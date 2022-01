In wenigen Tagen starten die Olympischen Winterspiele in Peking. Dabei stehen sie mitten in der Corona-Pandemie und wegen der politischen Spannungen des Westens mit dem Austragungsland China unter keinem guten Stern. Die Wintersportfans freuen sich aber auf packende Wettkämpfe. Wenn da nur der verflixte Zeitunterschied und die damit ungünstige TV-Übertragung nicht wäre...

Wann finden die Olympischen Winterspiele 2022 statt?

statt? Wie sieht der Zeitplan von Olympia Peking 2022 aus?

von Olympia Peking 2022 aus? Welche Disziplinen werden in China ausgetragen?

werden in China ausgetragen? Alle Infos zum Programm und den Terminen der Olympischen Winterspiele Peking 2022 bekommt ihr hier.

Olympische Winterspiele Peking 2022: Start, Eröffnungsfeier, Zeitraum

Bei allen Olympischen Spielen geben sich die Veranstalter Mühe, dass die Eröffnungsfeier zu einem Spektakel wird. In Peking findet sie am Freitag, 04. Februar 2022, statt. Doch bereits zwei Tage vorher, am 02.02.2022 beginnen die ersten Wettkämpfe. Mit der Schlussfeier am 20. Februar 2022 finden die Winterspiele ein Ende.

Hier eine Übersicht zu den wichtigsten Daten für Olympia 2022 in Peking:

Zeitraum : 02. Februar 2022 bis 20. Februar 2022

: 02. Februar 2022 bis 20. Februar 2022 Austragungsorte : Peking, Yanqing, Zhangjiakou

: Peking, Yanqing, Zhangjiakou Athleten : Fast 3.000

: Fast 3.000 Disziplinen: 15 Sportarten

Olympia Peking 2022 Disziplinen und Sportarten: Eishockey, Biathlon und Co.

Insgesamt haben die Olympischen Winterspiele in Peking 15 verschiedene Sportarten zu bieten. In diesem Jahr gibt es sieben neue Disziplinen im Olympia-Programm. Darunter Snowboard Cross, Ski Freestyle und Short Track, Monobob der Frauen und Big Air-Events im Ski Freestyle sowie Mixed-Events im Skispringen.

Aufgeteilt werden die Wettbewerbe auf drei Austragungsorte. In Chinas Hauptstadt Peking findet das Eishockey-Turnier, die Curling-Wettkämpfe sowie Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Short Track und Big Air (Snowboard und Ski Freestyle) statt. Doch auch die Eröffnungs- und Schlussfeier werden in Peking veranstaltet. In Yanqing, das rund 80 Kilometer nordwestlich von der Hauptstadt liegt, finden alle Rennen im Ski Alpin sowie die Wettkämpfe von Bob, Rodeln und Skeleton statt. Das 180 Kilometer entfernte Zhangjiakou ist Austragungsort für Biathlon, Nordische Kombination, Skispringen, Skilanglauf sowie Snowboard- und Ski Freestyle-Wettbewerbe.

Winterspiele Peking 2022: Zeitverschiebung Berlin – Peking

Auf Grund der Zeitverschiebung werden die Wettbewerbe in Mitteleuropäischer Zeit nachts bzw. morgens übertragen. China ist uns +7 Stunden voraus, dort finden die Wettkämpfe der Winterspiele vormittags bis abends statt.

Winterspiele Peking 2022: So sieht der Zeitplan für Olympia 2022 aus

Hier seht ihr eine Auflistung der Wettkämpfe mit Datum, Uhrzeit und Sportart für die erste Woche der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking:

Mittwoch, 02.02.2022

01:05 Uhr: Curling Mixed Doubles

Donnerstag, 02.02.2022

02:05 Uhr: Curling Mixed Doubles

05:10 Uhr: Eishockey Frauen

11:00 Uhr: Freestyle-Skiing

Freitag, 04.02.2022

Eröffnungsfeier

02:05 Uhr: Curling Mixed Double

05:10 Uhr: Eishockey Frauen

03:00 Uhr: Eiskunstlauf Team-Event

Samstag, 05.02.2022

10:00 Uhr: Biathlon Mixed-Staffel, Finale

02:05 Uhr: Curling Mixed Double

05:10 Uhr: Eishockey Frauen

09:30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, Finale

12:30 Uhr: Freestyle-Skiing Männer, Finale

12:10 Uhr: Rennrodeln Männer

13:23 Uhr: Shorttrack Mixed Team, Finale

08:45 Uhr: Skilanglauf Frauen, Finale

06:15 Uhr: Skispringen Männer

12:35 Uhr: Skispringen Frauen, Finale

Sonntag, 06.02.2022

04:00 Uhr: Ski Alpin Männer, Finale

02:05 Uhr: Curling Mixed Doubles

09:40 Uhr: Eishockey Frauen

02:37 Uhr: Eiskunstlauf Team-Event

09:30 Uhr: Eisschnelllauf Männer, Finale

12:30 Uhr: Freestyle-Skiing Frauen, Finale

12:30 Uhr: Rennrodeln Männer, Finale

08:00 Uhr: Skilanglauf Männer, Finale

12:00 Uhr: Skispringen Männer, Finale

02:30 Uhr: Snowboard Frauen, Finale

Montag, 07.02.2022

06:45 Uhr: Ski Alpin Frauen, Finale

10:00 Uhr: Biathlon Frauen, Finale

02:05 Uhr: Curling Mixed Doubles

05:10 Uhr: Eishockey Frauen

02:22 Uhr: Eiskunstlauf Team-Event, Finale

09:30 Uhr: Eisschnelllauf Frauen, Finale

02:30 Uhr: Freestyle-Skiing

12:50 Uhr: Rennrodeln Frauen

12:30 Uhr: Shorttrack Frauen, Finale

12:52 Uhr: Shorttrack Männer, Finale

12:45 Uhr: Skispringen Mixed Team, Finale

05:00 Uhr: Snowboard Männer, Finale

Dienstag, 08.02.2022