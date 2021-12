Verrückte Outfits, auffällige Spitznamen, ausgeflippte Typen – der Dartssport ist eine Welt voller schräger Vögel und er ist wohl einer der auffälligsten: Der Schotte Peter Wright überrascht auch bei der Darts-WM 2022 im Londoner Alexandra Palace wieder mit seiner Frisur und ungewöhnlichen Outfits.

Doch wer ist der Dartspieler eigentlich? Wie tickt er privat? Alter, Ehefrau, Trikot – Alle Infos zu Peter Wright gibt es in diesem Porträt.

Steckbrief Peter Wright: Alter, Beruf, Ehefrau

Name: Peter Wright

Nickname: Snakebite

Geburtstag: 10. März 1970

Alter: 51

Sternzeichen: Fische

Geburtsort: Livingston, Schottland

Wohnort: Mendham, England

Staatsangehörigkeit: schottisch

Größe: 1,80 Meter

Beruf: Dartsspieler, Bauarbeiter

Frau: Joanne Wright

Kinder: -

Peter Wright bei der Darts-WM in London 2022

Im Alexandra Palace von London begann am Mittwoch, 15.12.2021, die WM der Professional Darts Corporation (PDC). Traditionell finden die Darts-Weltmeisterschaft rund um Weihnachten statt. Das Finale der 29. Ausgabe ist am 3. Januar 2022. Und Snakebite hat gute Chancen, diese Endspiel zu erreichen. Der frühere Darts-Weltmeister hat bei der WM in London einen 0:2-Rückstand gedreht und das Achtelfinale erreicht. Wright siegte am Dienstagabend, 28.12.2021, mit 4:2 gegen den Australier Damon Heta, nachdem er sehr schwach gestartet war.

Peter Wright: Frisur und Outfit

Auch bei seinem Auftritt am 28.12. brachte der Schotte seine Extravaganz auf die Bühne. Wright kam mit grün getönten Haaren und einem Weihnachtsoutfit mit aufgedruckten Kugeln und Kerzen auf die Bühne. Für die auffällige Haarpracht ist seit Jahren seine Ehefrau Joanne Wright zuständig. Sie ist gelernte Friseurin und bringt den Irokesenschnitt ihres Mannes durch neue Kreationen immer wieder neu zur Geltung. In den Vorjahren hatte sich Peter Wright für seine Dartsauftritte unter anderem als Weihnachtsdieb „Grinch“ und als Weihnachtsmann verkleidet.

Peter Wright: Weltrangliste und Preisgeld

In der aktuellen PDC Weltrangliste – PDC Order of Merit – belegt Peter Wright Platz 2 mit einem Preisgeld von 1.191.500 Pfund. Bei der PDC Order of Merit handelt es sich um eine 2-Jahres-Preisgeldwertung.

Youtube Peter Wright - Darts Walk On

Peter Wright: Titel, Einlaufmusik, Darts Pfeile

Die wichtigsten Fakten zu Peter Wright als Dartsspieler im Überblick: