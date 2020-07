Pornos. Längst sind das nicht mehr die Filme, die in einer abgetrennten Ecke in der Videothek stehen. Mehr als eine Millarde Treffer zeigt Google auf die Suchanfrage „Porno“ an. Es reichen ein paar Klicks, um an die verschiedensten Sex-Filme zu gelangen - ohne Altersbegrenzung oder Jugendschutz.

Vor diesem Hintergrund wagt Sat.1 ein TV-Experiment und lässt fünf Mütter selbst einen Porno produzieren. Worum es in der zweiteiligen Doku genau geht, wer die Mütter sind und wie das Projekt „Vanilla X“ umgesetzt wird, erfahrt ihr hier.

„Mütter machen Porno“: Das ist die Sat.1-Doku

„Stell Dir vor, Dein Sohn oder Deine Tochter gucken solche Videos und haben vorher überhaupt keine Erfahrung mit dem anderen Geschlecht gesammelt. Die denken, das ist normal.“ Die Sorge von Mutter Jasmine teilen gewiss viele Eltern. Um Heranwachsenden ein realistisches Bild von Sex zu vermitteln, wagt sie mit vier weiteren Müttern die Herausforderung: Ein Sexfilm mit ganz normalen Menschen mit ganz normalen Maßen, die sich wertschätzend und auf Augenhöhe begegnen.

Die Sat.1-Doku „Mütter machen Porno“ begleitet die fünf Frauen auf ihrem Weg, der jedoch um einiges schwieriger ist, als sie anfangs vermuten. Von der Idee, über Storyline bis zu den Darstellern, die sie selbst casten - all das machen die Teilnehmerinnen selbst. Und das sorgt für Diskussion und Streit.

Die fünf Mütter möchten Heranwachsenden ein realistisches Bild von Sex geben. Ob ihnen das gelingt?

© Foto: SAT.1 / Marvin Kochen

Erika Lust: Ein Besuch bei der Porno-Produzentin

Ein Besuch bei der preisgekrönten Porno-Produzentin Erika Lust in Barcelona soll helfen. Die Schwedin gilt als Pionierin feministischer Pornografie. 2004 gründete sie ihre Produktionsfirma Lust Films, mit der sie sich auf „ethische Pornos“ spezialisiert hat. Darin stehen nicht die Männer im Mittelpunkt, Lust stellt vielmehr das gemeinsame Liebesspiel in den Vordergrund.

Ob die 43-Jährige die Mütter inspirieren und ihnen weiterhelfen kann, wird sich zeigen.

Sat.1-Doku: Diese Mütter machen Porno

Am gewagten TV-Experiment von Sat.1 nehmen fünf Mütter teil, die als Produzentinnen, Drehbuchautorinnen und Casterinnen fungieren - nicht als Darstellerinnen.

Jasmine: Die 36-Jährige ist Erzieherin und hat zwei Kinder. Über Pornos sagt sie: „So reizvoll Pornos auch sein können, zur Aufklärung sollten sie nicht dienen.“

Karina: Vierfachmama und Art Director. Die 44-Jährige hat selbst negative Erfahrungen mit Nacktfotos gemacht. „Deswegen erziehe ich meine Söhne zu respektvollem Umgang mit Frauen beim Sex.“

Bianca: Die 49-jährige Friseurmeisterin hat zwei Kinder. Sie findet: „Pornografie sollte im Internet nicht verbildlicht dargestellt werden, Kinder sollten sich ihre eigene Meinung dazu machen.“

Britta: Die Medizinische Fachangestellte (44) hat selbst drei Kinder und hat eine klare Meinung zum Umgang mit Pornos: „Eltern haben die Pflicht, ihre Kinder ordentlich aufzuklären, damit Pornos erst ab einem angemessen Alter interessant und angeschaut werden.“

Mirjam: Die 49-Jährige hat zwei leibliche und zwei Stiefkinder. Welche Auswirkungen Pornos auf junge Menschen haben, erfährt die Praxis-Managerin nach eigener Aussage oft genug in ihrer Mädchensprechstunde.

Sendetermine: TV-Ausstrahlung von „Mütter machen Porno“

Sat.1 zeigt die Doku an folgenden beiden Terminen:

Mittwoch, 22. Juli 2020 um 20:15 Uhr

Mittwoch 29. Juli 2020 um 20:15 Uhr

Die Wiederholungen im TV laufen nachts:

Donnerstag, 23. Juli 2020 um 00:10 Uhr

Donnerstag, 30. Juli 2020 um 00:55 Uhr

Stream: Gibt es die Doku auf Joyn?

Die Doku ist auch online verfügbar. Ihr könnt sie im Livestream auf der Sat.1-Homepage verfolgen.

Die ganze Folge könnt ihr dort auch im Nachhinein noch online schauen. Auf Joyn gibt es die Sendung nach bisherigen Informationen allerdings nicht.

„Vanilla X“: Der Film im TV

Das Ergebnis der Doku strahlt Sat.1 ebenfalls im TV aus. Im Anschluss an die zweite Doku-Episode am 29. Juli 2020 um 22:30 Uhr zeigt der Sender ausgewählte Szenen des von den fünf Müttern produzierten Pornos „Vanilla X – Der Film“ in einer geschnittenen, den Vorgaben des Jugendschutzes entsprechenden und kommentierten Form.