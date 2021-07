Die Fernsehsendung „Bauer sucht Frau“ war der Beginn der TV-Karriere von Narumol David. Dort lernte sie ihren Partner Josef kennen und wurde zur Kult-Figur der Show. Nun wagt sie mit ihrer Teilnahme an „Kampf der Realitystars“ 2021 auf RTL2 erneut den Schritt vor die Kameras.

Ist Narumol noch mit Josef zusammen? Haben die beiden Kinder? Ehe, Sohn, Trennung – alle Infos zur Kandidatin findet ihr hier.

Narumol Steckbrief: Alter, Größe, Kinder, Instagram

Name: Narumol David

Narumol David Beruf: Realitystar

Realitystar Geburtstag: 17.05.1965

17.05.1965 Alter: 56 Jahre

56 Jahre Größe: 1,51 m

1,51 m Sternzeichen: Stier

Stier Geburtsort: Thailand

Thailand Staatsangehörigkeit: deutsch

deutsch Familienstand: verheiratet

verheiratet Kinder: zwei Töchter, ein Sohn

zwei Töchter, ein Sohn Haarfarbe: braun

braun Augenfarbe: braun

braun Instagram: narumolofficial

Narumol David: Von Thailand zu „Bauer sucht Frau“

Narumol David wurde am 17.05.1965 in Südthailand geboren. Nach der Schule übernahm sie mit ihrem Freund das Gemüsegeschäft ihrer Eltern. Ihren ersten Sohn bekam sie mit 18 Jahren, von dem Vater des Kindes trennte sie sich nach neun Jahren. Bei einem Besuch in Deutschland lernte sie ihren späteren Ehemann und den Vater ihrer Tochter Jenny kennen und blieb daraufhin in Deutschland. Ihr Mann Günther starb nach einer 17-jährigen Ehe an Krebs.

Narumol und Josef: Getrennt?

Nach dem Tod ihres Gatten bewarb sich Narumol bei „Bauer sucht Frau“ und verliebte sich in den Kandidaten Josef Unterhuber, den sie 2010 heiratete. 2011 wurde ihre gemeinsame Tochter Jorafina geboren. Mit ihren lustigen Sprüchen wurde Narumol David zu einer Ikone des deutschen Reality-Fernsehens. Heute lebt sie mit ihrem Mann auf dem Bauernhof in Pittenhart im Chiemgau. Sie ist Großmutter von zwei Enkelinnen.

Zuletzt gab es Gerüchte über eine angebliche Trennung der beiden. Offiziell geäußert dazu haben sie sich allerdings bislang nicht.

Narumol David: Trennung von Sohn Jack

Jack, der Sohn von Narumol David, lebt in Thailand. Seine Tochter Vayana und deren Mutter Morgane leben in Frankreich. Die Entfernung hat die Beziehung wohl erschwert. Das Paar hat sich getrennt. „Für meinen Sohn ist das natürlich hart“, erklärte Narumol im Interview mit „Das neue Blatt“. „Er glaubte wirklich, das Familienglück gefunden zu haben, von dem er immer geträumt hat. Jetzt liegt alles in Scherben.“ Jack lebt bereits getrennt von der Mutter seiner ersten Tochter Mable, weshalb die Situation für ihn besonders schwierig sei, so Narumol.

„Kampf der Realitystars“ 2021 Kandidaten

Wer wagt das TV-Abenteuer am Strand von Thailand? Insgesamt sind 25 Teilnehmer in Staffel 2 dabei. Wer alles neben Narumol um den Sieg kämpft, erfahrt ihr hier: