Patrick Romer ist ein Reality-TV-Darsteller, der 2020 durch seine Teilnahme an der RTL-Datingshow „Bauer sucht Frau“ bekannt geworden ist. In der Sendung hat er auch seine aktuelle Freundin Antonia Hemmer kennen und lieben gelernt, mit der er im Jahr 2022 in der RTL Plus-Show „Couple Challenge“ zu sehen war. Nun nehmen sie gemeinsam an „Sommerhaus der Stars“ 2022 teil. Darin kämpfen sie um 50.000 Euro Siegprämie und den Titel „Promi-Paar des Jahres“.

Wir haben Patrick Romer genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Hof in Konstanz bis hin zu seiner Freundin Antonia Hemmer findet ihr hier.

Patrick Romer im Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram und Co.

Alle Fakten zu dem Landwirt im Überblick:

Name: Patrick Romer

Patrick Romer Beruf: Landwirt, Wirtschaftsingenieur, Reality-TV-Teilnehmer, Influencer

Landwirt, Wirtschaftsingenieur, Reality-TV-Teilnehmer, Influencer Geburtstag: 29. November 1995

29. November 1995 Alter: 26 Jahre

26 Jahre Sternzeichen: Schütze

Schütze Geburtsort: Konstanz

Konstanz Wohnort: Konstanz

Konstanz Beziehungsstatus: liiert mit Antonia Hemmer

liiert mit Antonia Hemmer Kinder: keine

keine Instagram: patrick_romer_

Patrick Romer nimmt an „Sommerhaus der Stars“ 2022 teil

Staffel 7 von „Das Sommerhaus der Stars" steht in den Startlöchern. RTL schickt ab dem 07. September 2022 wieder acht prominente Kandidaten-Paare ins berühmt berüchtigte Haus in Bocholt. Einer der Teilnehmer ist der Landwirt Patrick Romer. Zusammen mit seiner Freundin Antonia Hemmer wagt er die TV-Herausforderung von RTL und lebt mit den weiteren Paaren drei Wochen lang fern ab von jeglichem Luxus auf engstem Raum. Nur wenn die zwei zwischen Challenges und direkten Konkurrenzsituation Biss beweisen, haben sie am Ende die Chance auf den Titel „Promi-Paar des Jahres" 2022 und 50.000 Euro Siegprämie.

Patrick Romer und seine Freundin Antonia Hemmer

Der Landwirt Patrick Romer lernte seine Freundin Antonia Hemmer durch die RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ im Jahr 2020 kennen und lieben. Nachdem sich Antonia Hemmer zunächst gegen den Rinderzüchter entschied, versuchten die beiden es nach der Show nochmal mit einer Beziehung. Das Paar führt jedoch eine Fernbeziehung, denn Patrick Romer lebt nach wie vor auf seinem Familienbauernhof in Konstanz, während Antonia Hemmer in Hannover wohnt. Aus diesem Grund trennen sie 560 Kilometer.

Patrick Romer hat einen Hof in Konstanz

Patrick Romer wuchs mit seiner Familie auf einem Bauernhof in Konstanz am Bodensee auf. Dort kümmert sich der Landwirt leidenschaftlich um über 30 schottische Hochlandrinder, 35 Hektar Grünland und einen Hund. Der Familie ist es dabei besonders wichtig, dass ihre Rinder in ganzjähriger Freilandhaltung leben und nicht im Stall.

Patrick Romer suchte bei „Bauer sucht Frau“ die große Liebe

Patrick Romer nahm 2022 an der 16. Staffel der RTL-Datingshow „Bauer sucht Frau“ teil. Damals hatte er die Qual der Wahl, denn für ihn waren über 10.000 Bewerbungen eingegangen. Am Ende lud er schließlich drei Frauen auf seinen Hof in Konstanz ein. Eine von ihnen war Antonia Hemmer, jedoch stieg diese vorerst während der Hofwoche freiwillig aus, da ihr die Konkurrenz zu sehr zu schaffen machte. Aus diesem Grund gewann Hofdame Julia schlussendlich Patricks Herz. Im Finale kam dann jedoch die große Überraschung: Patrick Romer verriet, dass die Beziehung mit Julia nicht funktioniert hatte, stattdessen hatten er und Antonia sich eine zweite Chance gegeben.

Patrick Romer bei „Couple Challenge“

Im Jahr 2022 kämpften Patrick Romer und seine Freundin Antonia Hemmer in der RTL Plus-Show „Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt“ in Finnland um bis zu 100.000 Euro Siegprämie. In der dritten Staffel der Sendung trafen sie nicht nur auf Liebespaare, sondern auch auf Freundschafts- oder Geschwister-Duos. In zahlreichen Challenges traten sie schließlich gegen diese an und kämpften sich bis ins Finale. Schlussendlich reichte es jedoch nicht für den Sieg, sodass sie den dritten Platz belegten.

Patrick Romer bei Instagram

Patrick Romer hat einen verifizierten Instagram-Account, der aktuell jedoch privat ist. Fans müssen ihm deshalb folgen, um seine Beiträge sehen zu können. Auf der Plattform hat der Landwirt derzeit etwa 75.000 Follower (Stand: Ende August 2022), welchen er sowohl Eindrücke in sein Privatleben, als auch in sein Berufsleben gewährt.

