Oliver Petszokat aka Oli P hat viele Talente. Er war der Mädchenschwarm der 90er Jahre. Mit dem Cover von Herbert Grönemeyers „Flugzeuge im Bauch“ wurde seine Musik berühmt und als GZSZ-Darsteller ließ er Mädchenherzen höherschlagen. Anfang des Jahres gewann er als Affe die Tanz-Show „The Masked Dancer“.

Doch wer ist Oli.P eigentlich? Wie alt ist er? Und wie geht es seiner Frau Pauline nach ihrer Krebserkrankung? Wir stellen euch den Sänger und Schauspieler im Porträt vor.

Oli.P Steckbrief: Bürgerlicher Name, Wohnort, Instagram und Co.

Alle Fakten zu Oliver Petszokat auf einen Blick:

Bürgerlicher Name: Oliver Alexander Reinhard Petszokat

Oliver Alexander Reinhard Petszokat Künstlername: Oli.P

Oli.P Beruf: Schauspieler, Moderator, Sänger

Schauspieler, Moderator, Sänger Geburtstag: 10.08.1978

10.08.1978 Sternzeichen: Löwe

Löwe Geburtsort: Berlin

Berlin Wohnort: Berlin

Berlin Größe: 175 cm

175 cm Familienstand: verheiratet

verheiratet Frau: Pauline Schubert

Pauline Schubert Kinder: Sohn Ilias Petszokat

Sohn Ilias Petszokat Instagram: oli.p_offiziell

Oli.P: Gehirntumor – So geht es seiner Frau Pauline heute

Oliver Petszokat ist seit 2014 in zweiter Ehe mit der Eiskunstläuferin Pauline Schubert verheiratet. Das Paar hat eine schwere Zeit hinter sich: Im Jahr 2020 musste seiner Frau ein golfballgroßer Gehirntumor entfernt werden. Ganze 13 Jahre lang lebte Pauline mit dem Tumor zusammen. Lange wurde die Erkrankung von Pauline nicht an die Öffentlichkeit getragen. Mittlerweile geht es ihr besser: „Wir erleben eine stetige Aufwärtskurve und dafür sind wir dankbar und glücklich“, sagte Oli.P gegenüber der „Bunte“ über den Gesundheitszustand seiner Frau.

2022 standen die beiden in Florian Silbereisens Show „Alle singen Weihnachten – Das große Adventssingen 2022“ auf der Bühne und sangen das Lied „Kleine Taschenlampe brenn“. „Wir haben damals gesagt, sobald es geht, machen wir es. Und dass es hier und heute sein kann, macht uns beide einfach nur glücklich“, schwärmte Oli.P damals.

Oli.P hat einen Sohn

Aus erster Ehe mit Tatiani Katrantzi hat Oli.P seinen Sohn Ilias Petszokat. Er wurde 1999 geboren und ist Papas ganzer Stolz. Wegen Ilias stieg Oli.P Ende der 90er bei GZSZ aus. „Ich habe doch kein Kind bekommen, um mich dann nicht darum zu kümmern“, verriet der Sänger und Schauspieler in einem „Bunte“-Interview.

Oli.P zu Gast in der „Giovanni Zarrella Show“

Giovanni Zarrella präsentiert am 22. April 2023 die siebte Ausgabe seiner Musikshow „Die Giovanni Zarrella Show“ im ZDF: Mit dabei ist auch Oli.P, der zum zweiten Mal zu Gast sein wird. Alle Infos zur „Giovanni Zarrella Show“ bekommt ihr hier.

Oli.P zog bei „Showtime of my Life“ 2022 blank

In „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ strippen Promis für den guten Zweck. Nach dem Erfolg der ersten Staffel ging die Sendung 2022 mit 16 neuen Promis in eine neue Runde. Die Vox-Sendung „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Blauen Panther ausgezeichnet.

Nach der Erkrankung seiner Frau war auch Oli.P mit von der Partie und ließ die Hüllen fallen, um auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam zu machen: „Es war nie mein Plan, mich im Fernsehen auszuziehen – für kein Geld der Welt. Es sei denn, es geht um diesen lebensrettenden Grund“, so der Moderator, Sänger und Schauspieler zu seiner Teilnahme.

Oli P. nimmt an der Vox-Sendung „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ teil.

© Foto: RTL / Markus Nass

Oli.P gewinnt als Affe „The Masked Dancer“

Das Jahr 2022 startete auf ProSieben mit einem neuen Format: In „The Masked Dancer“ traten sieben Promis in Kostümen auf die Bühne und zeigten Performances, während die Zuschauer und das Rateteam über die Identitäten spekulierten. Am Ende überzeugte der Affe am meisten und gewann die Show. Die letzte Enthüllung zeigte dann: Im Affe steckte Oli.P, der einmal mehr zeigen konnte, dass er tanzen kann.

Oli.P bei GZSZ

Zu seinen bekanntesten Rollen zählt die des Ricky Marquart in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Bei der RTL-Serie bleibt Oli.P nur zwei Jahre. Danach tingelt er durch die deutsche Fernsehlandschaft. Er war unter anderem im Kinofilm „Motown“ zu sehen und moderierte zwei Staffeln von „Big Brother“.

Oli.P: Musik und „Flugzeuge in meinem Bauch“

Die meisten kennen Oli P als Musiker. Zu seinen erfolgreichsten Songs gehört die Neuauflage des Herbert Grönemeyer Klassikers „Flugzeuge im Bauch“ (1998). Die Single ist die am meiste verkaufte deutschsprachige Single seit 1975. Weitere bekannte Hits sind „So bist du“ und „I Wish“. Aktuell tourt Oli.P als Schlager- und Unterhalungssänger durch Deutschland. Sein Album „Alles Gute!“ (2019) landete auf Platz neun der deutschen Charts.