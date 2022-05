1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 heute live: Am 34. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt Nürnberg den FC Schalke 04. Die „Königsblauen“ stehen bereits als Aufsteiger fest, wollen sich aber mit einem Sieg in Nürnberg auch die Meisterschaft in der 2. Bundesliga sichern. Beide Clubs verbindet eine sehr enge Fanfreundschaft. Am Samstag und Sonntag findet auch ein großes Fanfreundschaftswochenende in Nürnberg statt.

Wer überträgt das Spiel der 2. Bundesliga zwischen Nürnberg und Schalke 04 live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung der Partie am 34. Spieltag findet ihr hier.

2. Bundesliga – Nürnberg gegen Schalke 04 heute: Anpfiff, Spielort, Zuschauer

Das Spiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem FC Schalke 04 findet am Sonntag, 15.05.2022, statt. Anstoß der Partie ist um 15:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Es wird keine Tageskasse für diese Partie geben, da sie bereits restlos ausverkauft ist. 50.000 Zuschauer werden dieses Spiel im Max-Morlock-Stadion sehen.

Alle Infos zum Spiel der 2. Bundesliga hier im Überblick:

Zwischen Nürnberg und Schalke besteht eine große Fanfreundschaft. Die Anhänger beider Teams werden am Sonntag gemeinsam feiern.

Nürnberg vs. Schalke 04 live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Hier gibt es schlechte Nachrichten für die Fans beider Mannschaften. Diese Partie wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV Sender Sky hat sich die Rechte an der 2. Bundesliga am Sonntag gesichert. Für Kunden wird dort die Partie live und in voller Länge übertragen.

1. FC Nürnberg gegen FC Schalke 04 live im Stream sehen

Einen kostenlosen Live-Stream für das Spiel wird es nicht geben. Bei Sky kann das Spiel zwischen Nürnberg und Schalke kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung 1. FCN gegen S04 am 15.05.2022 um 15:30 Uhr: