich richtig viel von ihm lernen. Bin schon total gespannt auf das Coaching - das wird sicher ein Riesenspaß!“

Reality-Star Jessica Paszka will mit Plüsch-Lauch Kevin Puerro überzeugen.

© Foto: SAT.1/Julian Essink

Hardy Krüger Jr. mit Polly

Normalerweise kennt man ihn als Schauspieler, doch für die neue Sat.1-Show wagt Hardy Krüger Jr. die gesangliche Herausforderung: „’Pretty in Plüsch’ ist mein erster Auftritt als Sänger - und dann gleich noch live. Ich bin einfach froh, dass ich mit Polly eine so nette und liebenswerte Profi-Puppe an meiner Seite habe, die mir wertvolle Gesang-Tipps gibt und mir die Nervosität nimmt. Sie ist auf den ersten Blick vielleicht etwas unscheinbar, aber ihre kraftvolle Stimme wird die Zuschauer umhauen. Gemeinsam rocken wir die Show!“

Hardy Krüger Jr. und Puppe Polly treten gemeinsam als Duett auf.

© Foto: SAT.1/Julian Essink

„Pretty in Plüsch“ Jury: Sarah Lombardi und Hans Sigl sind dabei

Die Jury von „Pretty in Plüsch“ besteht aus zwei festen Juroren und einem wöchentlich wechselnden Gastjuroren.

Sarah Lombardi

Sängerin Sarah Lombardi hat sich schon auf ihre Rolle als Jurorin vorbereitet: „So lustig und süß manche Puppen-Charaktere auch aussehen mögen, so ernst nehmen sie alle den Wettbewerb. Und das tun wir Jury-Mitglieder auch“, erklärt die einstige “DSDS“-Kandidatin vorab. „Ich weiß genau, wie schwer es ist, vor einer Jury zu performen. Ich hoffe, dass ich den Duetten deswegen außer einer fairen Bewertung auch ein paar Tipps für die kommenden Auftritte geben kann. Denn: Ich will mich in dieser Show in jedem Fall verzaubern lassen.“

Hans Sigl

Auch Jury-Kollege Hans Sigl freut sich auf die abwechslungsreiche Aufgabe: „Meine Juryarbeit wird streng, aber gerecht sein - natürlich mit viel Humor gespickt“, da ist sich der „Bergdoktor“-Schauspieler sicher. Sigl hat selbst am Theater angefangen und kennt sich mit Bühnenperformances aus. Daher weiß er: „Worauf es ankommt ist, dass jede Darbietung das Herz berührt. Dass es einen packt, dass es einen mitreißt und darauf werde ich achten.“

„Pretty in Plüsch“ Tickets: Wegen Corona ohne Publikum

Die Tickets für die ersten beiden Live-Shows in Köln waren bereits ausgebucht. Doch aufgrund des erneuten Corona-bedingten Lockdown hat sich Sat.1 dazu entschieden, bis auf Weiteres auf Publikum im Studio zu verzichen. „Mit diesem Schritt möchten wir sicherstellen, dass wir unseren Zuschauern weiter gute Unterhaltung bieten können, um für ein wenig Ablenkung in dieser, für viele sehr belastenden, Zeit zu sorgen“, erklärt Senderchef Kaspar Pflüger in einer offiziellen Mitteilung.

Für den Fall, dass sich die Lage im Dezember verbessert, können sich Interessenten nach wie vor über die Homepage der Produktionsfirma Endemol Shine Germany auf eine Warteliste setzen lassen.

Moderatorin Michelle Hunziker präsentiert „Pretty in Plüsch“

Moderatorin Michelle Hunziker wird „Pretty in Plüsch“ präsentieren. Die Italienerin freut sich jetzt schon sehr auf ihre neue Aufgabe. „Ich habe mich sofort in ‚Pretty in Plüsch’ verliebt! Eine Show, wie es sie noch nirgendwo auf der Welt gibt“, so Hunziker. Weiter erklärt sie zum Konzept: „Unsere Puppen-Stars coachen ihre prominenten Partner für das gemeinsame Duett auf der großen Showbühne, und ich bin so gespannt, welche ungeahnten Gesangstalente die Plüsch-Charaktere aus unseren Promis herauskitzeln.“

Wer gewinnen wolle, müsse als Team hart arbeiten und üben, prophezeit die Moderatorin. Sie ist sich sicher: „Das wird ein Spaß! Und vielleicht werde auch ich den Zuschauern noch mal eine ganz andere Seite von mir zeigen...“