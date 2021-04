„Let’s Dance“ 2021 geht am Freitag, 16.04.2021, auf RTL weiter und die Promis dürfen wieder das Tanzbein schwingen. Einer der Kandidaten ist Nicolas Puschmann. Das Besondere in dieser Staffel: Es tanzt zum ersten Mal ein Mann mit einem Mann! Zusammen mit Tanzpartner Vadim Garbuzov hat er es mittlerweile in die Favoritenrolle geschafft. Für seinen Charleston in Show 4 erhielt er sogar Standing Ovations.

Schon als Kind wollte der ehemalige „Prince Charming“ einmal Musical-Darsteller werden. Das nötige Talent dafür scheint jedenfalls vorhanden zu sein.

Partner, Beruf, Podcast und Instagram – wir haben den „Let's Dance“ Kandidaten genauer unter die Lupe genommen.

Nicolas Puschmann Steckbrief: Alter, Beruf, Größe, Instagram

Name: Nicolas Puschmann

Alter: 29

Geburtstag: 1. April 1991

Geburtsort: Hamburg

Wohnort: Düsseldorf

Staatsangehörigkeit: deutsch

Größe: 1,92cm

Beruf: Medizinprodukte-Berater, Fernsehdarsteller

Freund: Lars Tönsfeuerborn

Instagram: nicolaspuschmann

Nicolas Puschmann bei „Prince Charming“

Die erste Staffel von „Prince Charming“ erschien 2019 auf TVNOW und wurde 2020 auf VOX ausgestrahlt. Das TV-Format hat den Grimme-Preis und eine Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis bekommen. Nicolas Puschmann begeisterte mit seiner offenen Art die Zuschauer. Die Show war so erfolgreich, dass 2020 direkt eine weitere Staffel gedreht wurde. Zudem wird es das gleiche Format mit einer Frau als „Princess Charming“ geben. Darüber könnt ihr hier mehr lesen:

Podcast von Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn

Mit seinem Partner Lars Tönsfeuerborn hat Nicolas nach der Ausstrahlung der Show einen Podcast entwickelt. In „Ausdauersport Liebe“ besprechen die beiden unterschiedliche Fragen zum Thema Liebe.

Nach Trennung wieder mit Lars Tönsfeuerborn zusammen

Lars Tönsfeuerborn gegen die anderen Teilnehmer durchsetzen und das Herz von Nicolas Puschmann erobern. Die beiden zogen zusammen und führten ihre Beziehung recht öffentlich. Doch Ende 2020 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Der öffentliche Druck sei zu groß gewesen. Bei „Prince Charming“ konnte sichgegen die anderen Teilnehmer durchsetzen und das Herz von Nicolas Puschmann erobern. Die beiden zogen zusammen und führten ihre Beziehung recht öffentlich. Doch Ende 2020 gaben die beiden ihrebekannt. Der öffentliche Druck sei zu groß gewesen. Lars Tönsfeuerborn war im Januar 2021 als Kandidat bei der „ Dschungelshow “ zu sehen. Zwei Wochen nach deren Finale kam die überraschende Nachricht: Die beiden sind wieder zusammen!

Das gab Puschmann auf seinem Instagram-Account bekannt: „In den vergangenen Wochen hatten wir viel Zeit, um Nachzudenken und unser Beziehungs-Aus aufzuarbeiten, ganz ohne Stress und ohne Druck“, schrieb er zu einem Foto zweier Hände, deren kleine Finger verhakt sind. „Lars & ich haben gesprochen, gestritten, aufgearbeitet und haben uns externe Hilfe gesucht. Vor allem aber haben wir einen Entschluss gefasst: Unsere Beziehung ist noch nicht zu Ende, wir wollen den Weg wieder gemeinsam gehen!“

Wer ist der Tanzpartner von Nicolas Puschmann?

„Let’s Dance“-Tanzpartner Vadim Garbuzov. Seit 2015 ist Profitänzer Vadim Garbuzov Teil des „Let’s Dance“-Teams. Vadim tanzt aus einem besonderen Grund mit Nicolas Puschmann, denn der Profitänzer war der erste Mann, der bei „Dancing Stars“ mit einem anderen Mann den Wettbewerb gemeinsam angetreten war. Das männliche Tanzpaar landete sogar im Halbfinale. Auf seinem Instagram-Account schreibt der „Prince Charming“ unter einem Post : „Ich freue mich auf eine spannende Reise mit Dir und liebe es, wie selbstverständlich Du mit einem equal Tanzpaar umgehst. Du bist und bleibt eine Inspiration“, mit diesen Worten wendet sich Nicolas an seinen-Tanzpartner. Seit 2015 istVadim Garbuzov Teil des „Let’s Dance“-Teams. Vadim tanzt aus einem besonderen Grund mit Nicolas Puschmann, denn der Profitänzer war der, der bei“ mit einem anderen Mann den Wettbewerb gemeinsam angetreten war. Daslandete sogar im Halbfinale.

