Im Alter von 82 Jahren ist der TV-Star und Schriftsteller Peter Horton verstorben. Das bestätigt seine Frau Slava Kantcheff gegenüber „Bild“.

Peter Horton hatte Parkinson

Horton habe vor neun Jahren die Diagnose Parkinson bekommen. Sein Zustand soll sich jüngst verschlechtert haben. „Vor zwei Monaten konnte Peter plötzlich nicht mehr schlucken. Nahm er etwas zu sich, gelangte es in die Luftröhre. Ich hatte Angst, er würde ersticken“, erzählte Slava Kantcheff der „Bild“ im August. Dem Bericht zufolge hatte Peter Horton seit einigen Wochen zusätzlich mit einem Nierenversagen zu kämpfen. Kurz nach seinem 82. Geburtstag am 19. September soll er verstorben sein.

Peter Horton moderierte Shows in der ARD und im ZDF

Peter Horton machte sich als Sänger, Gitarrist und Schriftsteller einen Namen. Er moderierte zahlreiche Musiksendungen in der ARD und im ZDF – darunter „Café in Takt“ (1978–1984) sowie „Hortons Kleine Nachtmusik“ (1986–1989). Seit seiner Parkinson-Erkrankung vor neun Jahren wurde es still um den Österreicher.