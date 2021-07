Olympia 2021 in Tokio ist in vollem Gange und auch der Wettbewerb der Ruderer ist gestartet. So konnte der Olympia-Medaillenfavorit Oliver Zeidler seinem Traum von Edelmetall in Tokio durch den Halbfinaleinzug bereits einen Schritt näher kommen. Nicht sehr positiv lief es dagegen beim Doppelvierer der Männer sowie beim Doppelzweier der Frauen: Sie dürfen nur im B-Finale ran.

Hier gibt es die Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Austragungsort, Wettbewerbe, Zeitplan und Termine.

Olympia 2021 Rudern: Termine der Entscheidungswettkämpfe

Die Finalläufe der Ruderer hier im Überblick:

Dienstag, 27.07.2021 : verschoben

: verschoben Mittwoch, 28.07.2021 : Doppelzweier, Vierer ohne Steuermann, Doppelvierer, ab 02.18 Uhr

: Doppelzweier, Vierer ohne Steuermann, Doppelvierer, ab 02.18 Uhr Donnerstag, 29.07.2021 : Zweier ohne Steuermann, Leichtgewichts-Doppelzweier ab 02.18 Uhr

: Zweier ohne Steuermann, Leichtgewichts-Doppelzweier ab 02.18 Uhr Freitag, 30.07.2021: Einer, Achter ab 02.33 Uhr

Olympia 2021 Rudern: Wer überträgt die Wettbewerbe?

ARD und das ZDF die Übertragung der Ruderwettkämpfe. Ein Livestream ist 24 Stunden in der jeweiligen In Deutschland teilen sich dieund dasdie Übertragung der Ruderwettkämpfe. Einist 24 Stunden in der jeweiligen ARD- oder ZDF Mediathek verfügbar.

Die Sendetermine hier im Überblick:

Übertragung Rudern bei Olympia 2021: Zeitverschiebung und Uhrzeit in Japan

Wer Rudern bei Olympia 2021 sehen möchte, muss mitunter in Kauf nehmen, mitten in der Nacht zu gucken. Japan ist nämlich sieben Stunden vor der deutschen Zeit. Wenn es hier 12 Uhr mittags ist, ist es in Tokio schon 19 Uhr abends. An ereignisreichen Tagen startet die Übertragung schon mitten in der Nacht, ansonsten sieht man die Wettkämpfe entweder früh, am Mittag oder am frühen Abend. Die Übertragung der Fernsehsender in Japan endet um 17 Uhr.

Free-TV, ARD, ZDF, Livestream: Wo wird Olympia 2021 übertragen?

An folgenden Tagen und zu folgenden Uhrzeiten übertragen ZDF und ARD die Olympischen Spiele im Fernseher:

24.07.2021: 00.45 bis 17.00 Uhr – ZDF

25.07.2021: 01.05 bis 17.00 Uhr – ARD

26.07.2021: 23.15 bis 17.00 Uhr – ZDF

27.07.2021: 00.10 bis 17.00 Uhr – ARD

28.07.2021: 01.30 bis 17.00 Uhr – ZDF

29.07.2021: 00.50 bis 17.00 Uhr – ARD

30.07.2021: 01.10 bis 17.00 Uhr – ZDF

31.07.2021: 23.55 bis 17.00 Uhr – ARD

01.08.2021: 01.15 bis 17.00 Uhr – ZDF

02.08.2021: 02.10 bis 17.00 Uhr– ARD

03.08.2021: 01.35 bis 17.00 Uhr – ZDF

04.08.2021: 00.55 bis 17.00 Uhr – ARD

05.08.2021: 00.45 bis 17.00 Uhr – ZDF

06.08.2021: 01.05 bis 17.00 Uhr – ARD

07.08.2021: 23.45 bis 17.00 Uhr – ZDF

08.08.2021: 23.55 bis 17.00 Uhr – ARD

Olympia 2021 Rudern: Verschiebungen wegen Wind und Böen

Der Weltverband FISA hat wegen schlechter Wettervohersagen einige Rennen verschoben. Betroffen sind das Halbfinale von Zeidler und auch weitere deutsche Boote. Das Finale des Frauen-Doppelvierers findet nun ebenso am Mittwoch statt wie das Halbfinale des Leichtgewichts-Doppelzweiers der Männer. Für Dienstag werden „ungünstiges Wetter erwartet, das starke Winde und Böen mit sich bringt, die ungleiche und möglicherweise nicht ruderbare Rennbedingungen schaffen“. Die Verlegungen seien notwendig, „um eine möglichst geringe Störung der ursprünglich geplanten Finals zu gewährleisten“, teilte die FISA mit. Die Rennen am Montag waren wegen ungünstigen Vorhersagen bereits abgesagt worden.