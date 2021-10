Am heutigen Mittwoch, den 06.10.2021, spielt Italien gegen Spanien im Halbfinale der Nations League um den Einzug ins Enspiel. In Mailand wollen sowohl der gastgebende Europameister als auch die Spanier nochmal für einen Höhepunkt dieses XXL-Sportjahres sorgen. Morgen gibt es dann mit dem zweiten Halbfinale Belgien gegen Frankreich den nächsten Leckerbissen in der Nations League. Mit dem Spiel um Platz 3 und dem Finale der Nations League stehen dann weitere spannende Partien bevor.

Datum und Termin : Wann findet die Nations-League-Endrunde 2021 statt?

: Wann findet die Nations-League-Endrunde 2021 statt? Wo werden die Länderspiele der Nations League live im TV und Stream übertragen?

der Nations League übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV ?

? Alle Infos zur Übertragung der Nations League im Überblick.

Spielplan, Datum und Termin: Wann findet die Nations League Endrunde statt?

Italien und Spanien bestreiten das erste Halbfinale der Nations League am heutigen Mittwoch. Am Donnerstag findet das zweite Halbfinale zwischen Belgien und Frankreich statt. Beide Spiele werden um 20.45 Uhr angepfiffen. Zur selben Uhrzeit beginnt am Sonntag auch das Finale. Zuvor gibt es ab 15 Uhr das Spiel um Platz 3.

Der Spielplan der Nations-League-Endrunde im Überblick:

Mittwoch, 6. Oktober: 1. Halbfinale

Spiel: Italien – Spanien

Italien – Spanien Uhrzeit: 20.45 Uhr

Donnerstag, 7. Oktober: 2. Halbfinale

Spiel: Frankreich – Belgien

Frankreich – Belgien Uhrzeit: 20.45 Uhr

Sonntag, 10. Oktober: Finale

Spiel: Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2

Sieger Halbfinale 1 – Sieger Halbfinale 2 Uhrzeit: 20.45 Uhr

Sonntag, 10. Oktober: Spiel um Platz 3

Spiel: Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2

Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2 Uhrzeit: 15 Uhr

Nations League Übertragung: Werden die Länderspiele live im Free-TV gezeigt?

Die Nations League wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Grund dafür ist, dass Deutschland nicht mit dabei ist. ARD und ZDF hatten sich lediglich die Übertragungsrechte an den Nations-League-Spielen mit deutscher Beteiligung gesichert. Alle übrigen Partien sind allerdings im Live-Stream zu sehen.

Nations League heute im TV und Livestream: So seht ihr das Halbfinale und Finale live

Die Übertragungsrechte an der Nations League liegen mit Ausnahme der Spiele mit deutscher Beteiligung bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt alle Finalspiele der Nations League im kostenpflichtigen Live-Stream. Zudem zeigt DAZN auch zahlreiche weitere Länderspiele der WM-Qualifikation.

Italien gegen Spanien heute: Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream

Alle Infos zur Übertragung der ersten Halbfinal-Partie zwischen Italien und Spanien am Mittwoch, den 06.10.2021 bekommt ihr hier:

Belgien gegen Frankreich morgen: So seht ihr das zweite Halbfinale live

Alle Infos zur Übertragung der zweiten Halbfinal-Partie zwischen Belgien und Frankreich am Donnerstag, den 07.10.2021 bekommt ihr hier: