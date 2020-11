Am Freitag, 20.11.2020, steht das zweite Halbfinale von „Ninja Warrior Germany“ 2020 mit den zweiten 51 der besten Ninja-Athleten aus diesem Jahr an. Alle wollen sich einen der Plätze im Finale sichern, doch nur die besten 25 schaffen es in die erste Finalshow. Auch an diesem Freitag sind drei Athleten dabei, die sich bereits in den letzten drei Vorrunden durch den Sieg am Power Tower das Final-Ticket sichern konnten. Sie laufen außerhalb der Wertung.

Für die übrigen Athleten heißt es: Um es ins Finale zu schaffen, müssen sie entweder finishen oder unter den schnellsten Kandidaten sein. Sollten weniger als 25 Athleten finishen, zählt die Zeit. Wer wird die Mega-Wand hochgehen? Wer holt sich die schnellste Zeit? Das zeigt sich ab 20:15 Uhr.

Die Sendetermine samt Sendezeit, den Stream auf TVNow sowie Infos zu den Moderatoren von Staffel 5 findet ihr hier.

Halbfinale von „Ninja Warrior“ 2020: Das ist der Parcours

Wie schon im ersten Halbfinale startet der Parcours im zweiten ebenfalls mit den Sprung-Tritten. Im Anschluss müssen diese sieben Hindernisse auf dem Weg ins Finale überwunden werden:

Schwung-Bretter (neu im Vergleich zu Halbfinale 1)

Balance-Brücken

Hangel-Trommeln (neu)

Feder-Bretter

Schwung-Scheiben (neu)

Wand oder Mega-Wand

Riesenrad

doppelter Rohrschlitten mit Cargo-Netz

Moritz Hans im Halbfinale von „Ninja Warrior“ 2020

Sportkletterer Moritz Hans wurde bekannt durch seine mehrfache Teilnahme an „Ninja Warrior Germany“. Der 24-jährige Stuttgarter ist seit 2016 jedes Jahr mit seinem Bruder dabei und gewann die Show 2017 als Last Man Standing. In diesem Jahr nahm er an der Tanzshow „Let’s Dance“ teil, wo er mit seiner Partnerin Renata Lusin Zweiter wurde.

Bei der aktuellen Staffel von „Ninja Warrior“ sicherte er sich in der fünften Vorrunde auf Platz 7 das Ticket fürs Halbfinale.

„Ninja Warrior Germany“ 2020: Sendetermine und Sendezeit

Die Jubiläumsstaffel der Show „Ninja Warrior Germany“ läuft auf RTL immer freitags zur Primetime.

Die Sendetermine bis zum Finale auf einen Blick:

Folge 1: Freitag, 02.10.2020 um 20:15 Uhr

Folge 2: Freitag, 09.10.2020 um 20:15 Uhr

Folge 3: Freitag, 16.10.2020 um 20:15 Uhr

Folge 4: Freitag, 23.10.2020 um 20:15 Uhr

Folge 5: Freitag, 30.10.2020 um 20:15 Uhr

Folge 6: Freitag, 06.11.2020 um 20:15 Uhr

Folge 7: Freitag, 13.11.2020 um 20:15 Uhr (Halbfinale 1)

Folge 8: Freitag, 20.11.2020 um 20:15 Uhr (Halbfinale 2)

Folge 9: Freitag, 27.11.2020 um 20:15 Uhr (Finale 1)

Folge 10: Freitag, 04.12.2020 um 20:15 Uhr (Finale 2)

Die Wiederholungen der einzelnen Folgen sind in der Regel am Samstagvormittag.

„Ninja Warrior“ 2020: Ganze Folgen und Stream

TVNow gibt es die einzelnen Folgen am Freitagabend parallel Die beliebte Sport-Show könnt ihr nicht nur live im TV verfolgen. Aufgibt es die einzelnen Folgen am Freitagabend parallel im Livestream

kostenlos, wer mehr online sehen möchte, benötigt einen Premium-Account. Die ganzen Folgen stehen dort auch nachträglich noch in ganzer Länge zu Verfügung. Die aktuellste Folge ist, wer mehr online sehen möchte, benötigt einen Premium-Account.

„Ninja Warrior“ Moderatoren: Jan Köppen und Co.

Seit der ersten Staffel wird die RTL-Show von demselben Trio moderiert.

Frank Buschmann

Buschmann ist Sportreporter und Moderator. 2007 war er erstmals für ProSieben im Einsatz, seither hat er zahlreiche TV-Formate moderiert und kommentiert, wie „Schlag den Star“, Super Bowl und seit 2016 „Ninja Warrior“.

Laura Wontorra

Die Tochter von Moderator Jörg Wontorra machte ihr Volontariat bei Sky und war dort auch als Feld-Reporterin tätig. Anschließend wechselte sie zu Sport1. Seit 2017 ist sie für die RTL Group im Einsatz, moderiert neben „Ninja Warrior“, auch die UEFA Europe League und „Grill den Henssler“.

Jan Köppen

Köppen wurde als Viva-Moderator bekannt. Seither präsentierte der Wahl-Berliner die verschiedensten TV-Formate: „Wirtschaftswunder“, „Yps - Die Sendung“, „Was wäre wenn?“ oder „Are You The One?“.

Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann moderieren „Ninja Warrior“ 2020.

© Foto: TVNOW / Markus Hertrich

„Ninja Warrior Germany“: Wie funktioniert die Show?

Die Athleten müssen sich in einem Hindernisparcours unter Beweis stellen: Dieses Mal gibt es sechs Vorrunden. In jeder Runde treten je 55 Athleten an. Die 16 besten Sportler kommen weiter und rücken damit ins Halbfinale vor. Außerdem: Die beiden besten Frauen – wenn sie nicht schon unter den besten 16 Kandidaten sind – ziehen ebenfalls ins Halbfinale ein. Für die zwei schnellsten gibt es eine neue Herausforderung: Der Power Tower. Wer das Duell in zehn Metern Höhe gewinnt, zieht mit einem Safety Pass ins Finale ein.

Das Halbfinale und das Finale werden in jeweils zwei Sendungen ausgestrahlt. Mindestens 28 Ninjas haben es bisher ins Finale geschafft – wie viele werden es bei fast doppelt so vielen Teilnehmern sein?

Im Finale hat der erste Parcours ein Zeitlimit. Im zweiten Teil des Finales muss der 20 Meter hohe Mount Midoriyama bezwungen werden. Wem das gelingt, winken 300.000 Euro Preisgeld. Schafft es keiner, dann erhalten der „Last Man Standing“ und die „Last Woman Standing“ je 25.000 Euro Siegprämie.