Momentan läuft die Krimi-Reihe „Nord bei Nordwest“ im Ersten. Fans können sich auf weitere Folgen des Krimis freuen, denn am Donnerstag, 13.01.2022, geht es mit der Folge „Nord bei Nordwest – Der Ring“ weiter. Darin steht ein Kieler Polizist im Mittelpunkt, der von einem Drogenring geschmiert wurde und jetzt auf der Flucht ist.

Doch worum geht es in dem Krimi genau? Welche Schauspieler sind im Cast? Alle Infos rund um Sendetermine, ARD Mediathek, Handlung, Besetzung, Drehorte und Co. findet ihr hier im Überblick.

„Nord bei Nordwest – Der Ring“: Sendetermine

Der Film „Nord bei Nordwest – Der Ring“ läuft am Donnerstag, 13.01.2022 zur Primetime im Ersten und wird später noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Donnerstag, 13.01.2022 um 20:15 Ur

Donnerstag, 14.01.2022 um 00:25 Uhr

„Nord bei Nordwest – Der Ring“: ARD Mediathek

Der Film ist bereits zwei Tage vor der Erstausstrahlung, folglich ab dem 11.01.2022, in der ARD Mediathek als Stream verfügbar. Nach der Ausstrahlung kann er dort sechs Monate lang gestreamt werden.

„Nord bei Nordwest – Der Ring“: Handlung

Hannah trifft zufälligerweise auf den Kieler Polizisten Jost Striesow, den sie seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen hat. Doch sein Erscheinen bringt alles andere als Gutes mit sich: Er wurde von einem Drogenring geschmiert und ist auf der Flucht. Dabei soll er ein Mädchen entführt haben, um dessen Aussage in einem Strafprozess zu verhindern. Hannah zögert nicht lange und ruft ihren Ex-Kollegen Lasse aus Kiel an, mit dem sie früher eine Affäre hatte. Lasse und Nina kommen aus Kiel nach Schwanitz, um nach dem verschwundenen Mädchen zu suchen. Dabei ist Haukes Eifersucht auf Lasse nicht gerade hilfreich für die laufende Ermittlung. Doch kann man den beiden Kieler Polizisten vertrauen? Das Böse nimmt seinen Lauf, denn das verschwundene Mädchen konnte sich befreien und sucht Schutz bei Jules Vater Dirk. Keine gute Idee, denn somit geraten alle in Gefahr...

Lasse und Hannah hatten früher eine Affäre, doch bahnt sich zwischen ihnen etwas Neues an?

© Foto: NDR/Sandra Hoever

„Nord bei Nordwest – Der Ring“: Darsteller

Wer sind die Schauspieler im Cast? Hier findet ihr eine Übersicht der Darsteller von „Nord bei Nordwest – Der Ring“:

Rolle – Schauspieler

Hauke Jacobs – Hinnerk Schönemann

Jule Christiansen – Marleen Lohse

Hannah Wagner – Jana Klinge

Dirk Christiansen – Jens Weisser

Mehmet Ösker – Cem Ali Gültekin

Herr Töteberg – Stephan A. Tölle

Frau Bleckmann – Regine Hentschel

Puttkammer – Joshy Peters

Bine Pufal – Victoria Fleer

Lasse Huppertz – Thomas Niehaus

Nina Wegendorf – Franziska Hartmann

Mila – Maggie Valentina Salomon

Tatjana Schwehrs – Bettina Stucky

„Nord bei Nordwest“: Drehorte

Viele Zuschauer der Krimireihe fragen sich, wo sich der Ort Schwanitz an der Ostsee befindet. Wer danach sucht, wird auf der Karte jedoch nicht fündig, denn der Ort ist fiktiv. Gedreht wurden die Filme trotz allem an der Ostsee und zwar auf der Insel Fehmarn und in dem Ferienort Travemüde.

„Nord bei Nordwest“: Reihenfolge aller Filme

„Nord bei Nordwest“ ist eine Krimi-Reihe des ARD, die seit 2014 zu sehen ist. Bisher sind 18 Filme in dieser Reihe erschienen. Hier bekommt ihr eine Übersicht aller bisheriger Filme: