Nico Santos wird auch dieses Jahr wieder in der Jury von „The Voice of Germany“ sitzen. Neben seinen Kollegen Johannes Oerding coacht er die Kandidaten seines Teams bis ins Finale. Der Singer und Songwriterwird auch dieses Jahr wieder in der Jury von „“ sitzen. Neben seinen Kollegen Mark Forster Sarah Connor undcoacht er die Kandidaten seines Teams bis ins Finale.

Der Musiker prägt die deutsche Chart-Landschaft jetzt schon seit einigen Jahren und erfreut die Fans auch aktuell wieder mit euen Hits wie „End of Summer“. Aber wer ist Nico Santos privat? Hat er eine Freundin? Alle Infos zu Songs, Instagram, Konzerten, „The Voice“ und mehr findet ihr in diesem Porträt.

Nico Santos Steckbrief: Alter, Freundin, Instagram

Die wichtigsten Infos zu Nico Santos findet ihr hier auf einen Blick:

Bürgerlicher Name : Nico Wellenbrink

: Nico Wellenbrink Geburtstag : 07. Januar 1993

: 07. Januar 1993 Alter : 28

: 28 Sternzeichen : Steinbock

: Steinbock Wohnort : Berlin

: Berlin Beruf : Sänger, Songwriter

: Sänger, Songwriter Beziehungsstatus: vergeben

vergeben Kinder : keine

: keine Instagram: @nicosantosofficial

Nico Santos: „The Voice of Germany“ 2021

Auch in der elften Staffel „The Voice of Germany“ 2021, sitzt Nico Santos in einem der berühmten Drehstühle. Nach seinem „The Voice“-Debüt im letzten Jahr ist er diesmal neben Johannes Oerding, Mark Forster und Sarah Connor einer der Coaches der Staffel. In Staffel 9 war er bereits als Comeback-Stage-Coach dabei. Diese Rolle übernimmt jetzt Sängerin Elif, deren Aufgabe es ist, aus dem Kreis der ausgeschiedenen Kandidaten zwei auszusuchen, die im Halbfinale dann gegen die Kandidaten der anderen Coaches antreten.

Nico Santos: Tour Summer 2022

Der Sänger ist bald auf Tour: Am 17.09.2021 startet seine Summer 2022 Tour in Wolfhagen. Dann ist der 28-Jährige in 20 Konzerthallen zu sehen, davon zwei in Österreich und zwei weitere in Luxembourg und Tschechien.

Nico Santos: Freundin

Letzten Sommer plauderte der Sänger in der MDR-Talkshow „Riverboat“ aus dem Nähkästchen: Er hat eine Freundin! Die beiden kennen sich, wie er sagt, schon seit fast 10 Jahren und waren bisher nur Freunde. Letztes Jahr hat es dann aber gefunkt und sie wurden ein Paar. Kennen gelernt haben sie sich auf der Arbeit: „Wir kennen uns schon seit neun Jahren. Sie hat im gleichen Club gearbeitet, in dem ich auch vor fast zehn Jahren gearbeitet habe.“

Das Paar wurde 2020 auch schon beim „Free European Song Contest“ gesichtet, es ist allerdings unklar, wer die Frau an seiner Seite ist.

Nico Santos: Lieder

Seinen ersten großen Hit feierte Nico Santos mit dem Song „Rooftop“ der 2017 als Single erschien und dreifach mit Gold ausgezeichnet wurde. Seither folgte sien Debüt-Album „Streets of Gold“ und sein zweites Album „Nico Santos“, das im Mai 2020 erschien.

Damit fing seine musikalische Laufbahn aber nicht an: Bereits 2011 veröffentlichte er einen selbst komponierten Song auf YouTube mit dem Titel „Eres perfecta“. Seither hat er einige Zusammenarbeiten mit Künstlern wie B-Case, Lvndscape und Topic abgeschlossen.

Santos schreibt auch Songs für andere Musiker. Unter anderem war er an Shindys und Bushidos Kollaborationsalbum Classic beteiligt.

Auch einige Titel-Songs für Filme wie „3 Türken und ein Baby“ und „Fack ju Göthe 2“ stammen aus seiner Feder.

Aktuell veröffentlicht der junge Sänger weitere Songs wie „End of Summer“ und „Would I lie to you“, die er auf seinem Instagram-Account anteasert.