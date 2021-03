Der Ninja-Wettkampf geht wieder los: Am Ostersonntag, 04.04.2021, startet die Spezialausgabe „Ninja Warrior Germany Allstars – Das Duell der Besten“. In der RTL-Show treten die besten Teilnehmer aus der regulären „Ninja Warrior Germany“-Ausgabe im Duell gegeneinander an.

Im Finale stehen dann zwei Gewinner, bestehend aus einem Mann und einer Frau, fest. Der Erstplatzierte gewinnt eine Summe von 50.000 Euro und der zweite Platz erhält als „Last Man Standing“ oder „Last Woman Standing“ eine Siegessumme von 25.000 Euro.

Wann läuft „Ninja Warrior Germany Allstars“ 2021? Wir haben für euch die Sendetermine, Sendezeiten, Stream auf TVNow sowie alle Infos zur Sendung zusammengefasst.

„Ninja Warrior Germany Allstars“ 2021: Start, Sendetermine, Sendezeit

Der Startschuss für die „Ninja Warrior“-Show fällt am Sonntag, 4. April 2021, um 20:15 Uhr auf RTL. Die insgesamt sechs Folgen werden dann immer sonntags live zur Primetime auf RTL ausgestrahlt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Sonntag, 04.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 2: Sonntag, 11.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 3: Sonntag, 18.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 4: Sonntag, 25.04.2021 um 20:15 Uhr

Folge 5: Sonntag, 02.05.2021 um 20:15 Uhr

Folge 6: Sonntag, 09.05.2021 um 20:15 Uhr (Finale)

„Ninja Warrior Germany Allstars“ 2021: Live-Stream auf TVNow

ganzen Folgen sind auch im Nachhinein noch als Wiederholung abrufbar. Wie bei den bisherigen Staffeln können die Zuschauer den Wettkampf auch im Livestream auf TV Now verfolgen. Diesind auch im Nachhinein noch alsabrufbar.

Bei der Streamingplattform sind auch alte Staffeln verfügbar.

Spielregeln – So läuft „Ninja Warrior Germany Allstars“ ab

Bei „Ninja Warrior Germany Allstars“ treten die 160 besten Athleten und Athletinnen aus der üblichen „Ninja Warrior Germany“-Show im Doppelparcours gegeneinander an. In jeder Vorrunde treten 32 Teilnehmer gegeneinander an und es gibt insgesamt 16 Duelle: In zwölf dieser Duelle stehen sich zwei Männer in einem Doppelparcours gegenüber. In vier Duellen werden sich zwei Frauen gegeneinander messen. Dabei kommen nur die Duellsieger eine Runde weiter.

In der zweiten Runde treffen dann die Sieger in einem anderen Doppelparcours aufeinander. Nach dieser Runde begegnen sich die acht Sieger wieder in den vier finalen Duellen am bekannten Power Tower. In der nächsten Runde müssen die Sportler nicht nur ihren unmittelbaren Duellpartner schlagen, sondern auch den elf Meter hohen Koloss aus Stahl überwinden. In der letzten Runde stehen vier Finalisten fest und es gibt zwei Gewinner – einen Mann und eine Frau.

Das sind die Moderatoren von „Ninja Warrior Germany Allstars“

Das Moderations-Trio Frank Buschmann, Jan Köppen und Laura Wontorra ist wie immer am Start. Das Trio moderiert die Sendung seit 2016.

Frank Buschmann

Kein „Ninja Warrior“ ohne ihn: Frank Buschmann ist ein deutscher Fernsehmoderator, Sportreporter und ehemaliger Basketballspieler.

Jan Köppen

Jan Köppen ist ein deutscher Fernsehmoderator und DJ, man kennt ihn vor allem durch seine Sendungen beim deutschen Musiksender VIVA.

Laura Wontorra

Auch Laura Wontorra ist wieder dabei. Die deutsche Fernsehmoderatorin ist die Tochter des Moderators Jörg Wontorra. Seit 2019 moderiert sie die Berichterstattung der UEFA Europa League Spiele und seit 2020 moderiert sie die Kochshow „Grill den Henssler“.

Die bisherigen Gewinner von „Ninja Warrior Germany“

Staffel 1: Oliver Edelmann (2016)

Staffel 2: Moritz Hans (2017)

Staffel 3: Alexander Wurm (2018)

Staffel 4: Alexander Wurm, Arleen Schüßler (2019)