Er war die Kakerlake: Musiker Angelo Kelly (38) hat freiwillig die Musik-Rateshow „The Masked Singer“ verlassen und sein Kostüm abgelegt. „Leider ist es für mich vorbei. Ich habe mich persönlich entschieden, vorzeitig auszuscheiden“, erklärt der Kelly-Family-Spross in einer Videobotschaft.

Der Grund: Er lebe mit seiner Familie in Irland. Die Show habe für ihn daher jede Woche eine große Reise bedeutet - und das sei aktuell einfach keine Option. „Das wäre nicht verantwortungsvoll mir, meiner Familie und den Mitmenschen gegenüber“, sagte Kelly. Wie man annehmen muss, meinte er damit die Coronavirus-Pandemie.

Vor der freiwilligen Enttarnung hatte das Rateteam aus Sänger Rea Garvey, Moderatorin Ruth Moschner und Komiker Luke Mockridge bereits geschlossen auf Angelo Kelly getippt. Er war in der ProSieben-Show, in der Prominente verborgen unter aufwendigen Masken singen, in einem Kakerlaken-Kostüm in Gangsta-Rap-Optik aufgetreten. In einem letzten Einspielfilm trug er die Maske noch mal. Darin sagte er: „I'm sorry. Jede Straße endet einmal.“