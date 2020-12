Am Sonntag, 27.12.2020, läuft der „Polizeiruf 110: Der Verurteilte“ im Ersten.

Die Handlung und Besetzung um Claudia Michelsen im Überblick.

Lohnt sich das Einschalten? Die Kritik zum neuen Krimi aus Magdeburg.

Auf den „Tatort“ am Samstag folgt der „Polizeiruf“ am Sonntag: Hauptkommissarin Doreen Brasch ermittelt in Magdeburg gegen einen Frauenmörder – bis sie selbst zum Opfer wird.

„Polizeiruf 110: Der Verurteilte“: Darum geht es am 27.12.2020

Alles fängt idyllisch an: Die Szenen, in denen die beiden benachbarten Freundinnen Sandra (Hanna Hilsdorf) und Valerie (Amy Benkenstein) auf einem sonnigen Balkon unbeschwert plaudern, erinnern an den 15 Jahre alten Kinohit „Sommer vorm Balkon“ und lassen noch nichts ahnen von dem Schrecken, der bald über alle Beteiligten hereinbrechen wird. Die Krankenpflegerin Valerie macht sich auf den Weg zu einem ersten Date mit einer Internetbekanntschaft – und taucht nicht wieder auf. Doreen Brasch (Claudia Michelsen) sieht sich im verlassenen Haus einer gestorbenen Patientin Valeries um – nur einer von mehreren traurigen Schauplätzen, mit denen Regisseurin Bertele eine Atmosphäre von Trostlosigkeit und Bedrohung inszeniert – und macht eine alarmierende Entdeckung: In der Badewanne sind Blutspritzer, daneben liegt die Halskette Valeries.

„Polizeiruf 110: Der Verurteilte“ mit Sascha Alexander Geršak

Die Spur führt die Kommissarin zu dem Gärtner Markus Wegner (Sascha Alexander Geršak), der sich schon bald in Widersprüche verstrickt. Nachdem ihn Brasch im Verhör unter Druck gesetzt hat, gesteht der unbeherrschte Widerling plötzlich, die Krankenpflegerin getötet zu haben. Und nicht nur das: Er gibt auch zu, vor Jahren eine andere Frau umgebracht zu haben – ein Mord, für den seit drei Jahren ein anderer Mann im Gefängnis sitzt.

Als der Gärtner sein Geständnis zurückzieht und keine Beweise gegen ihn gefunden werden, kommt er auf freien Fuß, womit sich die Kommissarin nicht abfinden will. Während sie ihre Ermittlungen intensiviert, schmieden Wegner und seine von ihm misshandelte Ehefrau Annegret (Laura Tonke) einen perfiden Plan.

„Polizeiruf“-Kritik: Lohnt sich das Einschalten am Sonntag?

Sie hat es schon mit Mördern, Vergewaltigern und Erpressern zu tun bekommen und musste dabei oft in die finstersten Abgründe der menschlichen Natur blicken. Diesmal scheint der abgebrühten Magdeburger Hauptkommissarin Brasch in Gestalt des außer Rand und Band geratenen Frauenmörders allerdings das ultimativ Böse zu begegnen, sie sieht sich mit dem nackten Grauen konfrontiert. Der Krimi „Polizeiruf 110: Der Verurteilte“ ist unglaublich spannend, psychologisch intensiv und schockiert mit brutalen Szenen, in denen Doreen Brasch entführt und misshandelt wird – definitiv kein Film für Zartbesaitete. Vor allem überzeugt der Krimi der Regisseurin Brigitte Maria Bertele aber mit einem Hauptverdächtigen, den Sascha Alexander Geršak ganz ausgezeichnet spielt. Ein außergewöhnlicher Krimi mit schauspielerischen Glanzleistungen. Das bringt dem neuen „Polizeiruf“ vier von vier Pistolen ein – auf jeden fall gucken, da spricht am Montag jeder drüber!

„Polizeiruf 110: Der Verurteilte“: Sendetermine und Mediathek

Neben der Erstausstrahlung am 27.12.2020 auf dem gewohnten Sendeplatz wird der neue Magdeburg-Krimi mehrmals wiederholt.

Sonntag, 27.12.2020 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 27.12.2020 um 21:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 29.12.2020 um 01:30 Uhr im Ersten

Livestream verfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung sechs Monate als Stream verfügbar. In der ARD Mediathek könnt ihr den „Polizeiruf"-Magdeburg im

Sascha Alexander Geršak überzeugt im neuen „Polizeiruf 110: Der Verurteilte“ als Gärtner und gewalttätiger Hauptverdächtiger Markus Wegner.

© Foto: MDR/filmpool fiction/Stefan Erhard

„Polizeiruf“-Besetzung: Die Schauspieler im neuen Magdeburg-Krimi

Neben Claudia Michelsen als Doreen Brasch sind im neuen „Polizeiruf“ auch weitere Schauspieler dabei. Die Besetzung auf einen Blick:

Hauptkommissarin Doreen Brasch – Claudia Michelsen

Kriminalrat Uwe Lemp – Felix Vörtler

Günther Márquez – Pablo Grant

Annegret Wegner – Laura Tonke

Markus Wegner – Sascha Alexander Geršak

Sandra Möller – Hanna Hilsdorf

Valerie Klein – Amy Benkenstein

Valeries Vater – Falk Rockstroh

Urs Schneider – Niels Bormann

Staatsanwalt Dellow – Jan-Peter Kampwirth

Janet Klein – Rosa Wirtz

John Möller – Arian Wegner

Ralf Wrobel – Sascha Nathan

Frau Löscher – Johanna Bantzer

Anwohner / Nachbar vom Resthof – Jonas Fürstenau

Ärztin – Luka Omoto

Babette Ahrends – Anna König