In der „National Football League“, kurz NFL, spielen 32 Mannschaften aus den USA. Die NFL ist für den American Football da, was für den Basketball die NBA oder den Fußball die Bundesliga ist. Bis 1970 existierte mit der AFL eine Konkurrenzliga, welche sich mit der NFL fusionierte. Daraus entstanden die beiden Conferences NFC und AFC. Das Finale einer NFL-Saison markiert der Super Bowl, welcher immer am ersten Sonntag im Februar gespielt wird. Das NFL-Finale ist das größte Einzelsport-Event mit den höchsten TV-Einschaltquoten. Jährlich verfolgen über eine Millarde Menschen den Super Bowl.

Alle weiteren Infos zur National Football League bekommt ihr in diesem Artikel.

NFL: Das sind die Conferences NFC und AFC

Anders als in der Bundesliga oder anderen Fußball-Ligen gibt es in der NFL keine Absteiger bzw. Aufsteiger und internationale Pokale. Die 32 Footballteams sind in die beiden Conferences NFC und AFC aufgeteilt. Die NFC ist die „National Football Conference“, die AFC die „American Football Conference“. Jede Konferenz ist wiederum in vier Divisions eingeteilt, welche sich in Nord, Süd, West und Ost aufgliedern. In jeder Division spielen insgesamt vier Teams.

Teams und Divisions in der AFC

Ein Überblick über die aktuellen Teams und Divisions der American Football Conference:

AFC North

Pittsburgh Steelers

Cincinnati Bengals

Baltimore Ravens

Cleveland Browns

AFC South

Indianapolis Colts

Houston Texans

Jacksonville Jaguars

Tennessee Titans

AFC West

Denver Broncos

Kansas City Chiefs

Los Angeles Chargers

Las Vegas Raiders

AFC East

New England Patriots

Buffalo Bills

Miami Dolphins

New York Jets

Teams und Divisions in der NFC

Ein Überblick über die aktuellen Teams und Divisions der National Football Conference:

NFC North

Green Bay Packers

Detroit Lions

Minnesota Vikings

Chicago Bears

NFC South

Carolina Panthers

New Orleans Saints

Atlanta Falcons

Tampa Bay Buccaneers

NFC West

Seattle Seahawks

Arizona Cardinals

San Francisco 49ers

Los Angeles Rams

NFC East

Dallas Cowboys

Philadelphia Eagles

New York Giants

Washington Commanders

Die New England Patriots sind das erfolgreichste Team der 2000er und 2010er Jahre. In welcher Division spielen die Patriots?

© Foto: Michael Dwyer/dpa

Nach diesem Modus läuft die Regular Season ab

Über 18 Wochen erstreckt sich die sogenannte Regular Season der NFL. Dabei spielt jedes Team 17 Spiele. Eine Woche lang hat jedes Team Spielpause. Daraus ergibt sich auch, dass ein „jeder gegen jeden“-System nicht funktioniert.

Nach diesem Modus wird gespielt:

Die vier Teams aus einer Division spielen immer jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegeneinander. ( 6 Spiele )

) Jedes Jahr spielt ein Team aus einer Division noch gegen alle vier Teams einer anderen Division aus der eigenen Conference. Im Dreijahresrhythmus werden so alle Divisionen aus einer Conference durchgespielt. Beispiel: Die Green Bay Packers (NFC North) spielen 2022 gegen alle Teams der NFC South, 2023 gegen alle der NFC West und 2023 gegen jede Mannschaft der NFC East. ( 4 Spiele )

) Nach einem 4-jährigen Rotationsprinzip spielt jedes Team einmal gegen alle vier Teams einer anderen Division der anderen Conference. Zwei Spiele davon im eigenen Stadion und zwei auswärts. ( 4 Spiele )

) Jedes Team tritt einmal zu Hause und einmal auswärts gegen die anderen Teams seiner eigenen Conference an, die in der Vorsaison in ihren eigenen Divisionen denselben Platz belegt haben wie das Team selbst. Teams aus der Division, gegen die in dieser Saison ohnehin gespielt wird, sind ausgenommen. ( 2 Spiele )

) Das 17. Spiel kommt seit dieser Saison als Interconference-Spiel nach ähnlichem Muster hinzu. Eine langfristige Rotation regelt, aus welcher der drei Divisionen der anderen Konferenz, gegen die nicht gespielt wird, jenes Team der Gegner wird. Auch hier zählt wieder der gleiche Tabellenplatz wie im Vorjahr. (1 Spiel)

So funktionieren die NFL-Playoffs

Nach den 18 Spieltagen qualifizieren sich je sieben Mannschaften aus NFC und AFC für die Playoffs. Die vier Division-Sieger sind hierbei automatisch in den Playoffs. Die drei übrigen Plätze werden an die Teams mit dem besten Sieg-Niederlagen-Verhältnis vergeben. Die allerbeste Mannschaft aus der Regular Season erhält in der ersten Playoff-Woche ein Freilos (Wildcard) und steigt erst ab der zweiten Runde ein.

Die erste Runde ist die Wildcard-Runde. Die sieben Playoff-Plätze werden, je nach Platzierung der Teams in der Regular Season, mit den Nummern 1 bis 7 versehen. Diese Nummern werden als „Seed“ bezeichnet. Das Team mit dem höchsten Seed spielt gegen den Schlechtesten und so weiter. Da #1 die erste Wildcard-Runde überspringt, spielt #2 gegen #7, #3 gegen #6 und #4 und #5 treffen aufeinander. Nach diesem Verfahren wird auch in der Divisional Round verfahren. Der höchste Seed, der noch übrig ist, spielt gegen den niedrigsten und so weiter. Die beiden siegreichen Teams treffen dann im Conference-Championship-Game aufeinander. Heimrecht hat das Team mit dem höheren Seed der Beiden. Der Sieger der Conference-Championship zieht dann gegen den anderen Conference-Champion in den Super Bowl ein.

Roger Goodell, Commissioner der National Football League, mit der Vince Lombardi Trophy. Diese Trophäe wird dem Super Bowl-Sieger verliehen.

© Foto: Morry Gash/dpa

Super Bowl: Das Finale der NFL

Sieger der Conference-Championship-Games aus NFC und AFC aufeinander. Der Super Bowl ist eines der größten Sportevents der Welt, mit weltweit über einer Milliarde Zuschauer jährlich. Tickets für das Spiel sind nahezu unbezahlbar und beginnen meistens auch im vierstelligen Bereich. Anders als beispielsweise in der unausgeglichenen Fußball-Bundesliga, ist in der NFL mehr Abwechslung geboten. In den letzten fünf Jahren konnten fünf unterschiedliche Teams den Super Bowl gewinnen. New England Patriots und die Pittsburgh Steelers sind mit sechs Titeln die erfolgreichsten Mannschaften. Im Super Bowl treffen die beidenaufeinander. Der Super Bowl ist eines der größten Sportevents der Welt, mit weltweit überjährlich. Tickets für das Spiel sind nahezu unbezahlbar und beginnen meistens auch im vierstelligen Bereich. Anders als beispielsweise in der unausgeglichenen Fußball-Bundesliga, ist in der NFL mehr Abwechslung geboten. In den letzten fünf Jahren konnten fünf unterschiedliche Teams den Super Bowl gewinnen. Tom Brady ist mit sieben Siegen der erfolgreichste Spieler aller Zeiten. Dieund diesind mit sechs Titeln die erfolgreichsten Mannschaften.

Vor einer neuen Saison steht der NFL-Draft an

Nach dem Super Bowl im Februar pausiert die NFL bis September. Im April findet allerdings der NFL-Draft statt. Hier werden die besten Spieler aus dem College von den Teams für die kommende Saison ausgewählt. Dabei wird wie folgt verfahren: Das schlechteste Team der Vorsaison erhält den ersten Draft Pick, der Super Bowl-Sieger den 32. So wird über insgesamt sieben Runden gedraftet. Allerdings können auch Draft Picks zwischen den Teams in Trades hin und her getauscht werden. Ebenso wie die Spieler – Ablösesummen wie im Fußball gibt es im Football nicht.