Olympia. Nachdem Skispringerin Katharina Althaus bei den Wettkämpfe stehen am Sonntag, 06.02.2022, an? Alle Infos zur Live-Übertragung in der Übersicht. Millionen deutscher Fernsehzuschauer sind Wintersport-Fans. Während der Spiele in Peking haben sie eine so große Auswahl wie noch nie bei Winter-. Nachdem Skispringerin Katharina Althaus bei den Olympischen Winterspielen in China die erste Medaille für das deutsche Team gewonnen hat, geht die Medaillen-Jagd morgen weiter. Doch welchestehen am, an? Alle Infos zur Live-Übertragung in der Übersicht.

Von welchen Sportarten bei Olympia wird im Fernseher morgen eine Übertragung zu sehen sein?

bei Olympia wird im Fernseher morgen eine Übertragung zu sehen sein? Welcher Sender zeigt morgen die Olympischen Winterspiele?

TV-Übertragung von Olympia in ARD oder ZDF am 06.02.22?

Die beiden öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF wechseln sich während der zwei Wochen ab und zeigen jeweils rund 120 Stunden im Fernsehen. Beginn ist meistens zwischen zwei und drei Uhr, gesendet wird in der Regel bis 17.00 Uhr. Am Sonntag, 06.02.2022, sind sämtliche Sportarten des 2. Wettkampftages in Peking im ZDF zu sehen. Wintersport-Fans dürfen sich auf ein Programm von 02.10 bis 17 Uhr freuen. Rund um die Uhr gibt es beim Sender Eurosport News und Wettkämpfe zu den Olympischen Spielen in Peking zu sehen.

Olympia morgen live im TV: Übertragung am Sonntag, 06.02.2022

Zu welcher Uhrzeit sind die Wettkämpfe der Olympischen Spiele am Sonntag, 06.02.22, im Fernsehen zu sehen? Eine Übersicht der TV-Übertragung von Olympia im ZDF:

02.30 Uhr: Snowboard – Finale: Slopestyle Frauen

– Finale: Slopestyle Frauen 03.45 Uhr: Ski alpin – Entscheidung: Abfahrt Männer

– Entscheidung: Abfahrt Männer 06 Uhr: Curling Round Robin – Mixed Doubles

Round Robin – Mixed Doubles 06 Uhr: Eiskunstlauf – Team Event: Kurzprogramm Frauen, Kür Männer, Zusammenfassung

– Team Event: Kurzprogramm Frauen, Kür Männer, Zusammenfassung 06 Uhr: Snowboard – Slopestyle Qualifikation Männer

– Slopestyle Qualifikation Männer 08 Uhr: Langlauf – Entscheidung: Skiathlon 2 x 15 km Männer

– Entscheidung: Skiathlon 2 x 15 km Männer 09.05 Uhr: Eishockey – Vorrunde Frauen (China – Japan), Gruppe B

– Vorrunde Frauen (China – Japan), Gruppe B 09.30 Uhr: Eisschnelllauf – Entscheidung 5000 m Herren

– Entscheidung 5000 m Herren 11 Uhr: Eishockey – Vorrunde Damen Gruppe B (China – Japan)

– Vorrunde Damen Gruppe B (China – Japan) 11.50 Uhr: Skispringen – Entscheidung Normalschanze Männer

– Entscheidung Normalschanze Männer 11.50 Uhr: Rodeln – Einsitzer Männer, 3. Lauf und Entscheidung: Einsitzer Männer, 4. Lauf

– Einsitzer Männer, 3. Lauf und Entscheidung: Einsitzer Männer, 4. Lauf 12 Uhr: Skispringen – Entscheidung Herren

– Entscheidung Herren 14 Uhr: Rodeln – Einsitzer Herren, 3. Lauf und Entscheidung Einsitzer Herren, 4. Lauf

– Einsitzer Herren, 3. Lauf und Entscheidung Einsitzer Herren, 4. Lauf 15.05 Uhr: Ski Freestyle – Finale: Moguls Frauen

– Finale: Moguls Frauen 15.30 Uhr: Eishockey –Vorrunde Frauen, Gruppe A (Schweiz –USA)

Alle Infos zu Olympia 2022 in Peking

In dieser Übersicht haben wir die wichtigsten Infos zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking aufgelistet.