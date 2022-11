Portugal trifft bei seiner achten WM-Teilnahme in Gruppe H auf Ghana, Uruguay und Südkorea. Die portugiesische Nationalmannschaft um Superstar Christiano Ronaldo löste das WM-Ticket erst in den Playoffs. Für den 37-Jährigen, der in 191 Länderspielen 117 Tore erzielt hat, ist es bereits seine fünfte WM. Im Kader sind mit Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) und Andre Silva (RB Leipzig) zwei Bundesligaspieler dabei. Am 20. November 2022 startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar trifft bei seiner achten WM-Teilnahme in Gruppe H auf Ghana, Uruguay und Südkorea. Dieum Superstar Christiano Ronaldo löste das WM-Ticket erst in den Playoffs. Für den 37-Jährigen, der in 191 Länderspielen 117 Tore erzielt hat, ist es bereits seine fünfte WM. Im Kader sind mit Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) und Andre Silva (RB Leipzig) zwei Bundesligaspieler dabei.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um den Kader und Spielplan von Portugal bei der WM 2022 in Katar.

Das ist der WM-Kader von Portugal 2022

Nationaltrainer Fernando Santos, der Portugal 2016 zum EM-Titel geführt hatte, muss unter anderem auf den verletzten Diogo Jota vom FC Liverpool verzichten. "Alle Spieler, die ich nominiert habe, sind hungrig und wollen Portugal zum Weltmeister machen - Ronaldo inklusive", sagte Santo. Neben Ronaldo gehören der 39 Jahre alte Pepe, Bernardo Silva, Bruno Fernandes und William Carvalho zum prominent besetzten WM-Team. Das ist Portugals WM-Aufgebot:

Tor

Diogo Costa (FC Porto)

Rui Patricio (AS Rom)

Jose Sa (Wolverhampton Wanderers)

Abwehr

Diogo Dalot (Manchester United)

Joao Cancelo (Manchester City)

Danilo Pereira (Paris St. Germain)

Pepe (FC Porto)

Ruben Dias (Manchester City)

Antonio Silva (Benfica Lissabon)

Nuno Mendes (Paris St. Germain)

Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Mittelfeld

Joao Palhinha (FC Fulham)

Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers)

Bernardo Silva (Manchester City)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Joao Mario (Benfica Lissabon)

Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers)

Otavio Monteiro (FC Porto)

Vitinha (Paris St. Germain)

William Carvalho (Betis Sevilla)

Angriff

Andre Silva (RB Leipzig)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Goncalo Ramos (Benfica Lissabon)

Joao Felix (Atletico Madrid)

Rafael Leao (AC Mailand)

Ricardo Horta (SC Braga)

Das sind die Gegner von Portugal in Gruppe H

In der Gruppe H trifft Portugal auf Ghana, Uruguay und Südkorea. Portugal ist in allen drei Partien der Favorit und hat gute Chancen auf das Achtelfinale. Das sollte auch das Ziel des Europameisters von 2016 sein. Es ist vermutlich die letzte Chance für Cristiano Ronaldo den WM-Titel zu gewinnen.

Die Spiele von Portugal bei der WM 2022

Portugal bestreitet das erste Spiel am 24. November gegen Ghana. Im zweiten Gruppenspiel trifft das Team auf Uruguay. Zum Abschluss der Vorrunde spielt die portugiesische Nationalmannschaft gegen Südkorea. Diese Partie findet am 2. Dezember statt. Das sind die Spiele von Portugal bei der WM in der Übersicht:

Donnerstag, 24. November 2022

Uruguay - Südkorea im Education City Stadium 14.00 Uhr MEZ

Südkorea im Education City Stadium 14.00 Uhr MEZ Portugal - Ghana im 974 - Ras Abu Aboud Stadium 17.00 Uhr MEZ

Montag, 28. November 2022

Südkorea - Ghana im Education City Stadium 11.00 Uhr MEZ

Portugal - Uruguay im Lusail Stadium 14.00 Uhr MEZ

Freitag, 2. Dezember 2022

Südkorea - Portugal im Education City Stadium 16.00 Uhr MEZ

im Education City Stadium 16.00 Uhr MEZ Ghana - Uruguay im Al-Janoub Stadium 16.00 Uhr MEZ

Das ist der portugiesische Nationaltrainer bei der WM 2022

Seit 2014 trainiert Fernando Santos die portugiesische Nationalmannschaft. Der 68-jährige Santos begann 1987 seine Trainerkarriere. Seine erste Station war GD Estoril Praia. Bei diesem Club spielte er selbst in seiner aktiven Spielerkarriere. Fernando Santos war von 2010 bis 2014 griechischer Nationaltrainer. Anschließend wechselte er zum portugiesischen Verband. Mit Portugal gewann Santos die Europameisterschaft 2016 und wurde Nations-League-Sieger 2019.

Kapitän Cristiano Ronaldo trägt hier das neue Auswärtstrikot von Portual für die WM 2022 in Katar.

Portugal WM-Trikot 2022: So sehen die Trikots der portugiesischen Nationalmannschaft aus

Die Heimtrikots von Portugal bei der WM 2022 sind überwiegen Rot. Im unteren Drittel trägt das Trikot die Farbe Grün. Diese verläuft diagonal von rechts nach links. Auch das Ärmelenden auf der rechten Seite ist grün. Dazu tragen die Profis grüne Hosen. Das Auswärtstrikot ist in Weiß. Auf der Vorderseite verläuft ein Strich, der mit roter und grüner Farbe ausgefüllt ist. Der Ausrüster von Portugal bei dieser Weltmeisterschaft ist Nike.

