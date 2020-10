Wer ist der beste Ninja Deutschlands? Diese Frage stellt sich auch am Freitag wieder, wenn die zweite Folge von „Ninja Warrior Germany“ 2020 auf RTL läuft. Dem besten Athleten der Staffel winken 300.000 Euro. Doch dafür müssen die Kandidaten ihr Können beweisen und so schnell wie möglich verschiedene Hindernisparcours bewältigen.

Die fünfte Staffel von „Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschland“ geht am Freitag, 9. Oktober mit Folge 2 weiter. Zum Jubiläum gibt es aber auch direkt einige Regel-Änderungen.

Alle Sendetermine samt Sendezeit sowie Infos zu den Regeln und den Kandidaten findet ihr hier.

„Ninja Warrior Germany“ 2020: Sendetermine und Sendezeit

Die Jubiläumsstaffel der Show „Ninja Warrior Germany“ läuft auf RTL immer freitags um 20:15 Uhr und an zwei Sonderterminen an einem Samstag:

Folge 1: Freitag, 02.10.2020 um 20:15 Uhr

Folge 2: Freitag, 09.10.2020 um 20:15 Uhr

Folge 3: Samstag, 10.10.2020 um 8:30 Uhr

Folge 4: Samstag, 10.10.2020 um 11:15 Uhr

Folge 5: Freitag, 16.10.2020 um 20:15 Uhr

„Ninja Warrior Germany“: Wie funktioniert die Show?

Die Athleten müssen sich in einem Hindernisparcours unter Beweis stellen: Dieses Mal gibt es sechs Vorrunden. In jeder Runde treten je 55 Athleten an. Die 16 besten Sportler kommen weiter und rücken damit ins Halbfinale vor. Außerdem: Die beiden besten Frauen – wenn sie nicht schon unter den besten 16 Kandidaten sind – ziehen ebenfalls ins Halbfinale ein. Für die zwei schnellsten gibt es eine neue Herausforderung: Der Power Tower. Wer das Duell in zehn Metern Höhe gewinnt, zieht mit einem Safety Pass ins Finale ein.

Das Halbfinale und das Finale werden in jeweils zwei Sendungen ausgestrahlt. Mindestens 28 Ninjas haben es bisher ins Finale geschafft – wie viele werden es bei fast doppelt so vielen Teilnehmern sein?

Im Finale hat der erste Parcours ein Zeitlimit. Im zweiten Teil des Finales muss der 20 Meter hohe Mount Midoriyama bezwungen werden. Wem das gelingt, winken 300.000 Euro Preisgeld. Schafft es keiner, dann erhalten der „Last Man Standing“ und die „Last Woman Standing“ je 25.000 Euro Siegprämie.

„Ninja Warrior“ 2020: Parcours der Vorrunde

Der Parcours der Vorrunde besteht in diesem Jahr aus einem Pfeilsprung. Danach folgen ein Cargo-Netz mit Schaukel, die Chaos-Bälle, der Trommelwirbel, der Tunnelsprung 2.0, die Himmelsleiter, der Einraster und die Wand oder die Mega-Wand. Wer sie beim ersten Versuch meistert, der gewinnt 2.000 Euro als Belohnung.

Die Schnellsten dürfen sich daraufhin am Power-Tower messen – 5.000 Euro gibt’s für den Sieger direkt danach und den Safety Pass fürs Halbfinale.

„Ninja Warrior Germany“ 2020: Wer ist weiter?

Alle Kandidaten von Folge 1:

Diese Kandidaten haben es in die nächste Runde geschafft (Zeit in Minuten):

Lukas Kilian (27) – Zeit: 2:12.08 – Sieger beim Power Tower

Alexander Wurm (24) – Zeit: 3:24.14 – verlor beim Power Tower gegen Lukas Kilian

Giovanni Ertl (23) – Zeit: 3:24.14

Björn Graul (20) – Zeit: 3:50.75

Christian Range (20) – Zeit: 3:58.22

Christian Kirstges (33) – Zeit: 3:58.41 – als einziger die Mega-Wand bezwungen

Max Sprenger (25) – Zeit: 2:37.98 – gescheitert an den Einrastern

Siegfried Sperlich – Zeit:3:32.91 – gescheitert an den Einrastern

Marco Layer (23) – Zeit: 3:47.25 – gescheitert an den Einrastern

Uwe Weitzer (36) – Zeit: 4:14.72 – gescheitert an den Einrastern

Christian Krömer (25) – Zeit: 2:56.49 – gescheitert an den Einrastern

Philipp Göthert – Zeit: 1:47.02 – gescheitert an der Himmelsleiter

Rene Sperlich – Zeit: 2:37.32 – gescheitert an der Himmelsleiter

Niklas Woltmann (19) – Zeit: 2:51.10 – gescheitert an der Himmelsleiter

Frank Schmidpeter (29) – Zeit: 3:07.46 – gescheitert an der Himmelsleiter

Roy Sperlich (24) – Zeit: 2:31.69 – gescheitert am Tunnel-Sprung 2.0

Rita Benker – Zeit: 1:17.43 – gescheitert am Trommelwirbel

Hannah Mees – Zeit: 1:39.06 – gescheitert am Trommelwirbel

Diese Kandidaten sind ausgeschieden:

Philipp Peter Frank (23)

Thomas Klug

Kevin Bäcker

Max Tefke

Holger Osthus

Marco Lindt

Matthias Porth

Christian Schmitz

Niklas Lokietek

Sebastian Domes

Michaela Casotti (28)

Istemihan Tokgöz

Marcel Sajons

Tim Kramer

Christopher Nikolov

Lea Clausnitzer

Matthias Schmitz

Moritz Henn

Constantin Reif

Johanna Wiendl

Miriam Leutz

Pamela Forster

Lisa Wagner

Yvonne Schemschat

Nils Pfannkuchen

Dario Schmitz

Cedric Daniel

Leoni Ostler

Kristina Jost

Rene Poprawa

Noa Henschel

Rainer Auer

Chiara Frank

Marcus Hofmeyer

Thorsten Maiser

Sladjan Djulabic

Ann-Kathrin Sajons

Billy Bassilekin

Thomas Wedig (58)

„Ninja Warrior Germany“ 2020: Alle Kandidaten der nächsten Folgen

Tim Kramer (20)

Alle Kandidaten von Folge 2:

Pascal Koronowski (32)

Kasimir Meyer (19)

Max Prinz (20)

René Casselly (23)

Marco Sperdin (40)

Karim und Yasin El Azzazy (29, 30)

Marius Bender (29)

Maria Henneken (34)

Eric Zekina (28)

Richard Pech (30)

Daniel Schmidt (29)

Christopher von Stelzer (25)

Niklas Wiesenzarter (24)

Tabitha Eckfeld (25)

Kevin Meyer (29)

John Förster (31)

Haruna Wackernagel (25)

Jakob Draeger (29)

Jana Sandner (19) und Carlos Dávalos Lomeli (20)

Katharina Blank (27)

Marian Lotze (24)

Maximilian Rieder (19)

Michael Badner (32)

Michael Petsch (31)

Michael Sigmund (39)

Simon Friesenecker (32)

Tobias Burkhardt (20)

Xheme Krasniqi (28)

Alle Kandidaten von Folge 3:

David Wolf (31)

Astrid Sibon (26)

Benni Grams (27)

André Fischer (31)

Jekaterina Konanchuk (39)

Arleen Schüssler (28) und Benedikt Sigmund (36)

Silvio Grogg (60)

Leon Wismann (18)

Jeremy Smith (25)

Fabian Ströbele (20)

Sne Belayneh (22)

Die Heidl-Geschwister Mercy (24), Manasse (26) und Jescher „Indian Fire“ (27)

Annette Weiss (52)

Natnael Olbrich (19)

Alicia Kummer (31)

Susanne Seel (22)

Artur Schreiber (29)

Lukas Kern (24)

Marvin Mitterhuber (26)

Remo Genise (27)

Samuel Dufner (31)

Stephan Schmid (43)

Thomas Oppermann (31)

Timo Seifried (27)

Tobias Eberle (19)

Winfried Ulferts (52)

Alle Kandidaten von Folge 4:

Nico Hadicke (25)

Matthias Klemke (21)

Lukas Kohl (24)

Tim Reuber (26)

Oliver Edelmann (26) und Stefanie Noppinger (26)

Joel Mattli (26)

Alix Arndt (41)

Caroline Brunner (25)

Viola Weiermüller (52)

Dominik Staudacher (20)

Ali Moussa (37)

Eduard Müller (27)

Gary Hines (36)

Jun Kim (32)

Matthias Maag (37)

Michael Streif (28)

Niklas Weber (36)

Norbert Schwarz (34)

Ramona Beckmann (30) und Jürgen Krekel (52)

Viola Riechert (31)

Alle Kandidaten von Folge 5:

Moritz Hans (24)

Tobias Eigen (34)

Stefan Angermeier (27)

Hanjo Fritzsche (35)

Kim Marschner (22)

Simon Brunner (22)

David Eilenstein (28)

Alexander Frisch (33)

Tatjana Holz (30)

Krister Kröll (20)

Chris Harmat (28)

Mahdi Limper (21)

Lasse von Freier (18)

Arash Vaezi (44)

Andrea Forstmayr (34)

Florian Böbel (32)

Jessica Bertermann (23)

Lukas Dauenheimer (21)

Marcel Kaeding ( 31)

Michael Bräuer (24)

Philipp Hans (26)

Sophia Grimm (22)

Alle Kandidaten von Folge 6:

Bérenger Florence (35) und Ramona Bergmeister (30) – Hase und Karotte

Mehmet Topyürek (35)

Tobias Holz (19)

Ricardo Lopez Lozano (45)

Christian Balkheimer (27) – Super Mario

Carsten Mengel (52) und Sohn Patrick Mengel (18)

Rainer Leiber (49) und Sohn Dennis Leiber (21)

Felix Flieger (18)

Eren Eski (23) und Stephan Koitek (31)

Raffael Schellenberg (19)

Sven Wilhelm (23)

Stephan Röpcke (33)

Stefanie Drach und Benedikt Last

Alex Grunwald (31)

Die Zwillinge Jasmin und Annina Lehrmann (beide 29)

Enrico Meister (21)

Gabriel Pediconi (44)

Lilli Kiesgen (23)

Lisa Unger (22)

Lukas Kaufmann (28)

Lynne Winkler (24)

Markus Malle (48)

Milan Schirowski (30)

Nils Bürger (36)

Patrick Basler (25)

Roman Konanchuk (41)

„Ninja Warrior Germany“: Last Man Standing der letzten Staffel dabei

Wieder zurück und bereit seinen Titel zu verteidigen. „The Last Man Standing“ aus dem vergangenen Jahr tritt in Folge 1 an um seinen Titel zu verteidigen. Wie heißt der „Last Man Standing“ von 2018 und 2019? Alexander Wurm ist einer der Top-Favoriten der diesjährigen Show. Wie wird sich Alexander Wurm dieses Jahr schlagen?