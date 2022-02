Der dritte Wettkampftag in dieser Woche steht morgen bei den Olympischen Winterspielen in Peking an. In welchen Disziplinen gibt es Entscheidungen am Mittwoch, 09.02.2022? Hat das deutsche Team in einer Sportart Medaillenchancen? Hier gibt es Entscheidungen und Ergebnisse im Überblick:

Nordische Kombination am Mittwoch, 09.02.2022

Bei Olympia in Peking gibt es am Mittwoch die Entscheidung in der Nordischen Kombination der Männer. Das Springen im Einzel von der Normalschanze findet um 9.00 Uhr statt. Der 10 Kilometer-Skilanglauf folgt um 12 Uhr. Der Olympiasieger von 2018 Eric Frenzel aus Deutschland befindet sich nach einem positiven Corona-Test weiterhin in Quarantäne und kann nicht antreten. Zu den Favoriten gehören: Johannes Lamparter (Österreich), Vinzenz Geiger (Oberstdorf) und Jörgen Graabak (Norwegen). Weitere deutsche Starter sind Johannes Rydzek und Julian Schmid (beide Oberstdorf). Ob der ebenfalls positiv getestete Terence Weber antretenb darf, war am Dienstag noch offen.

Rodeln der Männer – Doppelsitzer am Mittwoch, 09.02.2022

Ein Entscheidung fällt am Mittwoch auch im Eiskanal des Yanqing Sliding Centre. Um 13.20 Uhr und 14.35 Uhr starten die beiden entscheidenden Läufe im Männer Doppelsitzer. Hieb haben die deutsche Starter Medaillenchancen. Zu den Favoriten zählen die Olympiasieger von 2018 in Pyeongchang: Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) sowi die amtierdenden Weltmeister: Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl). Auch mit Andris Sics/Juris Sics (Lettland) und Thomas Steu/Lorenz Koller (Österreich) muss man rechnen.

Shorttrack der Männer über 1500 Meter

Ohne deutsche Startet wird das Finale im Shorttrack der Männer über die 1500 Meter-Strecke ausgefahren. Es findet um 14.20 Uhr statt. Favoriten: Ren Ziwei (China), Semen Jelistratow (ROC), Park Janghyuk (Südkorea).

Ski Alpin – Slalom der Frauen am Mittwoch, 09.02.2022

Eine Entscheidung für Frühaufsteher ist die Medaillenvergabe im Slalom der Frauen. Der 1. Lauf startet um 3.15 Uhr, der 2. Lauf ist für 6.45 Uhr geplant. Als Favoritinnen gehen Mikaela Shiffrin (USA) und Petra Vlhova (Slowakei) an den Start. Für Deutschland sind Lena Dürr (Germering) und Emma Aicher (Mahlstetten) dabei.

Ski Freestyle – Big Air der Männer am Mittwoch, 09.02.2022

Akrobatisch geht es ab 4.00 Uhr zu. Hier fällt die Entscheidung in dieser Freestyle-Disziplin der Männer. Als Favoriten gekten: Matej Svancer (Österreich) und Alexander Hall (USA). Deutsche Starter gibt es keine.

Snowboard Cross der Frauen am Mittwoch, 09.02.2022

Die Medaillen im Snowboard Cross der Frauen werden um 8.50 Uhr vergeben. Als Favoritinnen sind hier die Olympiasiegerin von 2018 in Pyeongchang Michela Moioli (Italien) sowie die Weltmeisterin Charlotte Bankes (Großbritannien) am Start. Zudem hat Chloe Trespeuch (Frankreich) Chancen auf edelmetall. Einzige deutsche Starterin ist Jana Fischer (Löffingen).

TV-Übertragung von Olympia am Mittwoch

Welcher Sender überträgt die Entscheidungen und weitere Wettkämpfe von Olympia 2022 am Mittwoch? Diese Infos gibt es in diesem Artikel zum Thema Olympia live im TV:

Alle Infos zu Olympia 2022 in Peking

In dieser Übersicht sind die wichtigsten Infos zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking aufgelistet: