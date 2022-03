Es ist die größte Auszeichnung in der Filmindustrie. Am Sonntag, 27. März 2022, findet in Los Angeles die Oscar-Verleihung statt. Bereits zum 94. Mal erhalten unter anderem die besten Darsteller, der beste Film und die beste Kamera die begehrte Auszeichnung. Doch in welchen Kategorien werden die Academy Awards vergeben? Hier ein Überblick.

Oscars 2022: In welchen Kategorien wird die Auszeichnung vergeben?

Jedes Jahr werden in 23 regulären Kategorien die Oscars vergeben. Dazu kommen, je nach Bedarf, besondere Auszeichnungen. Hier ein Überblick über alle Kategorien:

Übersicht über die 23 regulären Auszeichnungen

Bester Film

Beste Regie

Bester Hauptdarsteller

Beste Hauptdarstellerin

Bester Nebendarsteller

Beste Nebendarstellerin

Bestes Originaldrehbuch

Bestes adaptiertes Drehbuch

Beste Kamera

Bestes Szenenbild

Bestes Kostümdesign

Bester Ton

Bester Schnitt

Beste visuelle Effekte

Bestes Make-up und beste Frisuren

Bester Song

Beste Filmmusik

Bester animierter Spielfilm

Bester animierter Kurzfilm

Bester Kurzfilm

Bester Dokumentarfilm

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Bester internationaler Film

Übersicht über besondere Auszeichnungen

Diese Preise werden nur nach Bedarf verliehen, also nicht jedes Jahr.

Ehrenoscar für das Lebenswerk oder Dienste für die Academy

für das Lebenswerk oder Dienste für die Academy „Irving G. Thalberg“-Preis für Filmproduzenten

für Filmproduzenten „Jean Hersholt“-Preis für humanitäre Dienste im Bereich des Filmschaffens

für humanitäre Dienste im Bereich des Filmschaffens Sonder-Oscar für weitere außerordentliche Leistungen für einen einzelnen Film

für weitere außerordentliche Leistungen für einen einzelnen Film Miniatur-Oscar (Jugendpreis) für Kinderdarsteller

(Jugendpreis) für Kinderdarsteller Studentenpreis

In diesem Jahr erhalten drei Personen den Ehrenoscar. Die Preisträger wurden bereits am 24. Juni 2021 bekannt gegeben. Ursprünglich sollte die Preisverleihung am 15. Januar stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde sie auf die Oscar-Nacht verschoben. Hier die drei Ehrenpreisträger im Überblick:

Samuel L. Jackson : US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent

: US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent Elaine May : US-amerikanische Schauspielerin, Autorin, Theater- und Filmregisseurin

: US-amerikanische Schauspielerin, Autorin, Theater- und Filmregisseurin Liv Ullmann: norwegische Schauspielerin und Regisseurin

Übersicht über Auszeichnungen für Wissenschaft und Technik

Auch diese Preise werden nicht jährlich, beziehungsweise nur nach Bedarf, verliehen:

„Gordon E. Sawyer“-Preis für wissenschaftliche oder technische Errungenschaften im Filmschaffen

für wissenschaftliche oder technische Errungenschaften im Filmschaffen John A. Bonner-Medaille als Anerkennung für außergewöhnliche Leistungen und das Engagement bei der Wahrung der hohen Standarfs der Akademie

als Anerkennung für außergewöhnliche Leistungen und das Engagement bei der Wahrung der hohen Standarfs der Akademie Academy Award of Merit für Leistungen, die den wissenschaftlichen Fortschritt in der Filmindustrie beeinflussen

für Leistungen, die den wissenschaftlichen Fortschritt in der Filmindustrie beeinflussen Wissenschafts- und Entwicklungspreis für herausragende Weiterentwicklungen in der Filmindustrie

für herausragende Weiterentwicklungen in der Filmindustrie Preis für Technische Verdienste für die Verbesserung technischer Geräte und Methoden in der Filmwirtschaft

Übersicht über ehemalige Kategorien

Beste Regieassistenz (1934 bis 1938)

Beste Originalgeschichte (1929 bis 1957)

Beste Tanzregie (1936 bis 1938)

Beste Zwischentitel (1929)

Bester Tonschnitt (1964 bis 2020)

Oscars 2022: Welche neuen Preise werden dieses Jahr vergeben?

Bisher wurden bei den Oscars die Preisträger ausschließlich vonn den Mitgliedern der Academy of Motion Picture Arts and Sciences ausgewählt. 2022 gibt es erstmals eine Kategorie, in der auch das Publikum zum Zug kommt: In einer neuen Kategorie wird ein Siegerfilm ausschließlich vom Publikum gewählt. Bis zum 3. März 2022 konnten Filmfans über Twitter und die Seite der Academy abstimmen. Daneben sollten Kinofreunde auch ihre liebsten „Filmjubel-Momente“ bestimmen. Die Filme mit den meisten Stimmen werden in der Oscar-Nacht erwähnt.