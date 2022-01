Momentan läuft die Krimi-Reihe „Nord bei Nordwest“ im Ersten. Fans können sich am Donnerstag, 20.01.2022, auf eine weitere Folge freuen. „Nord bei Nordwest – Wilde Hunde“ handelt von einem perfiden System ausländischer Schmuggler, die in den Mägen von Hunden Medikamente verstecken, um diese nach Deutschland zu bringen.

Doch worum geht es in dem Krimi genau? Welche Schauspieler sind im Cast? Alle Infos rund um Sendetermine, ARD Mediathek, Handlung, Besetzung, Drehorte und Co. findet ihr hier im Überblick.

„Nord bei Nordwest – Wilde Hunde“: ARD-Sendetermine

Der Film „Nord bei Nordwest – Wilde Hunde“ läuft am Donnerstag, 20.01.2022 zur Primetime im Ersten und wird später noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Donnerstag, 20.01.2022 um 20:15 Uhr

Freitag, 21.01.2022 um 00:25 Uhr

„Nord bei Nordwest – Wilde Hunde“: ARD-Mediathek

Der Film ist bereits zwei Tage vor der Erstausstrahlung, folglich seit dem 18.01.2022, in der ARD Mediathek als Stream verfügbar. Nach der Ausstrahlung kann er dort sechs Monate lang gestreamt werden.

„Nord bei Nordwest – Wilde Hunde“: Handlung

Die Spur zu der Mordermittlung zum Tod des Denunzianten Frank Schuster führt Hauke und Hannah zur örtlichen Hundepension von Kai Schwarz. Hier geht es leider nicht um das Wohl der Tiere, sondern um ein perfides Versteckspiel. Die Ermittler decken auf, dass extrem teure und noch nicht zugelassene Krebsmedikamente aus Polen nach Deutschland transportiert werden – und das in den Mägen der Hunde. Derweil muss Jule in der Gemeinschaftspraxis eine Hündin notoperieren. Das Tier hatte offenbar tödliche Köder gefressen und jegliche Hinweise, wer diese Köder aussetzt, fehlen. Hat das eventuell auch etwas mit den illegalen Machenschaften zu tun, die in Kai Schwarz’ Pension zu gehen? Doch es kommt noch schlimmer: Ein ganzes Rudel ist momentan auf dem Weg aus Polen nach Deutschland – und die Tiere befinden sich in Lebensgefahr…

Hannah und Hauke sind den Tätern auf der Spur.

© Foto: NDR/Sandra Hoever

„Nord bei Nordwest – Wilde Hunde“: Darsteller

Wer sind die Schauspieler im Cast? Hier findet ihr eine Übersicht der Darsteller von „Nord bei Nordwest – Wilde Hunde“:

Rolle – Schauspieler

Hauke Jacobs – Hinnerk Schönemann

Jule Christiansen – Marleen Lohse

Hannah Wagner – Jana Klinge

Mehmet Ösker – Cem Ali Gültekin

Herr Töteberg – Stephan A. Tölle

Frau Bleckmann – Regine Hentschel

Puttkammer – Joshy Peters

Bine Pufal – Victoria Fleer

Kai Schwarz – Uke Bosse

Frank Schuster – Till Huster

Vanessa Riemann – Jing Xiang

Björn Witthus – Max Thommes

„Nord bei Nordwest“: Drehorte

Viele Zuschauer der Krimireihe fragen sich, wo sich der Ort Schwanitz an der Ostsee befindet. Wer danach sucht, wird auf der Karte jedoch nicht fündig, denn der Ort ist fiktiv. Gedreht wurden die Filme trotz allem an der Ostsee und zwar auf der Insel Fehmarn und in dem Ferienort Travemüde.

„Nord bei Nordwest“: Reihenfolge aller Filme

„Nord bei Nordwest“ ist eine Krimi-Reihe des ARD, die seit 2014 zu sehen ist. Bisher sind 18 Filme in dieser Reihe erschienen. Hier bekommt ihr eine Übersicht aller bisheriger Filme: