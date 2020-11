Wer liebt es nicht, sich ganz fest einzukuscheln, Plätzchen zu verdrücken und die schnulzigsten Weihnachtsfilme anzuschauen? Netflix bietet auch in diesem Jahr eine breite Palette an Klassikern, Kinderfilmen und Eigenproduktionen an. Da ist sicher für jeden was dabei!

Weihnachtsfilme auf Netlix

„Holidate“

Ganz neu im Weihnachtsrepertoire von Netflix: In „Holidate“ haben zwei Fremde es satt, an Feiertagen Single zu sein. Sie sind sich einig, das ganze Jahr über die platonische Plus-Eins des anderen zu sein, nur um dabei echte Gefühle zu entwickeln.

„Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten!“

In dem musikalischen Film für die Familie lernt die Enkelin von Spielemacher Jeronicus Jangle (Forest Whitaker) Buddy kennen – ein Roboter, der mit einem magischen Gerät zum Leben erweckt werden kann. Als er gestohlen wird, müssen sie ihn vor einem alten Freund ihres Großvaters retten.

Youtube Jingle Jangle Journey: : Abenteuerliche Weihnachten!

„Liebe braucht keine Ferien“

Das ist die klassische Rom-Com zu Weihnachten. Auf der Flucht vor schmerzhaften Beziehungen mit untreuen Frauenhelden beschließen Amanda aus Los Angeles (Cameron Diaz) und Iris (Kate Winslet) aus London, für einige Zeit ihre Häuser zu tauschen.

„The Christmas Chronicles: Teil Zwei“

Der zweite Teil des Weihnachts-Hits „The Christmas Chronicles“ startet am 25.11.2020 auf Netflix. Als rebellische Teenagerin sieht Kate Pierce überraschend den Weihnachtsmann wieder, denn ein rätselhafter Unruhestifter will das Weihnachtsfest für immer auslöschen.

„Prinzessinnentausch: Wieder vertauscht“

Margaret durchläuft vor ihrer Thronbesteigung eine Beziehungskrise mit Kevin. Ihr Double Stacy muss helfen, bevor eine weitere Doppelgängerin ihre Pläne durchkreuzt. Vanessa Hudgens verzaubert die Fans auch im zweiten Teil.

„Dolly Parton’s Christmas on the Square“

Ausgerechnet kurz vor Weihnachten kommt die reiche und eiskalte Regina Fuller nach dem Tod ihres Vaters in ihren Heimatort zurück, um ihre Mieter vor die Tür zu setzen. Als sie jedoch den Geschichten der Einheimischen zuhört, eine alte Liebe wiedersieht und damit einverstanden ist, sich von einem Engel leiten zu lassen, ändert sich allmählich ihre Einstellung. Die musikalische Verfilmung startet am 22.11.2020.

„A Christmas Prince“ Teil 1, 2 und 3

Kurz vor Weihnachten wird Amber Moore in das Land Aldovia geschickt, um über die königliche Familie zu berichten. Ihre Recherche wird zweitrangig als sie den Prinzen kennenlernt. Der zweite Teil „A Christmas Prince: The Royal Wedding“ und der dritte Teil „A Christmas Prince: The Royal Baby“ sind ebenfalls auf Netflix.

„Klaus“

Dieser Film zeigt eine Geschichte der Entstehung Weihnachtens. Der Postbote Jesper wird in die Stadt Zwietrachtingen nördlich des Polarkreises versetzt. Schnell stellt er fest, dass die Einwohner sich gegenseitig bekriegen. Er trifft auf Klaus, einen einsamen alten Mann, der in einer Hütte voll mit Spielsachen lebt. Zusammen nehmen sie die Briefe der Kinder an und verteilen Spielsachen an die Briefeschreiber. Doch die unnachgiebigen Alten wollen ihren Plan zu Nichte machen.

„Der Grinch“

Der weihnachtshassende, grüne und pelzige Grinch lebt allein mit seinem Hund Max auf einem Hügel nahe der Stadt Whoville. In der Weihnachtsnacht setzt er seinen Plan um den Whos das Fest zu verderben. Kann Cindy-Lou ihn aufhalten?

Netflix-Serien zum Thema Weihnachten

„Dash & Lily“

Dash und Lily lernen sich im vorweihnachtlichen New York kennen. Lily hinterlässt in einem Buchladen ein rotes Notizbuch und Dash leiht es aus. So tauschen die beiden Gedanken aus und stellen sich gegenseitig kleine Aufgaben. Es bahnt sich eine weihnachtliche Liebesgeschichte an.

„Weihnachten zu Hause“

Dauersingle Johanne hat genug von den ständigen Kommentaren ihrer Familie, wenn sie an den Feiertagen ohne Partner auftaucht. Also will sie innerhalb von 24 Tagen einen Freund finden, den sie zum Weihnachtsfest mit nach Hause bringen kann.