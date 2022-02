Nicole Jäger ist eine deutsche Kabarettistin, Komikerin und Buch-Autorin, die ihre Bekanntheit 2015 vor allem durch die Veröffentlichtung ihres ersten Buches „Die Fettlöserin“ erreicht hat. Seitdem hat sie zahlreiche weitere Bücher veröffentlicht. Doch auch als Stand-Up-Comedian war sie bereits mehrfach mit ihren eigenen Bühnenprogrammen in ganz Deutschland auf Tour. Im Februar 2022 zieht sie nun bei „Showtime of my Life“ blank, um auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen.

Was verbindet sie mit dem Thema Krebs ?

? Wie viel Gewicht hat sie verloren?

hat sie verloren? Hat sie einen Partner?

Wir haben Nicole Jäger genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihren Büchern bis hin zu ihrem Podcast findet ihr hier.

Nicole Jäger Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu der Komikerin im Überblick:

Name: Nicole Jäger

Nicole Jäger Beruf: Komikerin, Autorin, Kabarettistin

Komikerin, Autorin, Kabarettistin Geburtstag: 17. Juli 1982

17. Juli 1982 Alter: 39 Jahre

39 Jahre Sternzeichen: Krebs

Krebs Geburtsort: Hamburg

Hamburg Wohnort: Hamburg

Hamburg Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: keine

keine Instagram: nicolejaegerofficial

Nicole Jäger nimmt an „Showtime of my Life“ 2022 teil

22.02.2022 ist Nicole Jäger zusammen mit sieben weiteren Frauen in der Vox-Show „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ zu sehen. Ziel der Show ist es, auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Vox begleitet die insgesamt Show-Performance. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt. Amist Nicole Jäger zusammen mit sieben weiteren Frauen in der Vox-Showzu sehen. Ziel der Show ist es, auf dieaufmerksam zu machen. Vox begleitet die insgesamt 16 Promis bei ihrer emotionalen Reise vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten und Erfahrungen mit Krebserkrankungen bis hin zur großen. Die Botschaft der Stars: Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen, schafft ihr das erst recht vor eurem Arzt.

Was verbindet Nicole Jäger mit dem Thema Krebs?

Seit bekannt wurde, dass Nicole Jäger in der zweiten Staffel der Vox-Show „Showtime of my Life – Stars gegen Krebs“ dabei ist, fragen Fans nach den Gründen dafür.

Über eine Krebsdiagnose bei ihr oder ihrem nahen Umfeld ist aktuell nichts bekannt. Nicole Jäger ist jedoch der Meinung, dass sich viele übergewichtige Frauen aus Scham und Angst davor, schlecht behandelt zu werden, nicht trauen zur Krebsvorsorge zu gehen. Durch ihre Teilnahme an der Show möchte sie diesen Frauen dementsprechend Mut machen und ihnen zeigen, dass sie keine Angst haben müssen.

Nicole Jäger hat ihr Gewicht halbiert

Aufgrund eines Sportunfalls saß Nicole Jäger mit 15 Jahren für ein Jahr im Rollstuhl und entwickelte währenddessen eine Esstörung, bei der sie nach eigenen Angaben das Höchstgewicht von 340 Kilo erreichte. Im Interview mit RTL erzählte sie, dass es ihr gesundheitlich immer schlechter ging und sie kaum mehr vor die Tür ging. Nach einem vermeintlichen Herzinfarkt, der sich am Ende als Panikattacke herausstellte, beschloss Nicole Jäger dann, ihr Leben zu ändern und endlich abzunehmen. Sie verlor mehr als 180 Kilo, sodass die Waage nun etwa 156 Kilo anzeigt.

Ehemann oder Freund – Hat Nicole Jäger einen Partner?

Nicole Jäger lebt aktuell alleine mit ihrer Katze in Hamburg und ist Single. Doch dies war nicht immer der Fall. In ihrem Buch „Unkapputbar“ erzählt sie sowohl von ihrer Ehe mit ihrem ersten Partner, als auch von der Beziehung mit ihrem zweiten Freund, der ihr gegenüber gewalttätig war. Er habe ihre Nachrichten gelesen, ihr Handy überwacht und sogar ihr Auto getrackt. Nachdem Nicole Jäger bemerkt hat, dass in ihrer Beziehung etwas ganz und gar nicht stimmte, dauerte es weitere eineinhalb Jahre bis er sie vollkommen in Ruhe gelassen hat. Heutzutage arbeitet sie an ihrer Selbstliebe und dem Alleinsein.

Nicole Jäger: Bücher

Nicole Jäger erreichte ihre Bekanntheit im Jahr 2015 mit der Veröffentlichung ihres ersten Buches „Die Fettlöserin“. Seitdem hat sie drei weitere Bücher veröffentlicht, die sich alle mit Themen wie Selbstliebe, Köpergefühl und Weiblichkeit befassen.

Hier bekommt ihr einen Überblick der Bücher, die Nicole Jäger bisher veröffentlicht hat:

2015: „Die Fettlöserin: Eine Anatomie des Abnehmens“

2016: „Was hat dich bloß so ruiniert?“

2017: „Nicht direkt perfekt: Die nackte Wahrheit übers Frausein“

2021: „Unkapputbar: Wie mein Mangel an Selbstwert zum Problem wurde und wie ich da wieder rauskam“

Nicole Jäger Bühnenprogramm: „Nicht direkt perfekt“ und Co.

Im Januar 2016 war Nicole Jäger zum ersten Mal mit einem Bühnenprogramm auf Tour. Mit dem aus den Lesungen zu ihren Büchern entwickelten Stand-Up-Programm „Ich darf das, ich bin selber dick“ war sie in ganz Deutschland unterwegs.

Nachdem Nicole Jäger ihr drittes Buch „Nicht direkt perfekt“ veröffentlicht hat, war sie von Januar 2018 bis November 2019 mit dem gleichnamigen Comedy-Programm auf Tour, das im Oktober 2018 von RTL aufgezeichnet und ausgestrahlt wurde.

2020 folgte ihr drittes Programm „Prinzessin Arschloch“, in dem Nicole Jäger die Ansprüche der Frauen an sich selbst und der Gesellschaft thematisierte.

Nicole Jäger Podcast: „Ponyhof und Mittelfinger“

Seit Februar 2021 veröffentlicht Nicole Jäger zusammen mit ihrer besten Freundin Philina Herrmann den Podcast „Ponyhof und Mittelfinger“. In regelmäßigen Abständen sprechen die beiden darin über Themen, die gerne mal unter den Tisch fallen. Außerdem beantworten sie Fragen, die normalerweise niemand laut stellt, die jedoch dringend angesprochen und diskutiert werden sollten.