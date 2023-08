Die Sommerpause ist vorbei, ab sofort dürfen sich die ARD-Zuschauer wieder über neue Sonntagskrimis freuen. Am 27.08.2023 geht es für den ersten neuen Fall nach Magdeburg: Im „Polizeiruf 110: Du gehörst mir“ verschwindet ein Baby spurlos und Kriminalrat Uwe Lemp gerät in Lebensgefahr. Für Hauptkommissarin Doreen Brasch, gespielt von Claudia Michelsen, wird der Jubiläumsfall zur Herausforderung.

Lohnt sich das Einschalten? Worum geht es genau und welche Darsteller sind im Cast? Alle Infos zum Krimi erfahrt ihr hier.

„Polizeiruf 110: Du gehörst mir“: Jubiläumsfall für Claudia Michelsen

Wochenlang war er in der Sommerpause, der gute alte Sonntagskrimi im Ersten, und es gab nur Wiederholungen zu sehen. Jetzt startet die neue Saison, den Auftakt macht an diesem Wochenende aber kein neuer „Tatort“-Fall, sondern eine Episode aus der Reihe „Polizeiruf 110“.

Mit dem spannenden Film um ein verschwundenes Baby und einen Kriminalrat in Lebensgefahr feiert Kommissarin Doreen Brasch Jubiläum: Seit zehn Jahren jagt die von Claudia Michelsen gespielte Ermittlerin in Magdeburg und Umgebung Mörder, anfangs noch mit viel Elan und forschem Auftreten, mittlerweile aber auffallend zurückhaltend und meistens mit umflorter Miene. Auf der armen Doreen Brasch scheint manchmal die ganze Last der Welt zu liegen, und das ist auch in ihrem Jubiläumsfall „Polizeiruf 110: Du gehörst mir“ nicht anders.

„Polizeiruf 110: Du gehörst mir“: Handlung am 27.08.2023

Die Kommissarin bekommt es mit der verzweifelten jungen Mutter Lana Stokowsky zu tun, deren sieben Wochen altes Baby samt Kinderwagen am helllichten Tag mitten in Magdeburg spurlos verschwunden ist. Was der Zuschauer im Gegensatz zu Doreen Brasch weiß: Eine blonde Frau mit Brille und braunem Mantel hat sich den Kinderwagen geschnappt, als Stokowsky für ein paar Sekunden abgelenkt war. Die Kidnapperin Inga Werner bringt das Baby in ihre Wohnung und umsorgt es wie ein eigenes Kind. Fotos und andere Hinweise zeigen, dass sie ein eigenes Baby verlor und über dessen Verlust nicht hinweggekommen ist. Als ihr Nachbar an der Tür klingelt und sich in den dreimonatigen Schottland-Urlaub verabschieden will, reagiert Inga aus Angst vor Entdeckung panisch und schlägt den Mann brutal mit einem Hockeyschläger bewusstlos – es handelt sich zufällig um Doreen Braschs Vorgesetzten Uwe Lemp.

Doreen Brasch nimmt sich derweil den Ex-Freund der verzweifelten Mutter Lana Stokowsky zur Brust, den Stalker Christian Nowak. Der junge Mann behauptet, nichts vom Verschwinden des Babys zu wissen, doch dann findet Brasch heraus, dass er in der Nähe war, als Inga Werner den Säugling entführt hat. Der buchstäblich ans Bett gefesselte Uwe Lemp kämpft derweil im renovierten Altbau um sein Leben – als erfahrener Kriminalrat weiß er schließlich, dass seine Lage mit jeder Stunde noch prekärer werden kann.

Lana (Hannah Schiller) trifft auf dem Marktplatz auf Inga (Franziska Hartmann). Sie ahnt noch nicht, was kurz darauf passieren wird.

© Foto: MDR/Felix Abraham

„Polizeiruf“ Kritik: Wie ist „Du gehörst mir“ aus Magdeburg?

Dass ausgerechnet Kriminalrat Lemp auf die Entführerin trifft, ist ein erstaunlicher Zufall, nach dessen Eintreten Regisseur Jens Wischnewski zwei Handlungsstränge entwickelt: In dem einen geht es um Doreen Braschs Suche nach dem vermissten Kind und ihrem ebenfalls verschwundenen Kollegen – übliche und routiniert servierte Krimikost.

Die andere Storyline ist ungewöhnlicher und auch aufregender: Sie geht als gruseliges Kammerspiel in Ingas schicker Altbauwohnung über die Bühne und erinnert an den Hollywood-Klassiker „Misery“ mit James Caan und Kathy Bates. In ihrer Bleibe hält die psychisch gestörte und vom Verlust ihres Kindes traumatisierte Frau den schwerverletzten Lemp gefangen, und der Zuschauer fiebert bei jedem Versuch des Kriminalrats, zu fliehen oder per Handy Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen, logischerweise mit.

Das bringt dem Krimi drei von vier Pistolen ein: Kann man nichts falsch machen.

„Polizeiruf 110: Du gehörst mir“: Besetzung am 27.08.2023

Seit zehn Jahren schlüpft Claudia Michelsen in die Rolle der Hauptkommissarin Doreen Brasch. Wer die weiteren Darsteller im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Hauptkommissarin Doreen Brasch – Claudia Michelsen

Kriminalrat Uwe Lemp – Felix Vörtler

Günther Marquez Pablo Grant

Inga Werner – Franziska Hartmann

Lana Stokowsky – Hannah Schiller

Christian Novak – Max Hemmersdorfer

Margot Werner – Susanne Häusler

Inez Ruis – Safinaz Sattar

Rosa Merz – Susana AbdulMajid

Heiner Schwabe – Johannes Ahn

Sinja Berger – Maj-Britt Klenke

Matilda – Milena Kober-Sinclair

„Polizeiruf 110“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Der neue „Polizeiruf 110“ läuft wie gewohnt am Sonntagabend zur Primetime im Ersten. Anschließend wird er mehrmals wiederholt. Alle Sendetermine auf einen Blick:

Sonntag, 27.08.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 27.08.2023, um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 28.08.2023, um 02:20 Uhr auf ONE

Dienstag, 29.08.2023, um 00:30 Uhr im Ersten

Für gewöhnlich stehen die Sonntagskrimis nach der Ausstrahlung auch noch für einen gewissen Zeitraum in der ARD Mediathek als Stream zur Verfügung.