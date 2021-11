Olivia Jones ist die wohl bekannteste Dragqueen Deutschlands. Sie wurde vor einigen Jahren sogar schon zur offiziellen „Miss Drag Queen of the World“ gekürt. Noch mehr Berühmtheit erlangte Olivia Jones durch zahlreiche Fernsehauftritte in Shows wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ und „Big Brother“. Bald tritt sie im „Schlag den Star“-Duell gegen „Punkt 12“-Moderatorin Katja Burkard an.

Doch wie tickt Olivia Jones eigentlich privat? Wie heißt ihre Bar? Und wie sieht es mit der Veröffentlichung ihres Buches aus? Wir haben die Dragqueen genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrer Größe bis hin zu ihrem Instagram findet ihr hier.

Olivia Jones Steckbrief: Alter, Größe, Partner, Instagram

Bürgerlicher Name: Oliver Knöbel

Oliver Knöbel Künstlername: Olivia Jones

Olivia Jones Beruf: Travestiekünstler

Travestiekünstler Geburtstag: 21. November 1969

21. November 1969 Alter: 52 Jahre

52 Jahre Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Größe: 1,95m

1,95m Geburtsort: Springe

Springe Wohnort: Hamburg

Hamburg Beziehungsstatus: Ledig

Ledig Instagram: oliviajoneshamburg

Olivia Jones: Anfänge als Dragqueen

Bereits während seiner Schulzeit hatte Oliver Knöbel erste Travestie-Auftritte. Das Showgeschäft war dabei immer sein Ziel, weshalb er sich unter anderem mit Sprachtraining, Schauspielunterricht und Maskenbildnerkursen weiterbildete. 1989 zog Knöbel schließlich nach Hamburg. Dort folgten dann seine ersten Auftritte auf der Reeperbahn. Im Jahr 1997 hatte er seinen internationalen Durchbruch mit seiner Figur „Olivia Jones“ als Dragqueen: Sie setzte sich beim „Drag Queen Contest“ in Miami gegen zahlreiche Mitbewerber aus aller Welt durch und wurde zur offiziellen „Miss Drag Queen of the World“ gekürt. Seitdem hat Olivia Jones zahlreiche Shows und TV-Auftritte.

Olivia Jones: Partner

Dragqueen Olivia Jones ist seit vielen Jahren Single. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte sie, dass sie sich nicht einsam fühle und keine Beziehung brauche. „Das ist nichts für mich. Wenn ich das vor 30 Jahren schon gewusst hätte, da wäre mir einiges erspart geblieben – und auch anderen.“ Laut Jones brauche sie ihre Freiheit und habe zudem einen sehr seltsamen Lebenswandel.

Olivia Jones: Bar in St. Pauli

Am 07. November 2008 eröffnete die Dragqueen ihre erste Bar unter dem Namen „Olivia Jones Bar“ auf St. Pauli in Hamburg. Olivia Jones macht aus den Abenden dort regelmäßig echte Spektakel, in welchen sie selbst die Hauptrolle spielt. Teil der täglichen Show-Acts sind beispielsweise funkelnde Indianer, Verwandlungskünstler und Travestie-Zwillinge – sie alle werden in der Bar in Szene gesetzt.

Nicht selten besuchen prominente Gesichter, vor allem aus der alternativen Szene, die „Olivia Jones Bar“. Udo Lindenberg zählt zu einem der Stammgäste und auch Promis wie Micaela Schäfer und Giulia Siegel waren bereits zu Gast.

Seit ihrem Bestehen wurde die „Olivia Jones Bar“ auch als ein politischer Ort geprägt: 2009 hat Olivia Jones sie zur pelzfreien Zone erklärt. Außerdem erteilte sie den (ehemaligen) Staatsoberhäupten Trump, Putin und Erdogan zum Hamburger G20-Gipfel 2017 Hausverbot.

Olivia Jones: „Olivias Wilde Jungs“ in Hamburg

Im Mai 2010 eröffnete die Dragqueen gegenüber der „Olivia Jones Bar“ unter dem Namen „Olivias Wilde Jungs“ die erste Tabledance-Bar in St. Pauli, zu der nur Frauen Zutritt haben. Anschließend gründete Olivia Jones zwei Jahre später, im Februar 2012, mit „Olivias Show Club“ ihr drittes Geschäft in St. Pauli.

Olivia Jones: Teilnahme am „Dschungelcamp“

Im Januar 2013 war Olivia Jones als Bewohnerin des „Dschungelcamps“ in der siebten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL zu sehen. In der Show belegte sie den zweiten Platz. In den folgenden Jahren hatte die Dragqueen daraufhin mehrfach Gastauftritte in dem Special „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“ und in der Talkshow „Ich bin ein Star – Die Stunde danach“.

Olivia Jones: Buch „Ungeschminkt: Mein schrilles Doppelleben“

Am 21. April 2021 veröffentlichte Olivia Jones ihr Buch „Ungeschminkt: Mein schrilles Doppelleben“. In der Biografie lässt sie erstmals ihr Leben Revue passieren und die Leser in ihre außergewöhnliche Welt eintauchen. „Mein Buch soll Mut machen, sein Leben zu leben, wie man es gerne möchte. Mit allen Konsequenzen“, so die Dragqueen in „Ungeschminkt: Mein schrilles Doppelleben“.

Olivia Jones: Ehrenamtliches Engagement

Olivia Jones nutzt ihre Popularität und das extravagante Auftreten als Dragqueen oftmals, um soziale Projekte zu unterstützen. So ist sie als Botschafterin der Tierrechtsorganisation „PETA“ tätig und unterstützt Aids-Projekte und Frauenhäuser. Vor allem setzt sie sich jedoch gegen Homophobie und Transphobie ein.

Und auch in der Politik hält Olivia Jones sich nicht zurück. Bereits zweimal trat sie bei den Hamburger Bürgerschaftswahlen an, zog beim zweiten Mal jedoch ihre Kandidatur zurück.

Olivia Jones bei „Schlag den Star“

Am Samstag, 27.11.2021, tritt Dragqueen Olivia Jones im „Schlag den Star“-Duell gegen die „Punkt 12“-Moderatorin Katja Burkard an. In bis zu 15 Runden müssen die Gegnerinnen auf ProSieben dann ihr Können zeigen. Dabei geht es um Wissen, Fitness, Geschicklichkeit und manchmal auch einfach Glück. Pro Runde werden Punkte gesammelt, die im Laufe der Show zusammengezählt werden. Die Gewinnerin von „Schlag den Star“ erhält 100.000 Euro.