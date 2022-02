Der Pro Bowl 2022 findet auch in diesem Jahr wie gewohnt eine Woche vor dem NFL-Finale, dem Super Bowl LVI, statt. Am 6. Februar treten beim All-Star-Game dann die besten Spieler der beiden Conferences NFC und AFC im Allegiant Stadium in Las Vegas (Nevada) gegeneinander an.

Uhrzeit, Kickoff, TV-Übertragung, Livestream und Teams: Alles was ihr zum Pro Bowl 2022 wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Uhrzeit, Kickoff, Termin, Ort: Alle Infos zum NFL Pro Bowl 2022

Traditionell findet der Pro Bowl immer genau eine Woche vor dem Highlight der NFL-Saison, dem Super Bowl, statt. In diesem Jahr steigt demnach das All-Star-Game am Sonntag, den 6. Februar. Das Duell der National Football Conference (NFC) gegen die American Football Conference (AFC) beginnt in den USA um 12 Uhr Ortszeit. Aufgrund der Zeitverschiebung lautet der Termin für den Kickoff in Deutschland daher 21 Uhr MEZ.

Ausgetragen wird der Pro Bowl in diesem Jahr im Allegiant Stadium in Las Vegas (Nevada).

Alle Infos zum Pro Bowl 2022 im Überblick:

Event: Pro Bowl 2022

Pro Bowl 2022 Datum: Sonntag, 6. Februar

Sonntag, 6. Februar Kickoff/Uhrzeit: 21 Uhr MEZ

21 Uhr MEZ Austragungsort: Las Vegas, Nevada

Las Vegas, Nevada Stadion: Allegiant Stadium

TV-Übertragung: So seht ihr den Pro Bowl 2022 im Free-TV und Live-Stream

Der Pro Bowl 2022 wird live im Free-TV zu sehen sein. ProSieben MAXX überträgt das All-Star-Game der NFL live und kostenlos im Fernsehen und Livestream. Auch DAZN überträgt den Pro Bowl 2022.

Pro Bowl 2022 live auf ProSieben MAXX und ran.de

Das Duell der AFC gegen die NFC wird am Sonntag, 6. Februar 2022, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben MAXX übertragen. Zusätzlich gibt es einen kostenlosen Livestream auf ran.de

Pro Bowl 2022 live auf DAZN

Diese Spieler stehen im ProBowl 2022: Die Teams der NFC und AFC

Fans weltweit hatten bis zum 16. Dezember 2021 die Möglichkeit, die besten Spieler der NFL zu wählen. Die Stars mit den meisten Stimmen stehen als Pro Bowler fest und dürfen am kommenden Sonntag in Allegiant Stadium in Paradise (Nevada) um den Pro Bowl spielen. Tom Brady wird in diesem Jahr allerdings nicht dabei sein. Für die NFC tritt stattdessen Quarterback Kyler Murray an.

Super Bowl LVI: Hier bekommt ihr alle Infos zum NFL-Finale 2022

Eine Woche nach dem Pro Bowl findet endlich das große Football-Hightlight der Saison 2021/22 statt. Der Super Bowl startet in der Nacht von Sonntag, den 13. Februar, auf Montag, den 14. Februar.

In den nachfolgenden Artikeln bekommt ihr alle wichtigen Infos zum Super Bowl 2022: