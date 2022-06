Nico Schlotterbeck ist einer der Stars der vergangenen Bundesliga-Saison. Für den Innenverteidiger, der in diesem Sommer vom SC Freiburg zu Borussia Dortmund wechselt, ging es steil nach oben – bis in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft.

Alle Infos zu Alter, Größe und der Familie von Nico Schlotterbeck findet ihr in folgendem Steckbrief:

Nico Schlotterbeck spielt ab dem 1. Juli 2022 für Borussia Dortmund. Der BVB soll für den Innenverteidiger als Ablöse einen Sockelbetrag von 20 Millionen Euro nach Freiburg überwiesen haben. Durch Bonuszahlungen können weitere 5 Millionen Euro fließen. Der Marktwert von Schlotterbeck könnte sogar noch etwas über dieser Summe liegen. Je nach Website und Berechnungsmodell wird das aktuell zwischen 28 und 33 Millionen Euro angegeben.

Schlotterbeck in Dortmund pro Saison verdienen soll.

Nico Schlotterbeck stammt aus einer fußballbegeisterten Familie. Mit seinem älteren Bruder Keven Schlotterbeck spielte Nico zusammen beim SC Freiburg. Sein Onkel Niels Schlotterbeck war einst auch für den Sportclub und Hannover 96 aktiv. Schlotterbecks Cousin Marvin Zimmermann ist ebenfalls Fußballspieler.

ist bei Nico Schlotterbeck nicht viel bekannt. Nach seiner Leihe vom SC Freiburg zu Union Berlin sagte er im Interview mit rbb24, dass er mit seiner Freundin das erste Mal weit weg von der Familie wohne. Wer allerdings die Frau an Nico Schlotterbecks Seite ist, ist in der Öffentlichkeit bislang nicht bekannt

In der Nations League-Partie gegen England am 07.06.2022 hatte Schlotterbeck zum zweiten Mal im erst dritten Länderspiel kurz vor Schluss durch ein unbedachtes Einsteigen. Harry Kane stürzte über seinen Fuß und traf dann sicher zum ärgerlichen Ausgleich. Bereits bei seinem Debüt im März 2022 gegen Israel hatte Nico Schlotterbeck einen Elfmeter verursacht. Diesen parierte aber Schlussmann Kevin Trapp.