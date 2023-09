Es ist wieder „Freitag im Ersten“! Der Sender entführt uns an diesem Abend erneut ans Meer, denn er strahlt den elften Teil der Reihe „Praxis mit Meerblick“ erneut aus. In „Vatertag auf Rügen“ beweist Nora Kaminski eindrucksvoll, dass sie nicht nur eine gewöhnliche Medizinerin ist. Denn um eine größere Katastrophe unter den feierwütigen Strandgästen zu vermeiden, muss die selbstbewusste „Ärztin ohne Doktortitel“ nebenher noch herausfinden, wer den Leuten auf der Insel eine gefährliche Wodkabrause unterjubelt.

Wann läuft der Film? Worum geht es? Wer spielt mit? Alles, was ihr über den elften Teil wissen müsst, findet ihr hier.

„Praxis mit Meerblick – Vatertag auf Rügen“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film wurde im März 2021 erstmals im Ersten ausgestrahlt. Nun wiederholt der Sender ihn am Freitag, 08.09.2023 zur Primetime. Wer den Film verpasst, kann ihn in der Nacht zum Folgetag nochmal sehen.

Die Sendetermine mit Sendezeit im Überblick:

Freitag, 08.09.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Samstag, 09.09.2023, um 01:30 Uhr im Ersten

Gibt es „Praxis mit Meerblick – Vatertag auf Rügen“ in der Mediathek?

Wer beide Termine verpasst, kann den Film nachträglich noch online sehen. Denn bis zum 01.04.2024 steht er in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

Worum geht es in „Praxis mit Meerblick – Vatertag auf Rügen“?

Nora Kaminski muss sich als Notärztin intensiv um einen ungewöhnlichen Patienten kümmern: Der körperlich top-fitte Karriere-Börsianer Florian Becker geht bei einem Teambuilding-Workshop nicht nur über seine körperlichen Grenzen hinaus, sondern riskiert nach einem fast tödlichen Zwischenfall bei einem Paddling-Wettkampf sein Leben. Als er am nächsten Tag erneut zusammenbricht, schrillen bei ihr alle Alarmglocken. Schon bald findet die „Ärztin ohne Doktortitel“ den Grund: eine dilettantisch gepanschte Wodkabrause vom Campingplatz! Vergiftungen mit Methylalkohol hinterlassen allerdings nicht nur den klassischen Kater – sondern können sogar zu Organschädigungen und Blindheit führen!

So begibt sich Nora sofort auf die Suche nach allen, die noch davon getrunken haben. Auch auf der Party ihres Sohnes vermutet sie Flaschen des hochgiftigen Getränks. Als Nora schließlich am Strand ankommt, beobachtet sie etwas, das die Gesamtsituation sogar noch verschlimmert. Währenddessen zieht auch in ihrer Praxis mit Meerblick ein Unwetter auf: Ihr Kollege Dr. Stresow ist es langsam leid, Noras doppelte Überlastung als Inhaberin und Notärztin auf Kosten seines Privatlebens abzufedern. Nur, wenn sie etwas ändert, wird er bleiben.

Die Besetzung von „Praxis mit Meerblick – Vatertag auf Rügen“ im Überblick

Tanja Wedhorn übernimmt auch im elften Teil der „Praxis mit Meerblick“-Reihe die Rolle der Rügen-Ärztin Nora Kaminski. Wer ist sonst noch im Cast von „Vatertag auf Rügen“?

Alle Schauspieler und ihren Rollen im Überblick:

Tanja Wedhorn – Nora Kaminski

Benjamin Grüter – Dr. Hannes Stresow

Dirk Borchardt – Peer Kaminski

Patrick Heyn – Dr. Heckmann

Anne Werner – Dr. Maja Pirsich

Morgane Ferru – Schwester Mandy

Lukas Zumbrock – Kai Kaminski

Michael Kind – Michael Kubatsky

Petra Kelling – Roswitha Wing

Sönke Möhring – Florian Becker

Kai Lentrodt – Bjarne Briest

Martin Baden – Sven Jeschke

Sven Gerhardt – Anwalt Walter

Anne Weinknecht – Jana Bug

Berit Künnecke – Martha Benz

Bo Hansen – Lars Hinrichs

Paula Kober – Merle Bliss

Jack Owen Berglund – Mika Bug

Joschka Wedhorn – Luke Benz

Theo Wedhorn – Ole Benz

Wann und wo wurde „Vatertag auf Rügen“ gedreht?

Der elfte Teil wurde von Juni bis Juli 2020 gedreht. Als Drehorte dienten dabei Sassnitz, Prora und Ralswiek auf Rügen sowie Berlin. Die Praxis befindet sich beispielsweise in Sassnitz und ist eigentlich eine Ferienwohnung.

Die „Praxis mit Meerblick“-Reihe im Überblick

„Vatertag auf Rügen“ ist der elfte der aktuell 18 „Praxis mit Meerblick“-Filme. Fans der Reihe können sich auf mehr freuen: Zwei weitere Teile wurden von Mai bis Juli 2023 gedreht.

Alle Filme in ihrer Reihenfolge: