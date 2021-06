21.06.2021, geht die Nordmazedonien gegen Niederlande weiter. Während sich die Holländer nach zwei Auftaktsiegen bereits für das Achtelfinale qualifiziert haben, hat der EM-Neuling Nordmazedonien nur noch theoretische Chancen auf ein Weiterkommen. Das letzte EM-Gruppenspiel Nordmazedoniens gegen die Niederlande wird zum Abschiedsspiel für Rekordspieler Goran Pandev. Der Kapitän des EM-Neulings teilte am Sonntagabend mit: „Das ist für mich das letzte Spiel im Nationaltrikot. Ich glaube, dass es der richtige Moment ist, um zurückzutreten“, sagte der 37-Jährige. Pandev fügte vor dem Spiel heute gegen die Niederlande hinzu: „Jedes Spiel im Nationaltrikot war für mich emotional. Aber natürlich wird dieses Spiel für mich noch einmal speziell“. Am heutigen Montagabend,geht die EM 2021 in Gruppe C mit der Partieweiter. Während sich die Holländer nach zwei Auftaktsiegen bereits für dasqualifiziert haben, hat der EM-Neuling Nordmazedonien nur noch theoretische Chancen auf ein Weiterkommen. Das letzte EM-Gruppenspiel Nordmazedoniens gegen die Niederlande wird zum Abschiedsspiel für RekordspielerDerdes EM-Neulings teilte am Sonntagabend mit: „Das ist für mich das letzte Spiel im Nationaltrikot. Ich glaube, dass es der richtige Moment ist, um zurückzutreten“, sagte der 37-Jährige. Pandev fügte vor dem Spiel heute gegen die Niederlande hinzu: „Jedes Spiel im Nationaltrikot war für mich emotional. Aber natürlich wird dieses Spiel für mich noch einmal speziell“.

Wo wird das letzte Gruppenspiel der beiden Teams live im TV und Stream übertragen? Wird Nordmazedonien gegen Niederlande in der ARD oder im ZDF übertragen? Gibt es eine Übertragung der EM 2021 auf Sky oder DAZN?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

EM 2021 Nordmazedonien gegen Niederlande – Datum, Uhrzeit, Anstoß, Übertragung, Zuschauer

Das Spiel zwischen Nordmazedonien und Niederlande in Gruppe C findet am heutigen Montag, den 21.06.2021 um 18:00 Uhr statt. Das Duell der beiden Teams findet vor 16.000 Zuschauern in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam statt. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das EM-Spiel zudem live auf MagentaTV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Nordmazedonien, Niederlande

Nordmazedonien, Niederlande Wettbewerb: Europameisterschaft 2021 (EURO 2020)

Europameisterschaft 2021 (EURO 2020) Spieltag: Vorrunde, 3. Spieltag

Vorrunde, 3. Spieltag Gruppe: C

C Datum und Uhrzeit: 21.06.2021, 18:00 Uhr

21.06.2021, 18:00 Uhr Spielort: Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam

Johan-Cruyff-Arena, Amsterdam Zugelassene Zuschauer: 16.000

16.000 Schiedsrichter: István Kovács (Rumänien)

ARD oder ZDF: Welcher Sender überträgt Nordmazedonien gegen Niederlande im TV?

Das EM-Spiel Nordmazedonien gegen Niederlande wird nicht wie die meisten Partien live auf einem öffentlich-rechtlichen Sender übertragen: Das ZDF überträgt zeitgleich zur Partie Nordmazedonien – Niederlande, das Spiel Ukraine - Österreich. Von 20 Uhr bis 20:15 Uhr zeigt das ZDF ein eine Zusammenfassung der Partie Nordmazedonien gegen die Niederlande.

EM 2021 Übertragung von Nordmazedonien gegen Niederlande: Wo gibt es den Live-Stream online?

In der ZDF-Mediathek kann man das Spiel heute NICHT im Live-Stream verfolgen. Live im Stream ist das Fußballspiel nur auf MagentaTV zu sehen – allerdings kostenpflichtig. Für den Streaminganbieter braucht man ein Abo für 10 Euro monatlich.

Alle Infos zur Übertragung am 21.06.2021 noch einmal im Überblick:

Nordmazedonien vs. Niederlande: Gibt es eine Übetragung auf Sky oder DAZN?

Weder Sky noch DAZN haben sich Rechte an den Live-Übertragungen der EM 2021 gesichert. Nach Abpfiff der Partie findet ihr allerdings die Highlights des Spiels Deutschland gegen Frankreich auf der Streamingplattform von DAZN.

Niederlande mit Malen und Gravenberch gegen Nordmazedonien

Beim entscheidenden Gruppenspiel der Niederlande am Montag (21.06.) gehen die Oranjes gegen Nordmazedonien wie angekündigt mit einer auf zwei Positionen veränderten Startelf in ihr dritte EM-Spiel. Donyell Malen und Ryan Gravenberch beginnen anstelle des Wolfsburgers Wout Weghorst und des gelb vorbelasteten Marten de Roon. Ansonsten setzt Bondscoach Frank de Boer in Amsterdam gegen den bereits ausgeschiedenen EM-Neuling auf seine beste Mannschaft, obwohl die Elftal schon als Erster der Gruppe C feststeht.

„Ich denke, dass wir noch ein paar Dinge zu verbessern haben. Auch am System. Da sind immer noch Dinge, die wir verbessern können“, hatte de Boer vor der Partie gesagt. Für das Oranje-Team geht es nach dem Spiel gegen Nordmazedonien erst am Sonntag mit dem Achtelfinale in Budapest weiter.

