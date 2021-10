Die Vorfreude ist bei vielen groß: Bald ist Weihnachten! Plätzchen backen, sich auf dem Sofa gemütlich machen und Weihnachtsfilme anschauen, wer liebt es nicht? Auch in diesem Jahr bietet Netflix passend zu den Feiertagen eine breite Palette an Klassikern, Kinderfilmen und Eigenproduktionen an. Da ist sicher für jeden was dabei!

Neben beliebten Klassikern und witzigen Kinderfilmen gibt es auch viele neue Eigenproduktionen. Auch Serienliebhaber und Doku-Fans werden da fündig. Hier der Überblick für euch!

Weihnachtscode bei Netflix

Netflix sortiert seine Filme und Serien über ein Codesystem. Das heißt, wer nach einem bestimmten Genre sucht, findet mit dem richtigen Code alle passenden Titel. Dazu müsst ihr euch in euer Konto einloggen und in die Browserzeile die folgende Adresse eingeben und an diese Adresse den gewünschten Zahlencode anhängen: http://www.netflix.com/browse/genre/

1474017 – Weihnachtsfilme für die ganze Familie

– Weihnachtsfilme für die ganze Familie 1394527 – romantische Weihnachtsfilme

– romantische Weihnachtsfilme 1475066 – Rom-Com Weihnachtsfilme

– Rom-Com Weihnachtsfilme 107985 – Weihnachtsfilme, die man unbedingt sehen muss

– Weihnachtsfilme, die man unbedingt sehen muss 1395695 – Weihnachtsfilme, die auf einer Buchvorlage basieren

– Weihnachtsfilme, die auf einer Buchvorlage basieren 1476024 – 90er Jahre Weihnachtsstreifen

Youtube

Weihnachtsfilme auf Netflix

„Tage wie diese“

Eine Kleinstadt wird an einem kalten Heiligabend von einem Schneesturm heimgesucht. Für ein paar Schüler hat das Auswirkungen in Sachen Freundschaft, Liebe und Zukunft.

Dauer: 92 Min

92 Min Genre: Romantische Komödie

Romantische Komödie FSK: ab 6 Jahren

Youtube Tage wie diese – Offizieller Trailer

„The Knight Before Christmas“

Vanessa Hudgens erlebt in „The Knight Before Christmas“ ein ganz besonderes Weihnachtsmärchen: Ein mittelalterlicher Ritter aus England erscheint wie durch Zauberhand in der Gegenwart in einer US-Kleinstadt. Er verliebt sich in eine Highschool-Lehrerin, die von der Liebe jedoch sehr enttäuscht ist...

Dauer: 92 Min

92 Min Genre: Komödie, Liebesfilm

Komödie, Liebesfilm FSK: ab 6 Jahren

Youtube The Knight Before Christmas – Offizieller Trailer

„A California Christmas“

Sein unbeschwertes Leben steht auf dem Spiel. Um eine fleißige Bäuerin vor Weihnachten zum Verkauf ihrer Ländereien zu bewegen, gibt er sich als Aushilfe aus.

Dauer: 107 Min

107 Min Genre: Komödie, Liebesfilm

Komödie, Liebesfilm FSK: keine Altersbeschränkung

„Holidate“

Ganz neu im Weihnachtsrepertoire von Netflix: In „Holidate“ haben zwei Fremde es satt, an Feiertagen Single zu sein. Sie sind sich einig, das ganze Jahr über die platonische Plus-Eins des anderen zu sein, nur um dabei echte Gefühle zu entwickeln.

Dauer: 104 Min

104 Min Genre: Liebesfilm

Liebesfilm FSK: ab 12 Jahren

Youtube Holidate - Offizieller Trailer

„Tatsächlich… Liebe“

Einer der beliebtesten Klassiker zu Weihnachten ist auf jeden Fall „Tatsächlich… Liebe.“ Der Film ist zwar schon fast 20 Jahre alt, überzeugt aber immer noch mit seinem Charme.

Dauer: 135 Min

135 Min Genre: Familienkomödie

Familienkomödie FSK: ab 6 Jahren

„Titanic“

Wer neben den schönsten Weihnachtsfilmen auch die romantischsten Liebesfilme sehen möchte, der kann auch Titanic auf Netflix sehen. Die tragische Geschichte um Jack und Rose ist zeitlos.

Dauer: 194 Min

194 Min Genre: Drama, Liebesfilm

Drama, Liebesfilm FSK: ab 12 Jahren

Youtube Titanic – Offizieller Trailer

„Dirty Office Party“

Die Chefin will den Standort schließen, deshalb schmeißen die Angestellten eine fette Weihnachtsparty, um einen Großkunden zu gewinnen. Der Film erinnert an „Project X“ nur im Weihnachtsformat.

Dauer: 106 Min

106 Min Genre: Komödie

Komödie FSK: ab 12 Jahren

Youtube Dirty Office Party – Offizieller Trailer

„Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten!“

In dem musikalischen Film für die Familie lernt die Enkelin von Spielemacher Jeronicus Jangle (Forest Whitaker) Buddy kennen – ein Roboter, der mit einem magischen Gerät zum Leben erweckt werden kann. Als er gestohlen wird, müssen sie ihn vor einem alten Freund ihres Großvaters retten.

Dauer: 119 Min

119 Min Genre: Musical, Kinder- & Familienfilm

Musical, Kinder- & Familienfilm FSK: ab 6 Jahren

Youtube Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten!

„Charlie und die Schokoladenfabrik“

Ein klassischer Weihnachtsfilm ist es nicht, aber ein winterlicher, schokoladiger Familienfilm ist es trotzdem. Der kleine Charlie gewinnt eine goldene Eintrittskarte und muss sich in einer Gruppe verhätschelter Kinder behaupten, um einen besonderen Preis zu gewinnen.

Dauer: 89 Min

89 Min Genre: Kinder- und Familienfilm

Kinder- und Familienfilm FSK: ab 6 Jahren

Youtube Charlie und die Schokoladenfabrik – Trailer

„Liebe braucht keine Ferien“

Das ist die klassische Rom-Com zu Weihnachten. Auf der Flucht vor schmerzhaften Beziehungen mit untreuen Frauenhelden beschließen Amanda aus Los Angeles (Cameron Diaz) und Iris (Kate Winslet) aus London, für einige Zeit ihre Häuser zu tauschen.

Dauer: 135 Min

135 Min Genre: Komödie

Komödie FSK: keine Altersbeschränkung

Youtube Liebe braucht keine Ferien - Offizieller Trailer

„The Christmas Chronicles: Teil Zwei“

Der zweite Teil des Weihnachts-Hits „The Christmas Chronicles“ startet am 25.11.2020 auf Netflix. Als rebellische Teenagerin sieht Kate Pierce überraschend den Weihnachtsmann wieder, denn ein rätselhafter Unruhestifter will das Weihnachtsfest für immer auslöschen.

Dauer: 115 Min

115 Min Genre: Komödie

Komödie FSK: ab 6 Jahren

Youtube The Christmas Chronicles: Teil Zwei – Offizieller Trailer

„Prinzessinnentausch: Wieder vertauscht“

Margaret durchläuft vor ihrer Thronbesteigung eine Beziehungskrise mit Kevin. Ihr Double Stacy muss helfen, bevor eine weitere Doppelgängerin ihre Pläne durchkreuzt. Vanessa Hudgens verzaubert die Fans auch im zweiten Teil.

Dauer: 97 Min

97 Min Genre: Komödie

Komödie FSK: ab 6 Jahren

Youtube Prinzessinnentausch: Wieder vertauscht – Offizieller Trailer

„Dolly Parton’s Christmas on the Square“

Ausgerechnet kurz vor Weihnachten kommt die reiche und eiskalte Regina Fuller nach dem Tod ihres Vaters in ihren Heimatort zurück, um ihre Mieter vor die Tür zu setzen. Als sie jedoch den Geschichten der Einheimischen zuhört, eine alte Liebe wiedersieht und damit einverstanden ist, sich von einem Engel leiten zu lassen, ändert sich allmählich ihre Einstellung.

Dauer: 98 Min

98 Min Genre: Musikfilm, Kinder- und Familienfilm

Musikfilm, Kinder- und Familienfilm FSK: ab 6 Jahren

Youtube Dolly Parton’s Christmas on the Square – Offizieller Trailer

„A Christmas Prince“ Teil 1, 2 und 3

Kurz vor Weihnachten wird Amber Moore in das Land Aldovia geschickt, um über die königliche Familie zu berichten. Ihre Recherche wird zweitrangig als sie den Prinzen kennenlernt. Der zweite Teil „A Christmas Prince: The Royal Wedding“ und der dritte Teil „A Christmas Prince: The Royal Baby“ sind ebenfalls auf Netflix.

Dauer: 92 Min

92 Min Genre: Komödie

Komödie FSK: keine Altersbeschränkung

Youtube A Christmas Prince – Offizieller Trailer

„Klaus“

Dieser Film zeigt eine Geschichte der Entstehung Weihnachtens. Der Postbote Jesper wird in die Stadt Zwietrachtingen nördlich des Polarkreises versetzt. Schnell stellt er fest, dass die Einwohner sich gegenseitig bekriegen. Er trifft auf Klaus, einen einsamen alten Mann, der in einer Hütte voll mit Spielsachen lebt. Zusammen nehmen sie die Briefe der Kinder an und verteilen Spielsachen an die Briefeschreiber. Doch die unnachgiebigen Alten wollen ihren Plan zu Nichte machen.

Dauer: 96 Min

96 Min Genre: Kinder- und Familienfilm

Kinder- und Familienfilm FSK: ab 6 Jahren

Youtube Klaus – Offizieller Trailer

„Der Grinch“

Der weihnachtshassende, grüne und pelzige Grinch lebt allein mit seinem Hund Max auf einem Hügel nahe der Stadt Whoville. In der Weihnachtsnacht setzt er seinen Plan um den Whos das Fest zu verderben. Kann Cindy-Lou ihn aufhalten?

Dauer: 105 Min

105 Min Genre: Komödie

Komödie FSK: ab 6 Jahren

„Schon wieder Weihnachten“

Jorge kann Weihnachten nicht leiden, aber durch einen blöden Unfall ist er in einem Zeit-Paradox gefangen und erlebt Weihnachten immer wieder.

Dauer: 86 Min

86 Min Genre: Komödie

Komödie FSK: keine Altersbeschränkung

Weihnachten ist für Jorge ein Alptraum.

© Foto: Netflix

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

In dieser Verfilmung des Klassikers zieht Aschenbrödel die Aufmerksamkeit eines beliebten Prinzen auf sich. Doch die menschliche Natur steht zwischen ihnen.

Dauer: 86 Min

86 Min Genre: Märchenfilm, Kinder- und Familienfilm

Märchenfilm, Kinder- und Familienfilm FSK: ab 6 Jahren

„Ein unscheinbares Weihnachten“

Vor den Ereignissen in der ersten Staffel hatten Juanquini, El Ñato und Captain González einen gemeinsamen Weihnachtswunsch: Sie wollten mutig genug sein, um ihr Leben zu ändern. Ob ihnen der mysteriöse „El Dañado“ wohl dabei helfen kann, ihre Träume zu erfüllen?

Dauer: 102 Min

102 Min Genre: Komödie

Komödie FSK: ab 12 Jahren

„Weihnachten in der Wildnis“

Kate (Kristin Davis) wollte eigentlich mit ihrem Mann Urlaub machen, aber der verlässt sie kurzerhand. Also macht sie alleine Safari-Urlaub in Sambia. Sie findet dort ein neues Leben für sich. Und auch eine neue Liebe?

Dauer: 106 Min

106 Min Genre: Drama

Drama FSK: ab 12 Jahren

„Die Weihnachtskarte“

Um den Betrieb ihres Vaters zu erben, muss Society Girl Ellen ihre Heimatstadt besuchen, wo sie lernt, wie wichtig harte Arbeit und Hilfsbereitschaft sind.

Dauer: 105 Min

105 Min Genre: Liebesfilm

Liebesfilm FSK: keine Altersbeschränkung

Youtube Die Weihnachtskarte – Offizieller Trailer

Netflix-Serien zum Thema Weihnachten

„Weihnachten zu Hause“

Dauersingle Johanne hat genug von den ständigen Kommentaren ihrer Familie, wenn sie an den Feiertagen ohne Partner auftaucht. Also will sie innerhalb von 24 Tagen einen Freund finden, den sie zum Weihnachtsfest mit nach Hause bringen kann.

„Zeit der Geheimnisse“

In dieser dreiteiligen Serie über eine komplexe Familiengeschichte entpuppt sich das weihnachtliche Beisammensein einer Sippe als Tor in die Vergangenheit.

„Three Days of Christmas“

Vier Schwestern haben in drei verschiedenen Lebensabschnitten jeweils zu Weihnachten mit Familiendramen und Geheimnissen zu kämpfen. Was für eine Bescherung!

„Dash & Lily“

Dash und Lily lernen sich im vorweihnachtlichen New York kennen. Lily hinterlässt in einem Buchladen ein rotes Notizbuch und Dash leiht es aus. So tauschen die beiden Gedanken aus und stellen sich gegenseitig kleine Aufgaben. Es bahnt sich eine weihnachtliche Liebesgeschichte an.

„Wie man Weihnachten verhunzt“

Die verlorene Tochter Tumi kehrt zu Weihnachten nach Hause zurück und ruiniert die Hochzeitspläne ihrer Schwester. Ob sich das Ruder rechtzeitig wieder herumreißen lässt?

„Ashley Garcia: Genius in Love: Weihnachten“

Das 15-jährige Technik-Genie Ashley Garcia zieht für einen Job als Robotik-Expertin nach Kalifornien. Doch die unbekannten Variablen der Pubertät machen ihr zu schaffen.

„The Big Show Show: Weihnachten“

Nach seinem Abschied aus der Arena widmet sich der Wrestler Big Show einer noch größeren Herausforderung im Leben: dem Erziehen dreier Töchter mit seiner Frau in Florida.

„Weihnachtsfilme - Das waren unsere Festtage“

Diese Show ist ein Muss für jeden Weihnachtsfilm-Fanatiker. Mithilfe von Interviews mit Insidern und Blicken hinter die Kulissen wird die wahre Geschichte von legendären weihnachtlichen Blockbustern enthüllt.

„ÜberWeihnachten“

Völlig erledigt fährt Musiker Bastian anlässlich des Weihnachtsfestes nach Hause zu seiner Familie, wo ihn jedoch eine Reihe unerwünschter Überraschungen erwarten.