Am Sonntag, 20.06.2021, läuft der „Polizeiruf 110: Frau Schrödingers Katze“ im Ersten.

Die Kritik zum Krimi aus München.

Die Besetzung, Handlung, Sendetermine und Mediathek im Überblick.

Ein letztes Mal vor der Sommerpause zeigt das Erste einen neuen Sonntagskrimi. In dem Münchner „Polizeiruf“ spielt ausgerechnet eine Katze ein wichtige Rolle.

Geldübergaben auf verlassenen Parkdecks können tödlich enden, wie vor Jahren der großartige US-Winterkrimi „Fargo“ unmissverständlich gezeigt hat. Das ist auch im neuen „Polizeiruf 110“ aus München so, obwohl eigentlich nur eine entlaufene Katze namens Pandora gegen einen Finderlohn von 100 Euro getauscht werden soll. Doch weil der charakterlich höchst fragwürdige Michael Meyer die junge Finderin Vicky Neumann unbedingt auf 20 Euro herunterhandeln will, gerät die Situation völlig außer Kontrolle. Ein paar Minuten später liegt Vicky totgefahren auf der Straße, die Katze entwischt erneut und der fahrerflüchtige Meyer sowie seine zutiefst bösartige Frau Karin haben ein Problem. Sie sind nicht die einzigen schrägen Figuren, die dem ausgezeichneten Krimi „Polizeiruf 110: Frau Schrödingers Katze“ ihren Stempel aufdrücken.

Der Titel des Films mit der grundsympathischen Streifenpolizistin Bessie Eyckhoff bezieht sich sowohl auf die betagte Besitzerin der entlaufenen Katze, Johanna Schrödinger, als auch auf ein berühmtes Gedankenexperiment des berühmten Physikers Erwin Schrödinger (1887 – 1961). Der Österreicher gilt als Begründer der Quantenmechanik, nach der alles mit allem zusammenhängt, und genauso ist es auch in dem von Regisseur Oliver Haffner inszenierten Krimi, in dem Bessie Eyckhoff eine gute Figur abgibt und mit der Versetzung zur Kripo belohnt wird. Aus ihrem netten Flirt mit einem durchreisenden Physiker wird jedoch nichts Ernstes.

Ausgangspunkt der mit viel schwarzem Humor versehenen Tragödie ist der Ausflug von Frau Schrödingers Katze Pandora, die sich in München verläuft und den Weg zu ihrem Frauchen nicht mehr zurückfindet. Die gutmütige Polizistin Eyckhoff hilft der Seniorin bei der Suche und kommt damit dem niederträchtigen Ehepaar Meyer in die Quere, das sich vorgeblich ums Wohl der betagten Dame kümmert, es in Wirklichkeit aber auf deren Haus und Geld abgesehen hat. Damit Johanna Schrödinger bald das Zeitliche segnet, haben die beiden Erbschleicher ihre Herztabletten gegen Pfefferminzdrops ausgetauscht und sprechen mit gefälschten Dokumenten schon einmal bei einem Notar vor. Doch der Jurist, der den Schwindel durchschaut, verfolgt eigene Pläne und will vom Kuchen etwas abhaben. Genauso wie ein Kleinganove, dessen Freundin Vicky die entlaufene Pandora gefunden hat: Nachdem die junge Frau von Michael Meyer überfahren wurde, wittert er das große Geld und erpresst die Erbschleicher.

Während Bessie Eyckhoffs Vorgesetzter Attila Breitner den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und sich ihr bornierter Kollege Dennis Eden, gespielt von dem aus den Eberhofer-Krimis bekannten Kabarettisten Stephan Zinner, vor allem vor der Arbeit drücken will, zählt die begabte Kriminalistin in Uniform eins und eins zusammen – und erkennt messerscharf, dass in diesem verzwickten Fall, der noch weitere Tote fordert, alles mit allem zu tun hat.

„Polizeiruf 110“ Kritik: Wie ist „Frau Schrödingers Katze“?

Der letzte neue ARD-Sonntagskrimi vor der Sommerpause ist tiefgründig und spannend. Der nach einem verzwickt-intelligenten Drehbuch von Autor Clemens Maria Schönborn inszenierte Krimi fängt langsam an und steigert sich immer mehr – bis zu einem packenden Finale. Das bringt dem „Polizeiruf“ aus München vier von vier Pistolen ein: Gucken! Spricht am Montag jeder drüber.

„Polizeiruf 110: Frau Schrödingers Katze“: Sendetermine und Mediathek

Die Sendetermine zum München-Krimi seht ihr hier im Überblick:

Sonntag, 20.06.2021 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 20.06.2021 um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 21.06.2021 um 03:15 Uhr auf ONE

Dienstag, 22.06.2021 um 00:35 Uhr im Ersten

Der Krimi ist nach der Ausstrahlung sechs Monate lang in der Mediathek verfügbar.

„Polizeiruf 110“ Darsteller: Die Besetzung am 20.06.2021

Welche Schauspieler sind Teil des Casts von „Polizeiruf 110: Frau Schrödingers Katze“? Das ist die Besetzung am Sonntag im Überblick (Rolle – Schauspieler):

Bessie Eyckhoff – Verena Altenberger

Johanna Schrödinger – Ilse Neubauer

Karin Meyer – Lilly Forgach

Michael Meyer – Ferdinand Dörfler

Dennis Eden – Stephan Zinner

Attila Breitner – Heinz-Josef Braun

Adam Millner – Camill Jammal

Vicky Neumann – Luna Jordan

Gordon – Valentino Fortuzzi

Leopold Gaigern – Florian Karlheim

Leonore Neumann – Franziska Rieck