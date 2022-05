Am 38. Spieltag der 3. Liga trifft der VFL Osnabrück auf den 1. FC Magdeburg. Das Spiel findet am heutigen Samstag, den 14.05.2022, statt. Magdeburg steht bereits als direkter Aufsteiger in die 2. Bundesliga und als Meister der 3. Liga fest. Die Gastgeber wollen sich mit einem Heimsieg von den Fans in die Sommerpause verabschieden. Das Hinspiel gewannen die Magdeburger vor heimischem Publikum mit 2.1.

3. Liga – Osnabrück gegen Magdeburg heute: Anpfiff, Spielort, Datum

Das Spiel der 3. Liga zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Magdeburg findet am Samstag, den 14.05.2022, um 13:30 Uhr an der Bremer Brücke in Osnabrück statt. Im Schnitt besuchen 8.743 Zuschauer die Heimspiele des VFL Osnabrücks.

Osnabrück vs. Magdeburg: Welche Sender überträgt das Spiel der 3. Liga live im Free-TV?

Gute Nachrichten für alle Fans der beiden Mannschaften. Die Begegnung zwischen Osnabrück und Magdeburg wird live im Free-TV übertragen. Der MDR wird diese Partie übertragen. Der Übertragungsbeginn dort ist um 13:30 Uhr. Ebenfalls wird die Partie live beim Pay-TV-Anbieter Magenta Sport zu sehen sein.

VFL Osnabrück vs. 1. FC Magdeburg heute: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream der 3. Liga?

Ja, es wird einen kostenlosen Live-Stream zu dieser Partie geben. Der Sender MDR bietet einen Live-Stream an. Dieser beginnt mit dem Anstoß der Partie um 13:30 Uhr.

Alle Infos zur Übertragung Osnabrück gegen Magdeburg am 14.05.2022 um 13:30 Uhr: