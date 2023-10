RTL-Übertragung des NFL-Spiels der Jacksonville Jaguars gegen die Buffalo Bills in London haben sich sich Kommentator Markus Kuhn live im Fernsehen einen Kuss gegeben. Bei derdes NFL-Spiels der Jacksonville Jaguars gegen die Buffalo Bills in London haben sich sich Kommentator Frank Buschmann und Football-Expertelive im Fernsehen einen Kuss gegeben.

Die Fernsehzuschauer waren angesichts dieser lustigen Aktion höchst amüsiert. Doch wie war dazu gekommen?

Wegen „Kiss-Cam“: Buschmann und Kuhn küssen sich auf Mund

Die witzige Kuss-Szene zwischen Frank Buschmann und Markus Kuhn ereignete sich Mitte des ersten Viertels beim Stand von 8-0 für Jacksonville. Als das Spiel pausiert war, kam es zu einer, für Sport-Übertragungen in den USA nicht untypischen, Showeinlage: Der „Kiss-Cam“. Dabei fängt die Kamera Zuschauer ein, die zum Küssen aufgefordert werden, sobald sie auf der Großbildleinwand in der Arena zu sehen sind. An diesem Abend traf es ausgerechnet das Kommentatoren-Duo von RTL. Als Buschmann und Kuhn dann live gezeigt wurde, gab es für die beiden kein zurück mehr.

Buschmann: „Nein hau ab, hör auf!“

Als Markus Kuhn die Kiss-Cam bemerkte, witzelte er: „Buschi komm, vielleicht haben wir Glück und die zeigen uns“. Damit, dass die beiden dann nur Sekunden später tatsächlich eingeblendet werden, hatte der NFL-Experte wohl nicht gerechnet. Buschmann zögerte zwar zunächst und meinte: „Nein hau ab, hör auf“. Letztendlich konnte er sich der Situation allerdings nicht entziehen und die beiden gaben sich einen Kuss vor laufender Kamera. Anschließend konnte das Duo über die witzige Aktion lachen. Auch die Zuschauer waren höchst amüsiert, angesichts dieser erheiternden Szene.

Hier seht ihr die lustige Kuss-Szene im YouTube-Video (externen Inhalt zulassen):