Star-Wars-Universum wirft auch viele Jahrzehnte nach dem Start der ersten Kinofilme noch jede Menge Stoff für neue Geschichten ab. Nachdem erst vor wenigen Woche die Serie „The Book of Boba Fett" seine Premiere feierte, steht schon der nächste Charakter aus den Krieg der Sterne-Geschichten in den Startlöchern für sein Solo-Abenteuer: Obi-Wan Kenobi. Der kultige Jedi-Meister bekommt seine eigene Serie.

Wann ist Start für „Obi-Wan Kenobi“ ?

? Wo wird die Serie laufen?

Was ist bislang über die Besetzung und den Inhalt bekannt?

und den bekannt? Gibt es schon einen Trailer?

Hier gibt es alle Infos zur neuen Serie „Obi-Wan Kenobi“:

„Obi-Wan Kenobi“ – Wann startet die neue Serie?

Ein paar Wochen müssen sich Star Wars-Fans noch gedulden. Aber zumindest gibt es jetzt schon mal einen Start-Termin für die neue Reihe. Am 25. Mai 2022 soll die erste Episode von „Obi-Wan Kenobi“ laufen und zwar auf dem Streamingdienst Disney+. Das hat Disney Mitte Februar bekanntgegeben.

„Obi-Wan Kenobi“ – Besetzung und Schauspieler

In die Rolle des Jedi-Meisters Obi-Wan soll wie in den Kinofilmen wieder Hollywood-Superstar Ewan McGregor schlüpfen. Und auch mit einer weiteren Film-Größe gibt es in der Serie ein Wiedersehen: Hayden Christensen kehrt in der Rolle des Darth Vader zurück. Außerdem gehören zur Besetzung: Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell und Benny Safdie.

Inhalt – Worum geht es in „Obi-Wan Kenobi“

Laut Disney spielt die neue Star Wars-Serie zehn Jahre nach den dramatischen Ereignissen von „Star Wars: Die Rache der Sith", als Obi-Wan Kenobi seine bisher größte Niederlage erlitt: den Untergang und das Verderben seines besten Freundes und Jedi-Lehrlings Anakin Skywalker, der sich als böser Sith-Lord Darth Vader der dunklen Seite zuwandte.

Trailer zu „Obi-Wan Kenobi“

Hier werden sich Fans noch ein wenig gedulden müssen. Ein Trailer, der echte Einblicke in die neue Serie bietet, ist noch nicht erschienen.